Facebook bude označovat ruské weby. Hampl – „Vracíme se do 30. let. Co bude dál?“

The Sydney Morning Herald 5. 6. 2020 uveřejnil článek Facebook se chystá označovat ruský Sputnik, íránskou Press TV a čínskou Xinhua News. Sociolog Hampl nám odpověděl na dotaz, kam vlastně směřuje společnost, která se rozhodla myslící subjekt označit právě proto, že má názor. O čem to celé vlastně vypovídá? Diktatura pravdy vyvolených?

„Sociální sítě ztrácí schopnost jednat alespoň trochu demokraticky, nyní již nepokrytě manipulují veřejností a volbami, asi tak…“ (Petr Hampl)

Sputnik: Pane doktore, v poslední době se hovoří o tom, jak Soros manipuloval volbami v roce 2014, kterak o novém uspořádání společnosti sní Bill Gates, který „záhadně“ předpovídal pandemii již v roce 2015, nyní se na téže vlně veze internetový podnikatel Mark Zuckerberg s cílem nálepkovat účty na FB ruských médií, či ruská média vůbec?

PhDr. Petr Hampl, Ph.D.: Pokud by se měla označovat (státní) média, pak ať se označují všechna média. Pokud se budou média označovat selektivně, pak je to špatně. Přece tušíme, že se dnešní politiku snaží nejvíce ovlivnit George Soros a jeho Otevřená společnost. Proč bychom tedy neměli vědět, kteří redaktoři jsou na tuto společnost napojeni? Nebylo by to od věci a bylo by to užitečné.

Ještě loni se zdálo, že se sociální sítě zklidní, že umožní nějakou základní demokratickou debatu. V posledních měsících se ukazuje, že to tak spíše nebude. Vezměte si Twitter, který útočil na Donalda Trumpa, ten „útoky vracel“. Vezměte si úniky dat z Facebooku, který byl poté pokutován. Chvíli to i vypadalo, že snad zavládne férovější přístup v USA. Teď se naopak zdá, že něco takového si Mark Zuckerberg nedokáže vynutit ani u vlastních zaměstnanců, myslím tím ono férové chování. Sociální sítě ztrácí schopnost jednat alespoň trochu demokraticky, nyní již nepokrytě manipulují veřejností a volbami, asi tak.

Po vypuknutí druhé světové války se zejména lidé s „určitým názorem“, navíc náležející k určitým etnikům atd., označovali symboly, dokonce i čísly. Je tohle další z kroků směrem k nějaké antiutopické společnosti?

Ano, je to krok někam tam, nikoli však v orwellovském smyslu. Současné dění začíná bohužel připomínat předválečná 30. léta XX. století. Na CNN se, tedy jak jsem to pochopil já, prvky xenofobie přičítají jakoby jedné rase. Do méně snášenlivé pozice se staví bílá rasa.

Po všech těch obdobích segregace je zvláštní, že se tu zase začíná rozdělovat podle jakéhosi rasistického, sexistického a jiného klíče. Jako bychom se my bílí měli vlastně začít stydět, že jsme bílí. A toto nás vrací do 30. let. Tehdy se pronásledovali Židé, hovořilo se o „nevhodný rasách“, mírně řečeno a s dávkou eufemismu… V TV jsem viděl, kam až jsou tlačeni dnešní lidé, najednou vidíme, jak lidé klečí na ulicích.

Poslední dotaz: 30. léta XX. století vyústila do války. Co očekáváte nyní? Jaký vektor neberou současné události?

Spíše než válku očekávám kolaps západní společnosti. Před druhou světovou válkou se měnily poměry uvnitř společností, zejména uvnitř té německé. O změnách v současném světě jsme hovořili na začátku. Do budoucnosti nevidíme. Nicméně se mi zdá, že západní státy jsou pohlceny vlastní sebedestrukcí. Spíše to vypadá na sebeničení. V tomto stavu asi nebudou schopné vést velkou válku… Jak by také mohly, když vojáci klečí na ulici a na mne to působí tak, že se omlouvají, že mají bílou barvu pleti.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.