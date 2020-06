Vojenský expert: Sovětská Strela-10 posloužila dobře české armádě

Cvičení se budou konat příští týden v Dupově, pak bude S-10 nahrazen moderním švédským protiletadlovým raketovým systémem RBS-70 NG. V současné době má jednotka v provozu 16 systémů S-10, z nichž čtyři budou použity k palbě. Jak se tato technika osvědčila v české armádě? Sputnik položil tuto otázku vojenskému expertovi, odborníkovi na protivzdušnou obranu a podplukovníkovi Ivanu Kratochvílovi.

: Vraťme se trošku do historie. Strela-10 byla jedním z prvků systému protivzdušné obrany pozemních vojsk (PVO PV). Nejmenším prostředkem byla Strela-2, z ramene odpalovaná raketa s infračerveným naváděním a dostřelem 800 m (max 3700 m). Tito střelci v síle čety se rozmisťovali v pásmu obranného rajónu praporu (5x3 km). Samonaváděcí hlavice umožňovala střelci po odpálení se skrýt. Přes ně, jako prostředek, působila Strela-10 – raketa odpalovaná z bojového vozidla pěchoty s dostřelem do 10 km dálky a 5 km výšky. Působila na obranném úseku pluku (15x12 km), infračervené navádění hlavice umožňovalo vozidlu po odpálení se skrýt. Pancíř navíc chránil obsluhu před zásahem z ručních zbraní. Dále přes tyto prostředky působily 2K12 Kub, ale to už jsme daleko. Strela-10 prošla velkou modernizací, napojením na automatizovaný systém řízení, a tak její bojová hodnota i dnes je velmi vysoká. Obě tyto Strely (S-2 a S-10) jsou postupně nahrazovány švédským kompletem RBS-70 a RBS-70NG. Jedná se o raketový komplet s laserovým naváděním s dostřelem 5 km (6 km) do výšky 5 km. Odpalovací systém je umístěn na trojnožce bez jakékoliv balistické ochrany střelce a střelec řídí let rakety po celé dráze letu až do okamžiku výbuchu bojové nálože. Je vidět, že z hlediska bojového použití nové komplety za původními sovětskými velmi zaostávají, nicméně vše stárne a s věkem se výrazně zvyšuje poruchovost a bezpečnost při skladování a manipulaci s bojovými hlavicemi a prachovými náplněmi motorů. Také kompatibilita se systémy NATO, včetně logistického zabezpečení, zde hraje svoji roli. To považuji za hlavní důvod vyřazení S-2 a S-10 z výzbroje. Podle mne by adekvátní náhradou za S-10 byl Pancir S1 ruské provenience, ale chápu, že politicky to není možné.

Nová technika bude zakoupena od společnosti Saab za celkem asi 950 milionů korun bez DPH. První dodávka zařízení je naplánována na konec tohoto roku. Odborníci opakovaně psali, že nákup vojenské techniky pro českou armádu vyvolává mnoho otázek. Je tomu tak i v tomto případě?

Opravdu, nákupy vojenské techniky v prošlých letech si říkají o řádné prošetření orgány činnými v trestním řízení. Ale i ty právně čisté v mnoha případech jsou v rozporu se zdravým selským rozumem. Nákupy kompletů RBS-70 zatím tyto vášně na veřejnosti nevyvolávají, nicméně přesto i zde bych byl opatrný. Od prvotního nákupu tohoto systému se nám cena dodávaných raket drasticky zvýšila. Podle údajů zveřejněných Sekcí vyzbrojování a akvizic MO stála jedna raketa původně 1,2 milionu Kč, pro dodání v letech 2020 – 2024 ale už 4,3 milionu za kus. Nárůst ceny je sice zdůvodňován modernizací, ale přesto se mi ta cena zdá příliš vysoká na to, co tento komplet umí ve srovnání s jinými komplety dostupnými na světovém trhu.

