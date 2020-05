Proč zůstalo Polsko bez ruského plynu a co bude dál? Názor

Z nejnovějších zpráv si můžeme všimnout ukončení tranzitu přes Polsko. Co je tady zvláštního? 16. května skončila dlouhodobá tranzitní smlouva. Současně se ukázalo, že Gazprom rezervoval 80 % tranzitní kapacity podle nových evropských pravidel (aukcí) na třetí čtvrtletí. „Okno“ mezi 17. květnem a 1. červencem však zůstalo prázdné, zde se konají samostatné aukce. Gazprom pro ně rezervoval zcela malé objemy a 26. května úplně zastavil čerpání. Během období velmi nízkých cen byla dobrá příležitost trochu ušetřit na polském tranzitu. Je pravda, že téměř celá kapacita (94 %) byla znovu rezervována na červnovou aukci.

Je pozoruhodné, že vícenásobný pokles cen plynu nevedl, na rozdíl od podobné nedávné situace na trhu s ropou, k ohrožení makroekonomické stability a rubl (při mírném růstu cen ropy) dokonce posílil. To je pochopitelné. Rusko tradičně dostává hlavní rozpočtové a měnové příjmy právě z ropného sektoru, a nikoliv z plynu. Samozřejmě, v současné situaci klesajících příjmů z ropy a plynu bude užitečná každá kopějka, nebo spíše cent, ale žádná kritická situace tady není.

Pokud hovoříme o LNG, pak vývoz zkapalněného plynu ani nepodléhá clu a projekt Jamal LNG je na 12 let osvobozen od daně z těžby nerostných surovin a platí snížené daně z příjmu. Síťový plyn má 30% vývozní clo (bez ohledu na prodejní cenu) a daň z těžby nerostných surovin se počítá podle dost komplikovaného vzorce.

Pro vývozce potrubního plynu je však situace o něco jednodušší: více příležitostí „utáhnout“ kohoutek. A co LNG? Nedávno jsme diskutovali o tom, že Katar jako země loajální vůči Spojeným státům, které jsou zainteresovány ve vyšších cenách pro rozvoj svého vývozu LNG, budou na světovém trhu s plynem opatrnější.

Přesto se zatím tento velký výrobce LNG chová poměrně agresivně. Proč je tomu tak? Zde je nutné zdůraznit krátkodobé a dlouhodobé aspekty.

Za prvé, aktuální okamžik. Americký vývoz LNG již klesl na téměř 50 % svého maxima, ale stále je to hodně. Proč? Podle zákonů žánru se měl zastavit. Ceny plynu na zahraničních trzích jsou již buď nižší (v EU) než v USA, nebo se k nim velmi přibližují (v Asii). To se však neděje a majitelé závodů sami vyrábějí plyn, který zákazníci odmítli (poskytnutím povinné platby za zkapalnění). Proč? Jedním z důvodů je to, že je ekonomicky nerentabilní snižovat zatížení zkapalňovacích zařízení, neboť tím produktivita procesu prudce klesá.

Stejnou logiku (touha udržet závody v provozu a s maximálním zatížením) lze však aplikovat na závody LNG v Kataru i na další výrobce včetně Ruska. Kromě toho jsou Katar i Rusko v lepší situaci. A nejde jen o levnější zkapalněný plyn. Důležitým příspěvkem k ekonomice závodů je souběžně produkovaný kondenzát (obecně řečeno - ultralehké frakce ropy). K těžbě kondenzátu dochází současně s plynem, proto není možné extrahovat a prodávat ziskový kondenzát bez produkce LNG. Díky kondenzátu se provozní náklady (to znamená bez kapitálních výdajů a dříve zaručených plateb) snižují, přibližně odpovídají průběžným cenám. USA se tato logiku netýká, tam je do závodů přiváděn „suchý“ plyn bez kondenzátu.

V důsledku toho Rusko dokonce v dubnu zvýšilo vývoz LNG (ve srovnání s dubnem loňského roku). A v prvním čtvrtletí činilo zatížení Jamal LNG 122 % projektové kapacity!

Gazprom je méně agresivní v prodeji, ale náklady na jeho vývoz z hlediska provozních nákladů jsou také velmi nízké. Většina plynovodů je řízena samotným Gazpromem nebo funguje na základě „čerpej nebo plať “. Zaměstnanci jsou také na místech a v každém případě dostávají mzdu. Palivem pro plynové čerpací agregáty je tentýž plyn. V důsledku toho je výhodné prodávat ruské modré palivo (za provozních nákladů), dokud cena neklesne pod 50–55 $ za tisíc metrů krychlových.

Neméně důležitá je dlouhodobá perspektiva, kde ceny budou záviset na budoucí rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. V jakém rozsahu bude probíhat nová výroba?

A zde Katar - alespoň zatím - provádí agresivní politiku: nedávno potvrzené plány na zvýšení kapacity pro zkapalnění ze současných 77 na 110 milionů tun do roku 2025 a na 126 milionů do roku 2027. Nelze říci, že zde vidíme něco nového. Tyto plány na rozšíření výroby ze 77 na 126 milionů tun jsou známé již dlouhou dobu. Otázkou je načasování zahájení práce. Aby mohla být zahájena výroba v roce 2025, je třeba zahájit výstavbu již v roce 2021.

Tak či onak, rozšíření katarských kapacit včas (a to je plus 49 milionů tun), pokud k tomu dojde, bude určitě vyvíjet tlak na ceny. V takovém případě nebudou Spojené státy schopny zahájit minimálně část svých nových projektů LNG v předchozím cenovém modelu. V jistém smyslu můžeme říci, že Katar může pouze „odebrat“ část amerických zkapalňovacích zařízení, která by byla jinak postavena.

Co to znamená? Je zřejmé, že cena plynu a LNG znamená pro Rusko čím vyšší, tím lepší. Z hlediska rozhodování o rozšíření výroby se pro ruský trh téměř nic nemění. S některými výjimkami jsou perspektivní ruské projekty LNG ve skupině s nejnižšími provozními náklady, což umožňuje rozhodovat o výstavbě s minimálním ohledem na světovou konjukturu.

Hodně bude záležet na poptávce, což není tak snadné předvídat. Mimochodem, pokud se podíváme na relativně nedávnou (i když „předkoronavirovou“) prezentaci jednoho z amerických projektů výstavby závodů LNG společnosti Tellurian, můžeme uvidět obrázek kapacitního deficitu 200 milionů tun na trhu do roku 2025. Význam prezentace: je třeba stavět, stavět a stavět. Odpověď je jednoduchá - v tomto modelu se roční růst poptávky po LNG předpokládá na úrovni 9,3 % (na základě předchozího období), což vypadá příliš optimisticky. Nicméně je to těžko předvídatelná poptávka, která nakonec určí budoucí ceny a ukáže, kdo měl pravdu a kdo ne při rozhodování o investicích.

Klíčovým bodem je samozřejmě cenový mechanismus pro nový LNG. Americké projekty mají také právo na existenci - pokud však mají například zaručeno, že budou prodávat svůj plyn nikoli za ceny vypočtené na základě cen plynu v USA plus cena zkapalnění, ale za burzovní ceny, ať už v Evropě nebo Asii. Najdou se však tací, kteří budou ochotni podstoupit rizika takové arbitráže? U ostatních projektů je velmi zajímavé také sledování cen při uzavírání dlouhodobých smluv: jaký bude poměr spotových a dlouhodobých smluv s vazbou na ropu a s jakou slevou k ceně ropy se bude prodávat LNG.

