Místopředseda Evropského parlamentu si posvítí na volbu radních České televize. Rozšlápli mu bábovičky

Bonzovat Bruselu, když se něco nelíbí? Ano, to je styl, který razí někteří čeští politici. O co jde tentokrát? O Radu České televize. Dostali se tam nepohodlní, tak se s brekem běží do Bruselu.

Jak se to má? Sluníčkáři stále nemohou skousnout, že do Rady České televize byly zvoleny osobnosti, které nepatří do jejich party. Poslanecká sněmovna v polovině minulého týdne zvolila do patnáctičlenné Rady České televize ekonomku Hanu Lipovskou, novináře Pavla Matochu a moderátora Lubomíra Veselého známého pod jménem Luboš Xaver Veselý. Část sněmovní opozice výsledek volby označila za ohrožení nezávislosti ČT.

Kdo zasahuje do demokratických voleb

Nikdo přesně nedokázal, že by zmínění radní chtěli nebo snad dokonce měli zlikvidovat veřejnoprávní televizi. Jenže tady jde o pocity, které asi vznikají na lavičce Václava Havla.

Máme tu domácí frontu odporu. Příští úterý chvilkaři vyjdou opět do ulic a bude znít jejich odpor proti? Ale samozřejmě, že proti premiérovi Andreji Babišovi, prezidentovi Miloši Zemanovi a vládě, která nemá lidskou tvář. Vždyť to je ohraná písnička. Jen se přidá sloka o Radě České televize.

„S volbou radních ČT opět přihlížíme rozkladu další instituce, která má chránit nezávislost médií,“ uvedl spolek Milion chvilek. A je málem vymalováno. Ještě chybí Evropská unie. Ale i ta se musí do věci s Radou České televize zaplést.

Výsledek hlasování v českém parlamentu o Radě České televize se nelíbí až samotnému místopředsedovi Evropského parlamentu. K naší smůle jde o českého europoslance Marcela Kolaju, který se do zákonodárného orgánu EU dostal za Piráty.

„Volba členů Rady ČT v režii ANO byla opravdu tou poslední kapkou. Ve výboru CULT (výbor pro kulturu a vzdělávání, poznámka Sputniku), do kterého spadá nezávislost a svoboda médií, jsem podnikl kroky, kterými se snažím zajistit, aby komisařka, která je odpovědná za svobodu a nezávislost médií, přišla na náš výbor vysvětlit, co dělá pro to, aby byla média svobodná a ‚bez náhubku´. Jsem skutečně zvědavý, jak se k tomu tato komisařka postaví. Je jí Věra Jourová z ANO,“ zvolal na Facebooku politik.

Slabota? Tak se podržte. Pan místopředseda Evropského parlamentu se dobyl svého. Posoudit správnost volby nových radních ČT mají další unijní orgány. Kolaja se o tom opět s chloubou zmínil na Facebooku.

„Na základě mého podnětu se bude výbor dále zabývat situací kolem voleb do Rady ČT. Výbor si vyžádá další informace v této záležitosti nejen od Komise, ale i od Skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA),“ napsal český pirát.

Co to je za chování? Zpochybňovat demokratické zvolení do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize veřejně bezúhonných osob skrz byrokratickou instituci, které jsou národní záležitosti členských států ukradené? To je bonzáctví nejhrubšího zrna. A především popírání těch demokratických svobod, kterých mají někteří čeští politici plná ústa.

Evropská unie nemá být, a hlavně nesmí být cenzorem rozhodnutí suverénních států. Kdo sedí v Radě České televize je naše věc. Copak čeští poslanci určují, kdo má dohlížet na televizní kanál unijního parlamentu? Ano, on existuje. A pan místopředseda by se měl rozpomenout, že v Evropském parlamentu reprezentuje Českou republiku, nikoli unijní byrokraty a jejich mocenské choutky.

30 stříbrných od EU

Sputnik se na žalování Evropské unii na volbu členů Rady České televize zeptal poslance za KSČM a předsedy sněmovního podvýboru pro svobodu slova a média Lea Luzara.

„Dětská říkanka zněla: ‚žalobníček kopeček postavil si domeček' a ten pirátský dům má hodně vachrlaté základy!“ glosuje politik žalování europolance Kolaji unijním orgánům na volbu radních České televize.

Myslí si, že Brusel zasáhne proti zvolení nových členů Rady České televize?

„Pokud to Brusel udělá, je na nejlepší cestě k zániku jakékoliv důvěry v tuto instituci a její cíle. Ano, myšlenka jednotné a silné Evropy je myšlenka dobrá, ale nesmí být obětována na oltář velmocí v EU snažících se prosadit svou vůli bez ohledu na názory ostatních. Zde je prostor pro referendum! A KSČM již desítky let pozvedá hlas ve prospěch všeobecného práva lidí vyjádřit svůj názor v referendu!“ říká známý český poslanec.

Není právě žaloba českého evropského poslance útokem na svobodu projevu v naší republice?

„Svobodu projevu si každý představuje po svém. To není problém, ten nastane, když ji ti, kteří by měli být ‚hlídací psi demokracie', začínají něco jiného myslet a něco jiného psát!“ míní politik.

Může vůbec Brusel zasáhnout do čistě českých záležitostí? Je přeci naší vlastní věcí, co se u nás děje.

„Brusel má hodně možností, jak přimět neposlušné státy k rozumu. Obvykle to dělá přes peníze, a to je silná motivace. 30 stříbrných vždy pokoušelo jednotlivce k poslušnosti. Nesmíme se ale divit, když stále častěji zaznívá czechexit z úst lidí, kterým se to nelíbí. To není rovnoprávná diskuse a hledání kompromisu, to je diktát!“ říká poslanec za KSČM Leo Luzar.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.