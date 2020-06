Skončila éra „řvoucích krav“. Slavné sovětské ponorky Akula procházejí modernizací

Chvilka zbožíznalectví

Víceúčelové jaderné ponorky projektu 971 Ščuka-B jsou na Západě známé jako Akula a jsou jedním z nejdokonalejších příkladů sovětského vojenského dědictví. Existuje legenda, že Američané nazývali ponorky předchozích generací, vyrobených v SSSR, „řvoucími krávami“, protože byly slyšet z dálky. Ale všechno se změnilo.

Lodě projektu Ščuka-B byly vyvinuty v 70. letech 20. století jako sovětská reakce na objevení se za oceánem strojů třetí generace Los Angeles a Ohio. Ščuka-B v mnoha ohledech opakovala titanovou ponorku projektu 945 Barrakuda, ale v konstrukci byla místo titanu použita ocel.

Titan je samozřejmě lehčí a mnohem pevnější než ocel, ale také mnohem dražší. Barrakudy proto zůstaly pouze jako jednotlivé kusy, zatímco Ščuka-B se stala hromadnou. Přitom byla ponorka doslova napěchovaná technologiemi tlumícími zvuk (turbínami nového typu, speciálními „polštáři“ pod zařízením, gumovými vrstvami) a měla jeden z nejmodernějších hydroakustických systémů - to vše v kombinaci s vynikajícími rychlostními charakteristikami a schopností ponořit se do hloubky 500 metrů.

Obcházení západních omezení

Mimochodem, byla to právě Ščuka-B, která měla v té době nevídaný lodní šroub s vylepšenými hydroakustickými charakteristikami a sníženou frekvencí otáček. Poprvé na lodi této třídy byl lodní šroub vybaven šavlovitými lopatkami, což také pozitivně ovlivnilo hluk stroje. Mimochodem, lodní šrouby byly vyrobeny pomocí vysoce přesných kovoobráběcích strojů zakoupených od společnosti Toshiba, přičemž se podařilo obejít omezení Koordinačního výboru pro kontrolu vývozu (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls), který byl během studené války zodpovědný za zajištění toho, aby se do SSSR a dalších socialistických zemí nedostalo strategické zboží a technologie.

Koncem 70. let bylo projektování lodí projektu 971 již dokončeno, ale najednou se objevily informace o vybavení amerického rivala - jaderné ponorky typu Los Angeles - novou hydroakustickou stanicí s digitálním zpracováním signálů, což významně snížilo vliv vlastního hluku lodi na práci akustiků (odborníků, kteří pomocí signálů a hluku určují objekty nacházející se v moři). Kromě toho se ukázalo, že nové americké lodě budou nosit okřídlené rakety s dlouhým doletem, které mohou útočit i proti pozemním cílům. V SSSR již paralelně probíhalo vytváření takovýchto raket s plochou dráhou letu Granat, proto bylo rozhodnuto, že jimi budou vybaveny nové ponorky.

Rusko půjčilo Indii „čakru“

Nebylo možné zahrnout všechny novinky do prvních lodí projektu, a proto během výroby, čas od času, byly lodě vybavovány novými radioelektronickými systémy, prostředky odhalování protivníka a byly nejrůznějším způsobem vylepšovány. Série se ukázala jako jedna z nejpůsobivějších - celkem bylo vyrobeno 15 jaderných ponorek tohoto projektu. Flotila SSSR obdržela první loď v roce 1984 a poslední loď projektu Ščuka-B - K-335 Gepard – byla předána v roce 2001 již vojenskému námořnictvu RF. Později byla dokončena ještě jedna ponorka Něrpa K-152, která byla pod názvem Chakra (S72 Chakra) předána k dlouhodobému pronájmu indickému námořnictvu.

Dalším momentem je to, že stavba lodí projektu 971 byla prováděna zároveň na dvou závodech a pro dvě flotily – Tichooceánskou a Severní. Byl to jeden z nejpůsobivějších podvodních programů stavby lodí sovětské éry. A lodě tohoto projektu se ukázaly být důstojnými konkurenty amerických Los Angeles. Podle jejich taktických a technických údajů, schopností zbraňových systémů a úrovně hluku by tyto ponorky mohly jít s nimi téměř do rovnocenného „souboje“.

Rakety Kalibr jako lék proti stárnutí

Časy se však změnily a všechny programy modernizace „štik“ v letech 1990–2000 byly zmrazeny nebo výrazně zpomaleny.

A roky neušetří ani takovou techniku, jako jsou lodě a ponorky, které mohou normálně sloužit dvacet a více let. Všechny ponorky vyžadují pravidelné opravy a v případě ponorek projektu 971 se vedení ruské flotily rozhodlo, že některé ponorky budou podrobeny opravám, aby se prodloužila jejich životnost ve spojení s modernizací jednotlivých uzlů a komplexů ponorky, a některé lodě půjdou na delší opravu s globální modernizací.

Během tohoto procesu dostanou projektové lodě nové vybavení, které jim umožní používat moderní rakety s plochou dráhou letu Kalibr místo raket Granat používaných v době studené války. Tady je třeba uvést, že moderní Kalibr, i když pochází ze stejného Granatu, je mnohem univerzálnějším raketovým systémem a lze jej použít s konvenčními nejadernými hlavicemi, na rozdíl od strategických Granatů S-10. Kromě toho může Kalibr pracovat i proti lodím, nejen proti pozemním cílům jako jeho předchůdce. Objevení se takového raketového systému na obnovených lodích projektu 971 samozřejmě výrazně zvyšuje jejich účinnost v moderních podmínkách a umožňuje použití takových ponorek v široké škále vojenských operací.

Vepr znovu v akci

Strategický potenciál ponorek Ščuka-B se samozřejmě nikam neztratí - schopnost odporovat jaderným ponorkám potenciálního nepřítele se zlepší pouze díky aktualizovanému počítačovému vybavení, které zajišťuje přesnější vyhledávání cílů. Kromě toho se očekává změna úrovně hluku lodí - pravděpodobně budou obnoveny struktury trupu a případně dostanou modernizované lodě nový hydroakustický porézní potah.

První obnovenou ponorkou projektu byl právě Vepr - námořnictvo ji poprvé přijalo v roce 1995, k opravě byla předána v roce 2014 a nyní se vrací do služby v Severní flotile. A následně budou každý rok z opravy vycházet 1-2 lodě ročně. To umožní do roku 2025 významně aktualizovat současnou skupinu útočných ponorek a zajistit ještě spolehlivější ochranu oblastí rozmístění ponorkových strategických sil. A už to nebudou žádné „řvoucí krávy“.

