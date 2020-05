Hovado, nácek, vyse*em se. Co se děje s českými politiky?

Slušně nám to na politické scéně lítá. Hovado ze Slavičína, nácek, vyse*em se na to. Politická elita jako by se svým slovníkem propadla do čtvrté cenové. A kdy dojde na pořádnou fackovačku jako na Ukrajině?

Frackovatí. Nikdo z nás nemluví, jako by spolkl učebnici etikety. To dá rozum. Ale co se v posledních dnech urodilo na politické scéně, tak to je na pováženou. Jestli to slyšel Ladislav Špaček, tak se o něho jistojistě pokoušely mrákoty. Udělejme krátkou rekapitulaci.

Těmto výstupům by mohl závidět i Novotný

Na pražském zastupitelstvu se jedná a jedná. To primátor Hřib má rád, aby si únavou svých oponentů vynutil souhlas. To je totiž ta pirátská demokracie. Během neformální debaty radních a zástupců stran si primátor Hřib dovolil urazit radní Hanu Marvanovou ze STAN. Marvanové se zastala předsedkyně zastupitelského klubu ODS Alexandra Udženija. A emoce se vyšroubovaly až ke stropu.

Paní Udženija vytkla primátorovi, že by se měl s úctou chovat ke své koaliční kolegyni. A nazvala Hřiba „arogantním hovadem“. Přitom si potáhla z elektronické cigarety. „Tady nejste na Balkáně, tady se nekouří,“ odvětil jí podle přihlížejících primátor. Udženija má srbsko-český původ, zároveň má za muže chorvatského podnikatele Edvarda Udženija.

Předsedkyně modrých ptáků na pražské radnici prý měla co dělat, aby Hřiba neinzultovala. Aby si ulevila, nazvala primátora vidlákem ze Slavičína a hovadem.

Poslanecká sněmovna. Akt první. Poslankyně ODS Jana Černochová označila ve středu ráno ministra kultury a bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka z ČSSD za nácka kvůli článku o Izraeli a Palestině. Černochové se nelíbilo, že se pan Zaorálek, společně s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a jeho dávným předchůdcem Karlem Schwarzenbergem, podepsal pod článek kritizující izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu.

„Dnes je 78 let od významného aktu operace Anthropoid, kdy byl spáchán útok na Heydricha . Je naprosto ironické, že pan ministr kultury se v těchto dnech chová jako ten největší nácek,“ řekla před poslanci Černochová. Posléze se jako poslankyně Zaorálkovi omluvila. Uvedla, že si názor ponechá jako občanka.

Poslanecká sněmovna. Akt druhý. Opoziční poslanci grilují ministryni financí Alenu Schillerovou kvůli podpoře pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru zvané Pětadvacítka. Poslanci z koaliční ČSSD se cuknou a jdou proti návrhu, který si vláda odsouhlasila. A v tu chvíli šéfce státní pokladny ujedou nervičky.

„Teda vy jste koaliční partner teda,“ rozohnila se Schillerová na předsedu ČSSD. „Teď tady budou zase všichni exhibovat. Já to už dneska nedám,“ kroutila ministryně hlavou. Načež jí Hamáček odpověděl, že dohoda byla, že se diskuze na jednání dostane. „Tam byla dohoda, že to bude jenom do programu, že to nebude napevno,“ vysvětloval Hamáček. Co ale mikrofony neměly slyšet, byla následná slova Schillerové. „Příště se na vás vys*rem,“ ukončila podle médií rázně diskuzi.

Nebudeme planě moralizovat. Česká scéna zažila ledasco. Fyzická napadení na politiky - Dostála, Dolejše, Topolánka, možná i na Feriho. Kalouskovu jedničku, kterou ukazoval poslanci Davidu Rathovi. A starosta Řeporyjí Novotný? To je taky známý sprosťák. Česká politika je pestrá. Ale natolik, že by se tolik hrubostí sešlo v několika dnech? Co přijde příští týden? Fackovačka jako v ukrajinském parlamentu? Nemáme k tomu daleko.

Obdivování nacistů. Náhoda či…?

O zhrubnutí české politiky Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

„Je nepopiratelným faktem, že zhrubnutí politické scény, a to ve formální i obsahové rovině, je již delší dobu skutečností. A jednoznačně zde platí, že politika je v tomto obrazem, či zrcadlem, společnosti, kde proces hrubnutí a vulgarizace taktéž evidentně probíhá. V mediální, veřejné i soukromé rovině. Faktorem, který v tomto hraje důležitou roli, je i ohromný nárůst marketingové a reklamní dimenze politiky, včetně fenoménu sociálních sítí, kdy se jednotliví političtí aktéři v zájmu sebepropagace a sebezviditelnění triumfují ve formách své prezentace. Často v tom duchu, že čím je ta forma více šokující, tím lépe,“ říká expert.

Neposouváme se v tomto směru někam do ukrajinských politických manýrů? Tam si nadávají a občas se poperou.

„Nejen tam, rozličné formy a styly bojových umění nachází své uplatnění léta i v nejrůznějších asijských parlamentech. Ale vážně, nebezpečné je zejména ono šíření nenávisti a radikalizace napříč společností. odtud už je, bohužel, jen krůček k fyzickému násilí proti názorovým oponentům. V politice i mezi občany,“ varuje pan Doležal.

Není to třeba kalkul? Nesnaží se politici hrubostí a agresí zapůsobit na voliče? Mirku Topolánkovi to dříve procházelo.

„Ano, kalkul a vypočítavost je zde určitě přítomna. Touha a snaha provokovat také. Ale nesmírně nebezpečný džin z láhve už byl vypuštěn. Nebezpečný o to více, že ruku v ruce s ním jde nyní i téměř vždy rehabilitace a adorace odporných násilných režimů v čele s tím nacistickým. Společným jmenovatelem je relativizace zla. A v důsledku toho může postupně docházet i k určitému otupení a ztrátě citlivosti k tomu, až opravdové zlo zaklepe na dveře,“ říká specialista na českou politickou scénu.

Zaslouží si Česká republika hrubé a agresivní politiky? „Pokud opakovaně projdou ohněm voleb a získají veřejnou podporu a mandát, pak bohužel ano,“ říká politolog Tomáš Doležal.

