V Putinově výnosu o extremismu zřetelně zaznívá „české téma“. Názor

Mezi uvedenými vnitřními a vnějšími extremistickými hrozbami pro Rusko existuje i jedna taková. Citace: „Skutečnou hrozbou jsou případy úmyslného zkreslování dějin a oživení myšlenek nacismu a fašismu v cizích státech.“

„Každý hlas, zejména světového státníka, takového jako prezident Ruska, který protestuje proti překrucování historických událostí proti jejich svévolné nepravdivé interpretaci, je potřebný,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik publicista a spisovatel Vladimír Pelc, člen předsednictva ústřední rady strany Národní socialisté.

Do jaké míry se toto ustanovení výnosu ruského prezidenta vztahuje na jednání pražských orgánů? Lze do „zkreslování historie a oživení nacismu a fašismu“ zařadit také demontáž sochy sovětskému maršálovi I. S. Koněvovi z jeho původního místa na náměstí Interbrigády, vybudování pomníku vlasovcům v pražských Řeporyjích či přehodnocení historie osvobození Prahy několika českými historiky?

Pelc: Protofašistická interpretace minulosti je hrozbou pro současnost. Je charakterizována věcnou, politickou a ideologickou egalizací historických skutečností. Egalizace, zrovnomocnění příčin, událostí a následků se projevuje ve tvrzeních, že bývalý Sovětský svaz byl totéž, co nacistické Německo, druhou světovou válku začal Sovětský svaz společně s nacistickým Německem, holocaustem je stejnou měrou vinné nacistické Německo i SSSR, stejně jako vražděním, koncentráky atd. Ve vztahu k Československu bylo prý osvobození od nacismu v květnu roku 1945 pouhé nahrazení jedné totality totalitou druhou. Podle této protofašistické ideologie Sovětský svaz bojoval proti nacismu pouze proto, aby uchvátil území dalších států, tedy, aby je politicky porobil. Do arzenálu této politiky patří i uzurpace veřejného prostoru, a to nejen prostoru informačního, ale i plenérového – jsou káceny pomníky osvoboditelům, třeba maršála I. S. Koněva, naopak do něj jsou instalovány pamětní desky kupř. vlasovcům, tedy masovým vrahům. Cílem je změnit historické pravdy jejich protofašistickou interpretací. Masové sdělovací prostředky a mnozí současní politici chtějí, aby se na tuto okupaci nacismem zapomnělo. Vždyť, co není v paměti, neexistuje. Co není v historické paměti, to se nestalo. Co se nestalo, za to nikdo nenese vinu. Zapomnění má být vyviněním se okupantů a jejich ideových následovníků. Protofašismus je sociální podhoubí, z něhož faktický fašismus a nacismus vyrůstají.

Kdo má opravdu prospěch ze snížení úlohy Rudé armády při osvobození Československa? Jaké politické výhody z toho budou mít určité síly? Protože nikdo nic nezíská zhoršením vztahů mezi Českou republikou a Ruskem, které dnes pozorujeme… Demonstrativní nepřátelské kroky pražských úřadů proti Rusku porušují lidské a obchodní vztahy. Ani ministři zahraničí dvou zemí se nemohou dohodnout na předběžných konzultacích pro řešení složitých otázek…

Pochopitelně, že nedobré mezistátní vztahy jsou hrobem pro dobré hospodářské vztahy. Pokud hospodářská výhodnost je nahrazována politickou nevraživostí, pak je to ekonomicky nevýhodné pro oba státy. Pak ale dochází k tomu, že například místo ruského plynu je kupován mnohem dražší plyn ze Spojených států a takových příkladů je více. Rusofobie se mnohdy mění v trestné činy. Opakovaná výzva starosty pražské části Řeporyje Pavla Novotného (ODS), že by šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov měl viset, je trestným činem. Je veřejnou výzvou k vraždě člověka, výzvou k vraždě zahraničního politika z politických důvodů. Úřad městské části Praha 16 (Radotín) však výzvu k vraždě posuzuje jako pouhý přestupek proti občanskému soužití. Pochybuji o tom, že trestné jednání starosty Novotného bude právně klasifikováno jako trestný čin. Vládnoucí establishment tomu jistě zabrání. Navíc takové trestné jednání reprezentantů pravice vede, u části militantních voličů, k politickému obdivu, a tím i k zisku volebních hlasů. Musím to přiznat – s velkým smutkem…

