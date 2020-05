Česko nebude následovat Sasko a, bohužel, nepodá pomocnou ruku Rusku v boji s covidem-19. Názor

„Byl by to silný signál z Evropské unie, kdybychom také léčili pacienty z Ruska,“ řekl Kretschmer v rozhovoru pro deník Spiegel. Podle jeho názoru je to za současných podmínek pandemie jakousi samozřejmostí.

„Snažíme se pomoci v Evropě. A myslím si, že bychom měli být solidární také vůči Rusku,“ řekl Kretschmer.

A proč například Česká republika, která má tak dobré zkušenosti v boji proti koronavirové infekci, také nepodá Rusku pomocnou ruku? Tak zněla otázka Sputniku, která byla položena zakladateli Spolku přátel Ruska v České republice, slavnému politikovi a právníkovi Jiřímu Vyvadilovi.

Vyvadil: „Vztah česko–ruský snad nemůže být už ani horší a nesporně je živen, já je nazývám, liberálně fašistickou kavárnou. Pod hesly svobody a vzývání Západu se otevřeně šíří protiruská politická xenofobie. V takové atmosféře je představa pomoci nerealizovatelná. Navíc, jak vidíme, pomalu končí to nejtěžší období koronavirové krize. Některé země, jako je Česko, ji již z 90 % setřáslo, protože jsme začali ihned razantně a nekompromisně. Jiné země na tom jistě ještě nejsou nejlépe. Ale možná právě proto pomáhají se té nepřízni postavit. Vidíme, že i v Rusku se situace postupně zlepšuje. Pro mě takovým signálem zlepšení situace v Ruské federaci bylo oznámení prezidenta Vladimira Putina, který nařídil ministrovi obrany Šojguovi připravit na 24. června vojenskou přehlídku na počest 75. výročí Dne vítězství ve Velké vlastenecké válce nad nacistickým Německem. Samozřejmě, koronavirus není jistě zcela úspěšně zahnán do kouta. Ale v dnešní době je daleko důležitější, a já to jako předseda Přátel Ruska v České republice jednoznačně podporuji, a odmítám, že nám liberálové pod maskou svobod a lidských práv vnucují koncept, že to snad byl nakonec sám Adolf Hitler, kdo osvobodil Prahu.

Československo bylo kdysi snad nejprogresivnějším státem ve střední Evropě před nástupem nacistů. Politika tehdejšího prezidenta T. G. Masaryka i jeho nástupce Dr. Edvarda Beneše byla na jedné straně zaměřena i směrem západním, ale stejně tak chápala, že od 17. století je Rusko nezadatelnou součástí Evropy. Kdo si to nyní v České republice pamatuje? Liberálové obsadili média, českou veřejnoprávní televizi, český veřejnoprávní rozhlas. Myslím, že jim věří maximálně 20 % jejich stoupenců. Ale mají monopol na šíření svých dezinformací a lží, protože obyčejní lidé slovo nedostanou. Vše souvisí se vším. Závidím Rakušanům jejich skvělého a předvídavého premiéra. Mladičký Sebastian Kurz ví, za co je moderní Rakousko Rudé armádě vděčné, a uspořádal s vděčností vystoupení prezidenta Ruské federace v Rakouské televizi ke Dni vítězství. Česká republika prostřednictvím svých „liberálních“ starostů či primátorů odhání upřímné stoupence Ruska od sochy maršála Koněva, vydatně podporována ministrem zahraničních věcí. Všechno je samozřejmě jen dočasné. Věřím, že vztahy mezi Ruskem a Českou republikou se vrátí k normálu, kdy se vzájemná pomoc stane běžnou praxí. Až krize definitivně skončí, čeká nás nový, ale skutečně Nový svět.“

