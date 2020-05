Udavačství jako za dob protektorátu. Maříková poukázala na opakování se dějin a okomentovala svou kauzu

Paní Maříková loni v lednu na svém profilu na Facebooku přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. Jejími výroky se později začala zabývat policie pro podezření z přečinu podněcování k nenávisti a hanobení národa, rasy nebo etnika.

Poslankyně napsala, že „je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU“.

Za paní Maříkovou se postavila většina zákonodárců v poslaneckých lavicích. Pro vydání poslankyně hlasovalo pět ze 165 přítomných poslanců. Proti jich bylo 138. Proč? Kvůli absurditě obvinění a postupu vyšetřovatelů, na které někteří poslanci upozorňovali během několikahodinové debaty.

Paní Maříková si teď zajisté může oddechnout. Nezbývá než doufat, že policie a internetoví cenzoři, kteří se nazývají elfové, přestanou otravovat slušné lidi a nebudou je pronásledovat za názory neslučitelné se sluníčkářskou ideologií.

Podpora drtivé většiny

Poslankyně Karla Maříková poskytla Sputniku exkluzivní rozhovor, ve kterém nám sdělila své emoce po vítězném hlasování v Poslanecké sněmovně.

„Nejdříve mi dovolte poděkovat za podporu napříč politickým spektrem, je to důkazem toho, že se přeci jen dokáže Poslanecká sněmovna spojit, a to i v době, kdy je politická scéna velmi roztříštěná. Měli bychom to brát jako začátek toho, že to, co nás politiky od sebe odlišuje, je jiný politický program nikoliv nevraživost, která v současné době probíhá a jsme schopni spolu otevřeně diskutovat. Protože společnost je odrazem politické scény,“ domnívá se.

„Velice si vážím vystoupení všech poslanců napříč politickým spektrem, a to bez ohledu jaký názor dnes projevili, jelikož právě takto by to mělo probíhat, a to formou diskuze. Udavačství a poté krčení se někde v koutě je zbabělost a cesta do minulosti a takto se nemá politik chovat. Díky takovým byli za protektorátu lidé posíláni na smrt a v dnešní době se stalo podávaní trestních oznámení a podnětů jako forma politického boje a politici toto přenáší do společnosti, kde se to stává normou místo vedené diskuze,“ říká známá poslankyně.

„Počítala jsem s oběma možnostmi, také proto jsem se vyjádřila, že hlasování PRO či PROTI mému vydání nechávám na poslancích, aby měli možnost se sami svobodně vyjádřit a dát svým voličům jasně najevo jakou hodnotu má pro ně svoboda slova , kterou nám zaručuje Listina základních práv a svobod. Ničemu jsme se nevyhnula, jak se snaží někteří prezentovat, jelikož imunita poslance chrání jen po dobu jeho mandátu a šetření jeho případu pokračuje s jeho zánikem,“ dodává.

Co říká na to, že ve prospěch jejího vydání hlasovalo pouze pět poslanců?

„V samém závěru byli jen čtyři a to poslanec Pirátů Tomáš Martínek, poslanci ČSSD Ondřej Veselý a Alena Gajdůšková a Jan Čižinský z KDU-ČSL, jelikož pan poslanec Josef Kott z ANO a pan poslanec Ivan Adamec z ODS vystoupili po hlasování a uvedli pro stenozáznam, že hlasovali chybně. Hlasování je svobodná vůle každého poslance a vyjádřili tak svůj názor. Mě nepřísluší toto hodnotit, to nechám na veřejnosti a jejich voličích,“ míní politička.

Precedent v boji o svobodu slova

Považuje celou věc s obviněním a policejním tlakem za politicky motivovanou?

„Jak jsem uvedla na plénu Poslanecké sněmovny, celý tento případ od samého začátku vnímám jako zpolitizovaný, a to na základě skutečností, že podnět podal politik z mého volebního kraje, nebyl schopen ani veřejné diskuze, tak jak by to v demokratické společnosti mělo být a nejde o člověka, kterého by se to dotýkalo jako dotčené skupiny,“ říká poslankyně.

„Ač se případ nacházel v přípravném řízení a nebylo vůbec jasné, jakým směrem se bude vyvíjet, tak mě Ministerstvo vnitra uvedlo v Souhrnných situačních zprávách ministerstva vnitra Projevy extremismu a předsudečné nenávisti, které každé čtvrtletí vydává a předem mi zajistilo, aby se na mě pohlíželo jako na vinou. Samotné uvedení v těchto zprávách na mě budí dojem jako návod, jakým směrem se má případ vyvíjet, a to s jediným cílem, aby vznikl velmi nebezpečný precedent, podle kterého bude možné soudit další případy,“ dodává.

Bude i nadále hájit svobodu slova? Nezalekla se tlaku?

„Hájit svobodu slova by měla být povinnost každého zákonodárce, a to z toho důvodu, že jednou se může stát, že nepohodlný se stane třeba ten jeho názor, výrok nebo politický program a tím tedy i názor veřejnosti zastupující jeho voličskou skupinu. Dopustíme-li, že zde bude části lidí omezována svoboda projevu, protože se jejich názor nehodí, tak se vracíme do totality. Historie je tady od toho, abychom se z ní poučili, a ne jak hlupáci opakovali chyby, které byly učiněny, protože takovou společnost nečeká pak nic jiného než zopakování těchto chyb a promarňuje tím životy těch, kteří tady bojovali za naši svobodu. Netvrdím, že celý ten rok byl příjemný, ale řídím se tím, že vždy vše špatné je k něčemu dobré. Mnohem více mě to donutilo zamyslet, kam se naše společnost řítí, uvědomila jsme si, jak bezradní jsou naši občané, kteří jsou za své názory stíháni a mnohé názory plynou jen z obav, kam Evropa směřuje,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.