Letos 20letí útoku na Albrightovou v Brně vajíčky, v červnu 1998 útokům vejci čelil Klaus

20 let útokům vajíčky na Madeleine Albrightovou a 22 let od metání vajec na Václava Klause

„Také americké firmy se musí najednou zřeknout výhodných kontraktů kvůli tomu, aby se ‚nejmodernější technologie nedostala do nesprávných rukou‘, dodala česká rodačka před tím, než na ni (5. března 2000, pozn. aut.) dva mladí anarchisté v Brně hodili vajíčka.“

(Miroslav Belica: Lekce z manipulace a servility: Co nezavály písky Mezopotámie, Praha 2011, s. 254)

6. 3. 2000 iDnes napsal, že na půdě Právnické fakulty v Brně – kde Albrightová vystoupila s projevem v anglickém jazyce a kde převzala Velkou zlatou medaili za přínos světové diplomacii – „žádné z vajec (hozených na Albrightovou, pozn. aut.) Albrightovou nezasáhlo, pouze jedno [z vajec] jí mírně potřísnilo šaty (zásah dostal pracovník ochranky, pozn. aut.) […] útočníci Jindřich L. a Milan N. doprovodili házení vajec vulgárními nadávkami“. Portál popsal útočníky jako anarchisty a v tu chvíli jim hrozily až dva roky vězení. Na vlákně diskuzního fóra v Lidových novinách (1. 6. 2009) si lze přečíst následující názor: „Po necelých dvou letech byli (anarchisté) odsouzeni k podmíněnému trestu (a to ještě jen proto, že v minulosti nebyli trestáni). I když to byl politický protest (vzhledem k angažování Albrightové v balkánských událostech), v médiích byli oba pánové označováni za výtržníky, zločince až teroristy.“

Co k útoku řekla Albrightová: „Mně to nevadilo, já mám vajíčka ráda.“ Vedle Albrightové letěla vejce i na jinou ženu v politice, a to na Danu Kuchtovou, ministryni školství. Tento případ se odehrál v květnu roku 2007.

© Sputnik / Leden 2005 – Lesníci házeli vejce po ministrovi zemědělství Jaroslavu Palasovi /ČSSD/. Červen 1998 – v Praze zasažen předseda ODS Václav Klaus. Říjen 1991 – dav v Bratislavě házel vejce na prezidenta Václava Havla

Meteným vejcím musel čelit i Miloš Zeman…, dle zdroje zpravy.aktualne „létaly prý stovky vajec“

Vajíčkovému útoku musel čelit i prezident Miloš Zeman při projevu na Albertově 17. listopadu 2014. Soud v roce 2017 rozhodl, že muž, který vrhal vejce na prezidenta o tři roky dříve, nespáchal trestný čin, jen přestupek. Tento případ je poměrně v kontrastu s brněnským incidentem s Madeleine Albrightovou. Nějakou dobu to vypadalo, že akt „vajec-házení“ nebude posouzen ani jako přestupek… V anketě článku na novinky.cz se nicméně lidé shodli v tom, že vrhání vajec na prezidenta by mělo být kvalifikováno jako trestný čin.

Známý je také vajíčkový útok na Jiřího Paroubka

Tento incident se stal během mítinku ČSSD na pražském Andělu. Média přinesla fotografii, na níž se terčem útoku stali Jiří Paroubek, Lubomír Zaorálek či Jaroslav Tvrdík… Tekoucí žloutky na fotkách symbolizují, že vajíčka se neminula cílem. Tenkráte však explodující syrová vajíčka zasáhla i novináře a další civilisty účastnící se mítinku. Situaci paradoxně zvládl David Rath, který se dokázal krýt deštníkem, jejž ke své obraně pohotově rozevřel. Jiří Havel za ČSSD se na Pankráci téhož roku salvě vajec uvaroval tak, že před demonstrantem, vyzbrojeným baterií vajec, poklekl…

Závěrem: Jakékoli letící předměty k vyjadřování politického názoru nepatří. Jednou je to vejce, jindy airsoftová pistole, resp. její kuličky. Přeci jen jsme středoevropská země, která by se mohla obejít bez neblahých excesů, které známe ze zahraničí… Za botu vrženou proti G. Bushovi ml. šel konečně Iráčan do vězení, a to na 3 roky. V anketě na Novinkách se lidé shodli v tom, že tři roky za metení botou je trest nepřiměřený.

