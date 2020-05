Řeporyjec Novotný chtěl Černohorského umlčet rozhlasem, ten vztyčil na náměstí vlajku SSSR

Řeporyjští „vyčkávali“. Občas se „otevřelo“ okno, jít se podívat na Černohorského s vlajkou SSSR si netroufli. Ano, třeba je to nezajímalo. Přišel „pomocník“ starosty, odět do symbolů Route 66, klel jak dlaždič. Černohorský se nenechal vyprovokovat, v Řeporyjích díky němu zavlála i vlajka SSSR. Řezníčková: Policie ochotně pomohla s „úklidem“…

„Kdyby dnes žil Karel Kryl, stál by tu dnes s námi, ke konci života rychle procitl z iluzí…“

(Josef Skála, aktivista, pořadatel)

„Odmítám fašistické choutky politiků ČR. Je pro mě nepřijatelné, aby v ČR vycházely takové věci jako nacistické kalendáře, s nacistickými pohlaváry, vrahy, kteří zabíjeli a vraždili v koncentračních táborech Židy, Cikány, menšiny…Proč tu dnes stojíme? Protože se převrací minulost. Není možné, aby lidé jako Kolář, Hřib a Novotný pošlapávali památku těch, kteří nám vrátili zpět naši zem z pod nacistické okupace…Není možné opomíjet činy vojáků i velitelů Rudé armády.“ (Jiří Černohorský)

VIDEO: Bojovník Černohorský na náměstí v Řeporyjích. Dnes mu pomohli Řezníčková a Skála:

„Vlasovci přešli na stranu té armády, která vedla vyhlazovací válku. Proti jejich matkám, dětem, rodičům a prarodičům. Kdo je tu hrdina? Ti, kteří šli touto cestou, nebo ti, kteří to odmítli, byť věděli, že třeba jdou na velice mučivou smrt?“ (Josef Skála)

Dnes jsem se vypravil natočit reportáž do Řeporyjí, kde na místě památníku vlasovcům k hrstce lidí promluvil „osamocený“ bojovník Jiří Černohorský . Nyní mu přišla na pomoc aktivistka paní Věra Řezníčková a „marxista na volné noze“ pan doktor Josef Skála. Jiří Černohorský Sputniku sdělil, že akce míří i na rusky mluvící občany (ať v ČR či v zahraničí), jimž se on, aktivista Černohorský, a jeho kolegové omlouvají za kroky, které v ČR vykonali pražští radní, tedy čtenářům Sputniku již dobře známý rusofobní triumvirát lokálních politiků a který doposud zůstává českým politickým establishmentem – mírně řečeno – tolerován… Co je více zarážející: xenofobní akce Hřiba, Novotného či Koláře, tzn. dehonestace tisíců mrtvých vojáků RA tím, že nechali odstranit sochu Koněva, včetně rozdmýchání nepochopitelné PR kampaně s „ricinem“, nebo pak prostý fakt, že jsou tito pánové systémem „tolerováni“?

Připomínáme, na náměstí v Řeporyjích stojí zesměšněný tank SSSR, jemuž „umělec“ Černý pasoval na hlavu nacistickou přilbu. Vedle kůlu, jenž nabodává tank, je umístěna pamětní deska vlasovcům. Tu Černohorský překryl stejně velkou tabulí, jíž pokrývaly fotografie mapující etapy druhé větové války a které zobrazují sovětský boj vedený proti nacistům. Černohorský také vylezl na štafle a pseudovýtvor Černého zahalil do české vlajky. U mikrofonu hovořili Řezníčková, Černohorský a Skála, jejich projevy si vyslechněte v přikládaném videu, které představuje archivovaný záznam přímého vysílání na Facebooku Sputniku.

© Foto : Věra Řezníčková Policisté pomáhají „uklízet“ rekvizity aktivistů, jde přitom o symboly vítězství nad nacismem…

Co je na akci zajímavé? Nejspíše z podnětu starosty Novotného se do řeči Černohorského mísil místní rozhlas, z nějž zněla píseň Karla Kryla. Josef Skála opáčil, že „kdyby dnes žil Karel Kryl, stál by tu dnes s námi [na naší straně]“.

Zvučný hlas Černohorského posílený zvučící technikou však „umlčet“ nešlo, to místní rozhlas zmlkl. Po celou dobu si akci natáčeli policisté v civilu, a jak Sputniku zpětně pověděla aktivistka Řezníčková, lidé, kteří Černohorskému asistovali, byli legitimováni, museli uvést i své bydliště. Proč je to zajímavé? Protože vedle ROA cedule a kůlu s nabodnutým dehonestovaným tankem jsou dvě informativní cedule s tímto zněním: „Toto veřejné prostranství je nepřetržitě monitorováno kamerovým systémem se záznamem; Stanoviště městského kamerového systému; Zpracování probíhá dle čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR…“ Jinými slovy, dějstvující osoby (protagonisté) byli tvrdě legitimovány, a to před cedulí o GDPR… Tohle je situace hodna pera dramatika. Na ceduli, která existuje ve dvou exemplářích u památníku nacistům, je také znak POLICIE ČR, Řeporyjí a hl. města Prahy.

Když se lidé mírumilovně rozešli, a já (reportér Sputniku) jakbysmet, ozvala se mi aktivistka Věra Řezníčková s tím, že, když se lidé rozešli, instalované rekvizity z dnešní akce se jala odstraňovat POLICIE ČR. Černohorský i Řezníčková nám pověděli, že by si své věci s sebou samozřejmě všechny opět odnesli. Policie evidentně nechtěla nic nechat náhodě. Nicméně velmi bizarně působí fakt, že atributy vítězství nad nacismem pomáhala „uklízet“ právě naše vlastní policie.

