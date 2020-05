Čarnogurský: Proces proti Kotlebovi je jediný svojho druhu na svete. Tým robí zo Slovenska extrémistickú krajinu

Hlavné správy uvádzajú, že Kotleba môže byť odsúdený na osem rokov väzenia. Verí v taký vývoj udalostí skúsený politik, niekdajší slovenský premiér, minister vnútra a minister spravodlivosti Ján Čarnogurský? „Všetko sa môže stať, ak sa podarí dokázať vina,“ povedal v rozhovore so Sputnikom.

Čarnogurský pripomenul, že vina Mariána Kotlebu má spočívať v tom, že v marci 2017 na podujatí svojej strany odovzdal trom sociálne slabým rodinám šeky na sumu každej 1488 €. Jeho zločin sa má skrývať práve v sume, ktorú odovzdal – 1488 €. Táto suma, ako si myslí obžaloba, má poukazovať na heslá nacistov a amerického rasistu Davida Lanea. Vina Kotlebu zatiaľ dokázaná nie je, čo ale podľa bývalého premiéra médiám nebrání v tom, aby ho „odsúdili“.

„Liberálne orientované médiá na Slovensku, čiže väčšina mediálneho mainstreamu, vedie proti Kotlebovi silnú propagandu a stavia ho do svetla, akoby už bol odsúdený. V každom prípade oslobodiť Kotlebu by bolo pre súd teraz veľmi ťažké. Slovenská justícia je v najťažšej kríze vo svojich dejinách. Pre podozrenie z korupcie doteraz odstúpilo z funkcie 20 sudcov . Donedávna štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti (námestníčka ministra) je vo väzbe pre obvinenie z korupcie a iných trestných činov. Najvyšší súd nemá predsedu a podpredsedníčka, ktorá súd viedla (pred nedávnom bol po niekoľkých mesiacoch zvolený predsedom Najvyššieho súdu Jan Šikuta, pozn. red.), tiež sa vzdala funkcie v prebiehajúcej afére . Sudcovia sú veľmi citliví na mediálne spravodajstvo o jednotlivých procesoch. Vtedajšia vláda a parlament v roku 2016 sprísnili Trestný zákon v ustanoveniach o postihu extrémizmu. Zákon sprísnili tak, že niekedy je ťažké určiť hranicu slobody prejavu a extrémistického prejavu. Po sprísnení Trestného zákona v Bratislave polícia začala trestné stíhanie muža, ktorý na demonštrácii proti americkým základniam na Slovensku, držal transparent znázorňujúci americké lietadlá bombardujúce Juhosláviu (trestné stíhanie neskôr zastavili). Pre extrémistické trestné činy neplatí parlamentná imunita,“ domnieva sa významný slovenský politik.

Podľa jeho názoru je možno Kotlebovu stranu prirovnať k iným stranám v Európe, ako je Alternative für Deutschland v Nemecku alebo Wildersova Strana slobody v Holandsku.

„Kotlebova strana sa necíti viazaná politickou korektnosťou a tým získava podporu u voličov, na druhej strane sa venuje témam, ktoré ju vedú do politickej izolácie. Na Slovensku je doteraz vždy v opozícii a nemá ani medzinárodných spojencov, ani spomenutú nemeckú a holandskú stranu. Proces proti Mariánovi Kotlebovi – ako som už spomenul – je jediný svojho druhu na svete. Tým robí zo Slovenska extrémistickú krajinu. Ideológiu pravicového extrémizmu na Slovensku urobil známou tak, ako by to Kotleba nikdy nedokázal. Všetky voľby na Slovensku od pádu komunizmu dokazujú, že extrémizmus nemá na Slovensku vážnu podporu a nie je schopný ovplyvniť politický režim. Kotlebov proces nastoľuje otázku, čoho sa postkomunistický režim na Slovensku bojí viac: narušenia slobody prejavu alebo narušenia politickej korektnosti?“ pýta sa Čarnogurský.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.