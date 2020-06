Kritická chyba! Vydělají USA na české továrně?

Tak to je gól. Ale vlastňák! Česko by mohlo ve velkém vyrábět vakcínu proti koronaviru. Mohlo, ale nemá kde. Důvod? Továrnu před časem prodalo Američanům. A ti nám nedají nic zdarma.

Člověk se někdy nepřestává divit, o co jsme v době nedávné přišli a jak by se nám to hodilo dnes. To je případ výroby vakcíny proti koronaviru. Ten v naší republice odeznívá. Naštěstí. Specialisté varují, že nákaza tu bude s námi ještě dlouho a možná, jak také varují specialisté, se může na podzim objevit druhá vlna covid-19.

Následky privatizace

Co by udělal za takové situace každý stát, který má zájem o zdraví a bezpečí vlastních obyvatel? Co nejrychleji by pro občany zajistil vakcínu. Jenže očkování lidí nebude tak rychlé a kdo ví, jestli se stihne do předpovídané druhé vlny covid-19. Proč? Protože český stát v minulosti prodal továrnu, která by její výrobu ve velkém zvládla. Prodal ji Američanům.

Český stát se po 1. světové válce začal starat o výrobu preparátů bojující proti tenkrát nejrozšířenějším nákazám – tyfu, tuberkulóze, spalničkám a dalším. Kousek za Prahou, v Bohumili na území bývalé zemědělské usedlosti vznikl první Státní zdravotní ústav Československé republiky. Jeho úkolem bylo vyvíjet a vyrábět séra a očkovací látky a kontrolovat kvalitu potravin a léčiv.

Po 2. světové válce se Státní zdravotní ústav přesunul do Prahy a v Bohumili zůstala jen jeho část vyrábějící séra a očkovací látky. Nejprve se závod nazýval Státní výrobna sér, poté fungoval pod jménem Biogena či později Sevac. A pak nastala sametová revoluce a závodu přišel konec.

Plyšoví politici zprvu chtěli rozjet zpracování krevní plazmy. Byl to tehdy progresivní a výnosný byznys. Jak víme už z kauzy Diag Human, český stát se tím solidně střelil do nohy. Prošustrovalo se 750 milionů, ale závod na zpracování plazmy nikdy v Bohumili nevznikl. A v roce 2001 byl prodán do amerických rukou.

„Po listopadové revoluci stát mezi prvními prodal zahraničním majitelům továrny vyrábějící očkovací látky. Byla to chyba... Očkování je jedinou a naprosto spolehlivou ochranou proti onemocněním přenášeným vzduchem,“ zoufala si v rozhovoru pro MF Dnes ředitelka ústeckých krajských hygieniků Lenka Šimůnková. A ta ví, co říká.

Jak informoval server Seznam Zprávy, v Bohumili se nachází momentálně jediný provoz v Česku, kde je možné ve větších objemech začít vyrábět vakcínu proti infekční chorobě covid-19. „Jinde by to bylo v podstatně menších objemech,“ reagoval na dotaz Seznam Zpráv vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

A američtí majitelé fabriky nebudou lelkovat. Už v příštím roce plánují vyrobit jednu miliardu dávek vakcíny proti koronaviru. Určitě na tom solidně vydělají. Možná i na nás. Není vůbec vyloučeno, že český stát bude od americké firmy očkování nakupovat.

Co tu máme? Český stát bude asi nakupovat vakcíny vyrobené v České republice na závodě s dlouhou tradicí sahající ke vzniku Československa a bude za to platit Američanům. To je k vzteku. A je to také ukázka, jak funguje západní svět.

Kdy se USA zajímají o Česko?

O celé záležitosti s továrnou na výrobu očkování proti covid-19 Sputnik hovořil s Filipem Zachariášem, politologem a členem širšího vedení KSČM.

„Nesmyslná všudypřítomná privatizace se dotkla bohužel i odvětví, kam neviditelná ruka vůbec neměla šátrat. Toto je jeden z příkladů toho, jak chybné bylo zlikvidovat české výrobky, předat know how a prodat známé značky a ochranné známky do zahraničí. Je až k nevíře, že tehdejší politici se takto dokázali chovat k pracovištím, která produkovala špičkové látky a prostředky v oblasti zdravotnictví,“ říká známý politik.

Není tristní, že český stát tak nakládá se strategicky důležitým majetkem?

„Nyní se všichni hlásí k soběstačnosti, ale byla to jediná KSČM, která upozorňovala na to, že spoléhat na naše zahraniční ‚partnery' se nemusí vyplácet. A tak se kradlo, pardon privatizovalo, stovky miliard národního majetku mizely a z Čechů se stali nevolníci nadnárodních korporací a bank. Teď jen stěží a díky tlaku KSČM získáváme naprosto základní zdroje, které nikdy neměly být rozprodány, zpět do českých rukou. Zlaté české ručičky byly schopny vyrobit všechno – od šroubku až po jadernou elektrárnu. I teď máme šikovné lidi s nápady a nasazením. Bohužel často pracují za třetinové mzdy ve filiálkách zahraničních podniků,“ míní politolog.

A teď kruciální otázka pro naší zemi. Dá se spoléhat na to, že by nám americká firma pomohla s výrobou vakcíny proti koronaviru?

„Pokud na tom USA vydělají, tak ano. Jinak se Američané o naši zemi zajímají jen tehdy, když potřebují naplnit kasu NATO, nebo sem umístit radar. Nebo z opačné strany – zastrašit nás třeba před plánem zavést digitální daň, aby ochránili své nadnárodní giganty. Nic víc, nic míň,“ říká člen širšího vedení KSČM Filip Zachariáš.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.