Karel Sýs a Unie českých spisovatelů chtějí zastavit „hnědé bahno“

Hnědé zlo. Proč nyní v ČR dochází k podceňování role Rudé armády a proč se najednou tu a tam hovoří něco jako o „hodných nacistech“, viz vlasovci, kteří „pomohli“ Praze?

Karel Sýs: Společnost je nemocná. Když jste nemocný, dlouho si namlouváte, že nemocný nejste. Přesvědčujete sám sebe, že příznaky nemoci jsou jakási náhoda, až vás odvezou do krematoria. Loutkovodiči národu lhali a už nemůžou přestat. Jestliže je Rusko říší zla, nemůže přece nikoho osvobodit. Po Praze jsou ještě vidět pamětní desky z Povstání s datem 9. května. Ještě 9. května se bojovalo a umíralo, ale zřejmě šlo o pomýlené povstalce, kteří neposlechli rozkaz ÚSTR(K)u.

O Češích se povídá, že jsme (kulturně) vlastně Němci. Najednou se nicméně málo hovoří o těch Němcích, kteří byli antifašisty, viz stať Reného Novotného: „The establishment of the Protectorate Bohemia and Moravia enabled the racial reasearch on the Czechs. The German scholars found the Czechs very similar to Germans. The Nazis were even thinking about the Germanization of the majority of Czechs.“…

Gottwald svého času říkal, že není Němec jako Němec. Pražané, kteří ještě měli v živé paměti válku a protektorát, k jeho slovům připisovali: „Ale nejlepší je, když je pod drnem.“ Pisatele bylo možné pochopit, ale už tenkrát se zlehčovala úloha, ba samotná existence německých antifašistů. Jejich osud byl mnohdy hroznější než osud porobených národů a měli bychom se před nimi sklánět. Jenže – nebyli to vlastně taky zrádci, když bojovali proti Hitlerovi, který to přece s námi myslel dobře, jen s těmi Židy tak nějak ujel? Kultury se mají poznávat, ne mísit. Všichni Němci přece nevařili eintopf, dokonce veliteli osvětimského tábora údajně chutnalo české vepřo-knedlo-zelo, polský boršč a židovský šoulet.

V prodejně Naše Vojsko (Smíchov) mi řekli, že kalendář s nacisty jde dobře na odbyt… Která sorta lidí toto může kupovat?

Sám majitel nakladatelství přece veřejně a beze studu prohlásil, že mu nejde o ideologii, nýbrž o zisk. Kalendáře, hrnky a trička s podobenkami zločinců prodávají a kupují lidé, kteří by prodali vlastní babičku, kdyby z toho koukal pořádný bakšiš. Ještě, že jsou ony kalendáře trhací!

Na trhacím kalendáři bylo ISBN. Takže to celé někdo schválil?

Jistě to musel někdo schválit. Dnes dostanete ISBN na všecko. Třeba i na vlastní parte.

V Řeporyjích je sovětský tank přikrytý nacistickou přilbou (viz tamní památník). Vlasovci sice jezdili ukořistěnými tanky T-34, ale není tohle (památník vlasovců) popření principu, který odráží uspořádání po Jaltě a Postupimi?

Odpověď najdete pod první otázkou. Je to pominutí smyslů, které ovšem kdosi způsobil. Je to zřejmě zkouška, jak rychle lze 30 let po převratu infikovat dav. Ne Jalta, nýbrž řídká malta!

Čeští spisovatelé, nakolik jsou v otázce „hnědého zla“ podle vás jednotní?

Až příliš přemnozí sepisují, co jsou jiní ochotni zaplatit. Být spisovatelem v zemi, kde karfiol stojí už bratru sto korun, je řehole. Psát a mlčet, snad se to vyplatí. Dříve se tomu říkalo „zrada vzdělanců“. Běda národu, který potřebuje spisovatele s rovnou páteří, když je fosfor a vápník tak drahý!

Médii znělo, že o znění učebnic historie se nyní nějak zasazuje i BIS…

Bodejť ne – tajná policie přece vždycky nejlíp rozuměla historii, ba i jaderné fyzice a poezii.

Je podáno nejedno trestní oznámení proti jistým nacistickým projevům, či jen projevům sympatizantů s nacismem. Nezdá se, že by to bylo něco platné.

Znáte úsloví „ přijít s křížkem po funuse“? Když se vir pevně usídlí v těle, studený hadr na hlavu už nepomůže.

Jak hodnotíte fakt, že si sochu Koněva přehazují různí úředníci mezi sebou a doslova si myjí ruce…

Pilát si taky myl ruce, a stejně se dostal do Kréda, samozřejmě v odpuzující roli. Úředníci se možná bojí ricinu, i když jsou mnozí podělaní už před požitím.

Nakolik je anomální situace, jíž nyní procházíme?

Je totálně anomální, abnormální a anální.

Výzva Unie českých spisovatelů

Zastavme hnědé bahno!

Kalendář Našeho vojska (cítíte tu ironii?) s ksichty válečných zločinců je jen nepatrná špička hnědého ledovce, který se sune do stále ještě naší vlasti. Předcházely mu hrnky a trička s týmiž obličeji. To je jen pokusný balónek.

Vždyť v televizi je aspoň dvakrát týdně za superstar Hitler. Vzápětí po krycí úvodní větě o „největším zločinci v dějinách“ Vůdce víská vlásky blonďatých dítek a cicmá se se svou říšskou fenkou.

České děti si mohou pořídit knihy, z nichž se dozvědí, že jít k židovskému lékaři je nebezpečné, zejména děvčátkům dobré rasy hrozí zprznění.

Už ani řezníci se nediví výroku jistého pána z Jesenice: „Podříznout prezidenta Zemana a vykrvit jako přestárlou svini.“

„Vážně jsem uvažoval, že musím něco udělat, že například zabiju Husáka,“ svěřil se vetchý herec deníku Aha! Němci vraždě aspoň říkali „zvláštní zacházení“!

Řeporyjský Rozparovač vstoupí do příštích učebnic psychiatrie.

Tohle nebylo možné ani za první republiky, ani za socialismu!

Jen za druhé republiky směl napsat Jakub Deml: „Nikdo nemůže býti už svým zrozením tak opovržen jako Žid… Odhalují si svou špínu a tulí se k sobě, podobni Kainu nemohou se přítulně blížiti ke stanům lidským… Spoléhám na naše Němce, dokud jim bude záležet na pořádku a klidu, jinak se naše republika neudrží. Slované si nedovedou vládnout.“

Možná měl pravdu, že si nedovedeme vládnout. Zato si umíme jít po krku!

Dokonce i za protektorátu se hnědým hnusem špinil pouze odpad typu Moravce, Vajtauera, Wernera…

Jistě nikoli nadarmo hřímal Arijský boj: „Český intelektuále, a co teď? Básník Jakub Deml promluvil, kdy ostatní?“

Nezní vám povědomě Vajtauerovo horování pro Novou Evropu? „Není jediného Čecha, který by si nepřál, aby nakonec vznikla Evropa jako celek. Instinktivně se seskupuje kolem svého nejmocnějšího jádra – tím je 80milionový národ německý… Po boku hrdinné armády německé bojují v Rusku dobrovolci téměř celé Evropy, vedené geniálním Vůdcem Němců. Evropa si za jeho vedení otevírá v Rusku prostory, které budou její příští Amerikou.“

Historie se občas dožaduje repete!

Ještě začátkem května 1945 Moravec vyvolával duchy: „My, kteří vidíme, kam se události sesouvají, nemůžeme přihlížet. V poslední chvíli varujeme. Nemyslete, že tento hlas je marný. Rok od roku bude silněji znít, až se stane hlasem polnice archanděla, která probudí tento lid k opravdové evropské revoluci, v níž jako rodní bratři půjdou Němci vedle Čechů – dva nejkulturnější národy světa.“

Ti duchové jsou zpátky!

Do takového krámu se ovšem nehodí Koněv ani bronzový!

Přestrašení a poslušní nosí roušky snad i v ložnicích, zatímco vir nenávisti a sprostoty rozežral bezmála celý národ.

Už nestačí bít bolševika po čuni do vyčerpání zásob. Dnes je třeba bít každého, kdo se liší od názoru panujících loutkovodičů. Nosem, tričkem, odznakem, vírou…

Spisovatelé a básníci, nepište a nebásněte jako by se nechumelilo. Ono se totiž – ač je máj – nejen chumelí, ono už setsakramentsky mrzne! Už stačí jen zapálit říšskou sněmovnu!

Nevzdávejme to! Klec ještě nespadla!

Předsednictvo Unie českých spisovatelů

28. 5. 2020

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.