Hrozí Česku americké sankce? USA se nelíbí, že chceme zdanit Facebook

To se nám to poklonkování Spojeným státům zase vyplatilo. Washington rozjíždí operaci, která má naši republiku a další evropské státy donutit zrušit zřízení digitální daně pro internetové obry.

Kam se poděli Hřibové a Kolářové?

Český tisk přinesl zprávu, která je alarmující. USA začnou vyšetřovat Česko. Pokud to dopadne pro naši republiku špatně a nepoddáme se americkému tlaku, může to skončit až zavedením cla na české zboží. O záměru američtí vyšetřovatelé zpravili ministerstvo průmyslu a obchodu, které má v Česku záležitost na starosti.

Česká vláda počítala s tím, že chystaná daň pro internetové obry, jako je Google či Facebook, přinese zemi až pět miliard korun ročně. Jenže narazila na odpor jejich domovské země, který nezůstane u slov. USA kvůli takzvané digitální dani v nejbližší době zahájí vyšetřování.

„Dostali jsme oficiální dopis a budeme se jím zabývat,“ řekla Lidovým novinám Štěpánka Filipová, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu. Kromě Česka se má vyšetřování dotknout také dalších zemí, které tuto údajně diskriminační daň zavedly nebo se na to chystají. Konkrétně Velké Británie, Itálie, Rakouska, Španělska a Turecka. Hrozba je jasná. Vyšetřování může skončit zavedením cla na dovážené zboží z dané země.

Je paradoxem, že krok americké vlády přijde navzdory tomu, že český návrh daně zatím neprošel ani poslaneckým hlasováním. Projednávat jej má rozpočtový výbor sněmovny. Jinak řečeno, zákon neexistuje, Google nikdo v Česku zkasírovat nemůže, ale můžeme narazit na americké sankce. Transatlantické spojenectví jako víno.

Hrozba sankcí není blesk z čistého nebe. Je to nějaký čas, co jsme vás informovali o skutečnosti, že americký velvyslanec v Česku Stephen King zaslal členům rozpočtového výboru české Poslanecké sněmovny dopis, ve kterém označil zvažovanou digitální daň za diskriminační a varoval naše politiky před následky. To bylo v únoru. A odpověď české vlády? Stáhla ocas mezi nohy a o tlaku mlčí.

Kde jsou ti různí Hřibové, Kolářové, Kalousci a Petříčkové, kteří rádi slovně útočí na Rusko? Kde jsou ti hrdinové, kteří likvidují pomníky osvoboditelů? Věc s digitální daní ukazuje, že jim nejde o naši suverenitu. To by jinak požadovali odvolání amerického velvyslance z Prahy. Ale na to, zcela jistě, nedojde. Cukneme. Náš spolehlivý zaoceánský spojenec nás převálcuje.

A o co je ta digitální daň? Digitální daň by se podle návrhu ministerstva financí měla vztahovat na internetové firmy v ČR s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 miliard korun), které budou mít v tuzemsku roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Do státního rozpočtu by daň měla přinést zhruba pět miliard korun ročně.

Kam by Česko mohlo nasměrovat nově získané peníze?

O americkém nátlaku na Českou republiku Sputnik hovořil s Pavlem Jelínkem, poslancem za SPD a místopředsedou sněmovní podkomise pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR.

„Právní systém Spojených států je založený na jiných základech než právo v Evropě, a proto vznik různých bizarních soudních sporů není zvláštností,“ říká k americkému tlaku na naši republiku politik.

Není zvláštní, že Spojené státy po naší republice vystartovaly, aniž by digitální daň prošla parlamentem a podepsal ji prezident? Podle pana poslance je to z pohledu Washingtonu jakási ochrana svých finančních toků.

„Celosvětově se bude jednat o velký objem financí a je pochopitelné, že je to pro USA zásadní téma,“ říká pan Jelínek.

Je možné o USA hovořit jako o spojenci, když tak hrubě zasahuje proti našemu suverénnímu právu?

„Neznám přesně bilaterální smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy a také další smlouvy mezi Evropskou unií a USA. Pokud je nějaký právní akt, který by z těchto smluv vycházel a umožňoval takový zásah, tak bychom se takovému zásahu museli podřídit. Nicméně věřím, že nic takového neexistuje,“ míní politik.

Nemohli jsme se pana inženýra nezeptat, jak se sám staví k digitální dani.

„Celá světová ekonomika stejně jako EU hledá další zdroje financí pro svoje fungování. Digitální daň je neodkladný důsledek poskytovaných služeb v digitálním světě. Je důležité, aby byly služby zdaněny stejně jako každý výdělek, či každé plnění, které tvoří zisk, a to v místě, kde takový zisk je vytvořený, byť službu poskytuje nadnárodní společnost na prostředcích umístěných v jiném regionu. Takže s digitální daní souhlasím a uvítal bych, aby její výnos byl použit například pro zlepšení infrastruktury v odlehlých zákoutích naší země,“ říká poslanec za SPD Pavel Jelínek.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.