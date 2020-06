Poláci jsou v šoku: Ruská blondýnka za volantem kamionu

Požádala jsem svého manžela: „Kup mi kamion!“

Sen o tom, že by chtěla řídit kamion, měla už před 15 lety. Světlana s manželem vlastnili dopravní společnost, která se skládala z 20 těžkých nákladních vozidel. Tehdy však za volant kamionu ještě nesedla.

„Velká auta jsem měla ráda vždycky, viděla jsem, jak pracují naši řidiči a velmi jsem prosila manžela, aby mi také takový kamion koupil. Je pravda, že v té době byly děti ještě malé a já jsem věděla, že si nemůžu dovolit vydat se na cestu,“ podělila se Světlana.

V krizi, která manžele potkala, se museli se společností rozloučit. Rozvod, který přišel později, pomohl Světlaně splnit její dávný sen. Aby mohla uživit děti a platit si nájem, začala pracovat jako taxikářka – od 18 let řídila a měla řidičské průkazy i na několik skupin. Osobní automobil za nákladní auto vyměnila náhodou. Jednou si k ní do auta sedl pracovník dopravní společnosti, kam několik měsíců neúspěšně posílala životopisy. Cestující byl řidič kamionu, a když uslyšel Světlanin příběh, slíbil jí, že jí s pohovorem pomůže.

„Na pohovoru mě začal zaměstnavatel nejprve strašit, říkal, že je to čistě mužský kolektiv. Ale já jsem řekla jasně: Chci řídit kamion, protože tím žiju, dokonce když jsem jela v osobáku a viděla jsem na silnici kamion, zastavil se mi dech. Řekli mi, že si mám vytvořit řidičskou kartu a zapsali mě na kurzy řízení do Asociace mezinárodní automobilové přepravy,“ uvádí Světlana. Až do samotného konce nevěřila tomu, co se stalo: „Že mě jen tak lehce vzali, to tady bude určitě háček. Teď se to doučím a oni mi řeknou: Jdi pryč, holčičko. Když jsem se to doučila a přišla jsem k nim, pochopila jsem, že mě opravdu čekali, všichni se zajímali o to, kdo že to jsem.“

V mužském kolektivu je respektována

Podle slov Světlany si na ni dlouho zvykali. Málokdo věřil, že to zvládne.

„Když mě viděli řidiči poprvé, říkali, že za měsíc nebo dva uteču, protože je to náročné. Byli tam ale i ti, kteří se vždycky snažili pomoct, ale já jsem říkala, že jsem sem přišla pracovat a že pomoct nepotřebuju. Chcete ukázat, jak se to dělá, ukažte,“ říká Světlana Masterskich, což je jediná žena v Kaliningradské oblasti, která je oficiálně zaměstnána jako řidička mezinárodní dopravy.

„Když jsem se učila, spolupracovníci říkali, že co si pamatují, tak jsem třetí, ale dvě další dívky se učily řídit kamiony proto, aby si mohly vyměnit na cestách manžele, se kterými jezdily,“ vysvětluje. Jako řidička kamionů pracuje Světlana již osm měsíců, může řídit čtyři vozy – Man, Mercedes, Scaniu a Volvo, přičemž během dne je může několikrát měnit.

„Co se týče složitosti řízení, jsou stejné. Bývají prostě stará a nová auta, automaty, mechanika,“ říká. V mužském kolektivu si Světlany váží, chovají se k ní jako ke kolegyni, řidičce kamionu. Otázka, jak je to možné s takovým vzhledem, ji do slepé uličky nepřivádí. „Je to tak, jak se chováš. Samozřejmě, že ze začátku byly dvojsmyslné momenty, ale vždycky jsem je v zárodku přerušila,“ vysvětluje a dodává, že další řidiči se snaží před ní nemluvit sprostě. Pokud jim však vyletí nějaký vulgarismus, okamžitě se omluví.

Kamion není na sentimentality

Světlanu především přitahuje kamionová přeprava zboží v Kaliningradské oblasti – vozí materiál pro místní nábytkářský průmysl. Například z Kaliningradu, kde se nachází její firma, jezdí do Sovětska nebo Guseva, což je na opačném konci regionu.

„Za dvě hodiny, kdy se tam dostanu, si mohu užít neobvyklou místní přírodu – výhled z kabiny kamionu. Jedeš a duše se ti raduje, když se na to díváš,“ říká. A najednou pochopíš, že sentimentalita v profesi řidiče kamionu nemá místo. Na každou cestu se Světlana pečlivě připravuje.

„Před výjezdem si vždy načrtnu cestu – nejdřív musím vědět, kde můžu bezpečně zaparkovat, mám přece zodpovědnost za náklad. Na cestě se může stát cokoliv. Silniční zločinci ještě i nyní řežou plachtu, vytahují náklad či kradou pneumatiky. Je to proto, že řidiči nevědomky zastavují na krajnici nebo pochybných parkovištích, která ale nejsou nijak zabezpečena,“ říká.

Na všech cestách funguje v kamionu takzvaný tachograf, který kontroluje řežim práce a odpočinku. Například po dokončení trasy za 4 a půl hodiny upozorní přístroj řidiče, že je nutný 45minutový odpočinek.

„Režim práce a odpočinku se tak lépe dodržuje. I když zbývá jen půl hodina a řidič cítí, že už nemůže, je lepší zastavit a pospat si,“ uvedla. Kamiony proti možným poruchám na silnici pojištěny nejsou, ale Světlana je přesvědčena, že z každé situace lze najít cestu ven.

„Víš, jak se otevírá kapota, můžeš zavolat mechanikovi, popsat situaci a zeptat se, co je nutné dělat. I když se pokazí pneumatika, ostatní se přece točí. Pokud bude propíchnutá, tak většinou na přívěsu, málokdy se to stane na tahači. K nejbližšímu pneuservisu můžeš v pohodě dojet i na ostatních kolech. Jestli se to ale náhodou stane na tahači, požádáš o pomoc vysílačkou, vždy přijedou a pomohou,“ říká.

„Říkám, že to zvládnu sama, je to moje práce“

Kamion nejen dodává náklad, ale také zajišťuje jeho nakládku a vykládku v souladu se všemi pravidly. Ani u křehké Světlany nikdo žádné výjimky nečiní. Stejně jako ostatní řidiči i ona odrhne boční plachtu, hodí ji nahoru nebo ji zvedne tak, aby byl volný přístup k nákladu.

„Když se dělá nakládka, musím na náklad nasadit popruhy, které jej upevní, aby při zatáčkách nesjel dolů. Ale všechno mi to dává potěšení. Někdy mi nabízejí pomoc. Ale říkám, že to zvládnu sama – je to koneckonců moje práce. Samozřejmě existují nuance, když se musí plachta hodit nahoru a já pak trošičku nemám sílu (jsou plachty, které se velmi těžce hází nahoru). Vidím nakládače, tak jim říkám, jestli mi pomůžou. A oni to v pohodě hodí nahoru, nikdo mi neřekne, že je to moje práce,“ dodává.

Poláci jsou v šoku

Jízdy do Polska Světlana také nikdy neodmítla, ale s úsměvem vzpomíná, jak jela k „sousedům“ do Grajewa poprvé, kdy předtím nespala celou noc.

„Řidiči strašili špatnou cestou. Říkali, že je tam tak úzká silnice, že tam kamiony jen těžko vjedou. A já jsem si začala představovat, že tam jsou kamenné kostky, úzké obrubníky. Navíc teda mrzlo a také slibovali déšť se sněhem. Ale když jsem přijela, cesty jsem si téměř nevšimla, i když byla hodně úzká, bylo nutné zpomalit, protože byla klikatá, ale nic hrozného jsem si nevšimla. Tam i zpět jsem přijela v pohodě. I když sněžilo dost hustě, někdy dokonce nebyla vidět silnice,“ říkala.

Podle jejích slov jsou Poláci vždy unešení z toho, když ji vidí za volantem kamionu, vždycky byli Poláci laskaví. „Když jedu kamionem, jsou všichni v šoku. Ale chovají se velmi dobře. Za tu dobu, co jezdím do Polska, jsem se nikdy nesetkala se situací, že by to bylo naopak. I když jsem tam byla osobákem,“ vysvětluje.

Zjevení Světlany za volantem na silnicích, a je jedno, zda jsou to ruské či polské, nikdy nezůstává bez povšimnutí. Světlanu si dokonce na semaforech fotí. „Stává se, že vykouknou z okna a začnou fotit, někdo ukazuje palec nahoru, jak kdo. Často bývám na celnici, proclívám a vyclívám zboží. Jiní řidiči přijdou a říkají: Je to tak těžké řídit takový kolos. Ale já odpovídám, že nic těžkého jsem neviděla. Pokud to jde, proč ne?“

Nejen Rusko, ale i Evropa

V budoucnu zvažuje Světlana i možnost práce pro Evropu. Překážkou je však stále ne příliš dobrá angličtina. „Abych byla upřímná, chci jezdit více do Evropy. Protože podmínky jsou tam lepší. Mluvím z pozice ženy – o toaletách. Projížděla jsem přes Polsko, viděla jsem benzínové pumpy s kavárnami, mnoho parkovacích míst, kde není problém zastavit i s kamionem,“ říká. Zatím se však nerozhodla jet do Moskvy a jiných ruských měst, a to kvůli možným zácpám, včetně těch na hranicích.

„Samozřejmě se můžete omluvit ostatním řidičům vysílačkou a objet je, ale ještě nejsem připravena – nechci, aby mi cesta trvala více než jeden den. Doma mě čekají 12letá dcerka a syn, kterému bude za dva měsíce 9 let,“ vysvětluje.

„Pokud by v Kaliningradské oblasti byly závody kamionů, byla bych v nich první“

Děti Světlanu ve všem podporují, chápou, že rodina musí šetřit na vlastní bydlení. „Můj cíl je vydělat si na byt. Doufám, že jen sama na sebe. Ano, možná nevidím své blízké tak často, jak bych chtěla, ale je to o prioritách, jaké si nastavíš. Vím, že pokud teď nevložím všechny své síly, nic z toho nebude. A v nájmu celý život být nechci,“ říká Světlana. Ačkoliv na fórech se dočtete, že v této profesi se nedá moc vydělat, ona sama je přesvědčena, že tomu tak není.

„Kdo chce, ten i vydělá, myslím. V Kaliningradské oblasti bych takové peníze, které vydělám na kamionu, nikde jinde nedostala nehledě na to, jak moc bych pracovala,“ vysvětluje. Do Kaliningradu přijela v roce 2000, pracovala jako chůva, prodavačka, servírka, účetní, realitní makléřka a dokonce asistentka poslance. Na otázku, zda jí nebrání neustálé výjezdy v tom, aby si udržovala formu, Světlana odpovídá, že se snaží hlídat a během jízdy přemýšlí nad stravou. „Autodopravci mají problém s nadváhou, protože rádi jedí. Vypráví o tom, jak zastaví na parkovišti, kde tráví čas, scházejí se, odpočívají, vaří jim tam pilaf nebo šurpu. Nebo když čekají v řadě na hranici, také si mohou dát nějakou mlsku,“ říká Světlana.

Kromě toho má velmi ráda sport, hraje volejbal, basketbal, střílí z pistole. „Pokud by v Kaliningradské oblasti byly závody na kamionech, byla bych v nich první,“ dodává.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.