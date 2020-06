Piráti přes palubu? Hřib má velký problém

Na každého jednou dojde. Pod pražským primátorem Zdeňkem Hřibem se kývá židle. Mohl by skončit už tenhle měsíc. Proč? Šéf Prahy koaliční kolegy vytáčí.

Cože? Primátor a samozvaný ministr zahraničí Prahy Zdeněk Hřib může skončit? Česká média Hřibovi věští brzký konec. Koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (spojenectví TOP 09 a STAN) to má nahnuté. Piráti mohou dostat vyhazov a nahradit je má kdysi kmotrovská, dnes údajně očištěná ODS.

Vzpoura na lodi

Primátor Hřib a jím vedená Rada hlavního města Prahy vládne českému hlavnímu městu dva roky. Je v polovině svého funkčního období. A jaké jsou výsledky? Tak především si Hřib dělá reklamu. Snaží se zalichotit chvilkařům a voličům z kaváren. Ale takovým způsobem, nad kterým rozum zůstává stát. Cpe se do výkonu naší zahraniční politiky.

A dál? Je tu problém družstevních bytů a bydlení vůbec, který Hřib neumí rozseknout. Je tu také problém s investicemi nebo s dopravou. Hlavní město se za Hřiba nevyvíjí, stagnuje a nemá jasnou vizi. I když, je tu ten tunel Vlasta. Když nevíš coby, udělej díru do země.

Jak píše web Echo24, modří ptáci, kteří mají s Hřibem své účty, chtějí primátora hodit přes palubu. Občanská demokratická strana podala oficiální nabídku klubu Spojené síly pro Prahu na tvorbu nové koalice, která by měla podobu ve složení Spojených sil pro Prahu s Prahou sobě za podpory ODS. A zdá se, že by to mohlo i dopadnout.

„Souhlasíme s tím, co říkají naši kolegové z ODS, že pirátští radní nejsou zcela výkonní. Pokud by mělo dojít k nějaké změně, musí se jednat o změnu koncepční a předem připravenou. Žádný chaotický útok. Navíc musí dojít k dohodě tří stran a pan Čižinský se projevuje vůči Pirátům méně kriticky. V tuto chvíli ale žádnou dohodu nevidím,“ řekl pro Echo24 Pospíšil s tím, že mu nejde o destabilizaci Prahy. Naznačil ale, že Hřib není podle něj dobrý primátor.

„Žádný primátor ani starosta není úspěšný, když se denně nevěnuje problémům svého města a obce. To ničím nenahradíte. Každodenní mravenčí práci komunálního politika nenahradí sebelepší PR. To primátorovi vytýkám a shoduji se s tím s ODS,“ dodal Pospíšil.

Můžete namítnout, že Pospíšil a jeho hoši už loni v prosinci jednou vyjádřili Hřibovi nedůvěru. A nic. Jelo se dál. I když to dřelo. Ale lákavá nabídka od ODS může celou situaci změnit. Piráti mohou skončit v opozici, současná koalice skončit a z aktivistického primátora se stane pouhý aktivista.

Je něco shnilého ve státě dánském

O spekulacích o konci Zdeňka Hřiba včele Prahy Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

„Pražská tzv. magistrátní koalice v sobě měla a má problémy zakódované od samého jejího vzniku, a to hlavně díky samotné její podobě, jelikož se nejedná o standardní politickou koalici tří politických subjektů, ale o velmi zvláštní ‚koalici koalic', kde Spojené síly pro Prahu zahrnují TOP 09, KDU-ČSL, STAN a navrch ještě další bezpartijní zastupitele, uskupení Praha sobě je politicky nezařaditelným subjektem bez ideového a programového základu, které drží pohromadě pouze individuální, a nejen politické, zájmy jeho šéfa Jana Čižinského a dalších lidí, zejména v pražském Dopravním podniku a v některých městských částech Prahy,“ vysvětluje expert.

„Piráti jsou z hlediska pražské exekutivy nováčkem, přičemž nestandardní politické i lidské chování a jednání primátora Hřiba je problémem, na který upozorňuje nejen opozice,

ale i koaliční partneři Pirátů a jeho vlastní spolustraníci. Toto vše tvoří výbušný mix hrozící velmi častými střety až po rozpad celé sestavy,“ dodává.

Politolog připomíná, že několik vážnějších koaličních roztržek už proběhlo, věcných i personálních, ale žádná z nich dosud nerezultovala do pádu koalice.

„S největší pravděpodobností pouze proto, že nebylo napevno dohodnuto alternativní koaliční angažmá, které by navíc mělo posvěcení celostátních vedení zúčastněných stran, což je v případě Prahy prakticky nutnost. Například víme, že Andrej Babiš je dlouhodobě proti účasti ANO v pražské městské koalici, resp. proti tomu, aby se pražské ANO v městském zastupitelstvu podílelo na svržení současné podoby Rady a koalice tom smyslu, že by do ní následně vstoupilo,“ připomíná pan Doležal.

Proto podle něj tyto postoje celostátních vedení zúčastněných stran budou nyní rozhodující pro to,

zda k očekávané změně uspořádání nakonec dojde. „Vedle toho, zda bude uskupení Praha sobě ochotno změnit svůj odmítavý postoj ke koaličnímu partnerství s ODS, což by se ovšem mohlo vyřešit tak, že ODS nebude přímo účastna v Radě města a koalici, ale pouze bude na nějakém smluvním základě tolerovat menšinovou Radu, kterou budou tvořit Spojené síly pro Prahu a Praha sobě – za programové ústupky popř. personálie ve výborech zastupitelstva a komisích Rady resp. v jejich vedení,“ říká renomovaný expert.

Hra před volbami

Existují zjevné důvody vyhnat Piráty z magistrátu? Hřib a jeho tým je přeci módně progresivní. Troufá si i na zahraniční politiku!

„To sice ano, ale přece jen určitá část magistrátního spektra považuje, naštěstí, za podstatnější věci fungování samosprávy i místní veřejné správy v našem hlavním městě, a to od financování, zejména po očekávaném ohromném propadu příjmu Prahy v důsledku dopadu pandemie koronaviru a souvisejících omezujících opatření, přes řešení naprosto klíčových dopravních staveb, kde je situace léta v katastrofálním stavu, přes městskou dopravu, městské firmy, bydlení v Praze, parkování a desítky dalších věcí, které se prakticky neřeší, zatímco arogantní primátor si masíruje ego urážením zastupitelek a hraje si na historika 2. světové války,“ míní politolog.

Jak by se to mohlo odrazit na celostátní preference Pirátů? Jsou druhou nejpopulárnější stranou ().

„Ano, politická situace v hlavním městě má na celostátní politiku i celostátní stranické preference vždy významný vliv, nyní o to více i s ohledem na blížící se podzimní krajské volby

a na sněmovní volby v roce 2021, kde je Praha jako volební kraj enormně důležitá, protože se zde rozděluje osmina všech celostátních mandátů. A hlavně - liberální strany typu Pirátů či TOP 09 zde mají svou hlavní voličskou základnu, hrají zde o své býti a nebytí, což v případě TOP 09 platí doslova, jelikož její příští výsledek v Praze rozhodne o tom, zda vůbec po podzimu roku 2021 zůstane ve Sněmovně,“ říká politolog Tomáš Doležal.

