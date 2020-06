Další Koněv půjde pryč? Praha si nedá pokoj

A je to tu zase. Hrdinný maršál Sovětského svazu Koněv stále vadí. Zmizela jeho socha z Prahy 6, teď by měla zmizet jeho ulice ze Žižkova. Praha asi chce Koněva totálně zlikvidovat. A opět v tom má prsty TOP 09.

Víc jak tisícovka lidí vyjádřila jednohlasný nesouhlas s existencí ulice sovětského maršála, osvoboditele Prahy Ivana Koněva. A víte co, drazí čtenáři? Protože žijeme ve zvláštní době dojmů, halasu a virtuální většiny, tak se to stát může.

Na přání obyvatel nebo TOP 09?

O co jde? Na radnici městské části Praha 3 se opět začalo mluvit o třicet let starém tématu. Přejmenování Koněvovy ulice, která je tepnou Žižkova, žádá další petice. Virtuální. O to nebezpečnější. Může vytvářet dojem, že si přejmenování ulice přejí místní.

„My, níže podepsaní, protestujeme proti vměšování Ruska do vnitřních věcí ČR v důsledku odstranění sochy maršála Koněva. Odmítáme se podřizovat ruskému diktátu, odmítáme trestní stíhání našich politiků, které je nejen podle mínění našeho, ale i podle názoru našich předních politiků a také prezidenta Miloše Zemana kontraproduktivním vměšováním se do cizích záležitostí. V této souvislosti žádáme pražské politiky, aby jako adekvátní odpověď na ruské nehoráznosti přejmenovalo Koněvovu ulici v Praze na ulici Marie Terezie,“ stojí v petici.

Kdo je jejím autorem? Potomek šlechtického rodu Děpold Czernin a bývalý novinář z České televize Adam Komers. Oba dva pánové mají blízko k TOP 09, jako starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Komers za TOP 09 dříve kandidoval do Rady ČTK, Czernin je bratrem 1. místopředsedy TOP 09. Okouzlující shoda náhod, co říkáte?

Za dva měsíce existence petice ji podepsalo více jak 1200 lidí. A tak se nám tu opakuje situace s pomníkem maršála Koněva z náměstí Interbrigády, pomníkem vlasovců nebo náměstím Borise Němcova. Hlouček aktivistů rozdmýchá téma, které místní obyvatele nezajímá nebo netrápí. Aktivisté z tématu udělají politiku, připojí se vlivní opoziční politici a je hotovo.

A když bude opravdu hotovo, tak přejmenování postihne přes sedm tisíc adres právnických i fyzických osob. To znamená hromadná výměna dokladů a maraton na úřadech. Ale komu na tom záleží? Aktivistickým politikům rozhodně ne. Hlavně, že se budou prsit v médiích hlavního proudu.

Nejde o Koněva. Hrdinské činy sovětského maršála, ani jeho životopis jeho sluníčkářští odpůrci neznají. Jde jim o mediální pozornost, popularitu a sobecké politické perspektivy. Kdyby bylo v módě hanit Bělehrad, určitě by požadovali přejmenovat ulici Jugoslávských partyzánů. Jde jen o byznys. Historická paměť a svědomí tu nehrají žádnou roli.

Lekce dějin

O snaze zbavit Žižkova Koněvovy ulice Sputnik hovořil s Petrou Prokšanovou, předsedkyní Komise mládeže ÚV KSČM a členkou Krajského výboru KSČM Praha.

„Koněvova ulice nese svoje jméno už od roku 1946, a to rozhodnutím Ústředního národního výboru hl. m. Prahy. Neplatí zde tedy argument, který používají odpůrci památníku I. S. Koněva, že jde o jakýsi údajný projev servility k Sovětskému svazu v době normalizace. Pojmenování ulice proběhlo bezprostředně po válce jako projev vděčnosti maršálovi Rudé armády, která se zcela nezpochybnitelně podílela na osvobození naší vlasti. Vnímám tedy pojmenování této ulice jako přímo vztažené k této historické události,“ říká paní Prokšanová.

„Bohužel jsou ale současní antikomunisté hluší k jakýmkoliv racionálním argumentům. Dokladem budiž nevrácení pamětní desky Rudé armádě na fasádu Staroměstské radnice, kterou tam v roce 1946 odhalil bývalý prezident Edvard Beneš ze stejných pohnutek, z jakých došlo k pojmenování Koněvovy ulice. Pojmenování této ulice po Marii Terezii naopak vnímám jako další z kroků podkopávající národní hrdost, stejně jako v případě obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Jako by bylo nutné připomínat si ‚naše slavné prohry' namísto posilování národního uvědomění a oslav úspěchů. Marie Terezie je všeobecně vnímána jako pokroková panovnice, ale uvědomme si, že to stále byla panovnice habsburské dynastie, z jejíhož područí jsme se dostali po dlouhých staletích podřízenosti až po první světové válce,“ upozorňuje. „A to, že těmito místy vedla před 300 lety důležitá obchodní cesta se mi jako argument zdá velmi slabé. Navíc Marie Terezie bude mít brzy na Praze 6 novou sochu - ‚kuželku' za X milionů a myslím, že to jako připomínka více než stačí,“ říká politička.

Dojde skutečně k přejmenování?

Nezabředáváme do nicotných půtek? Abychom to Rusku ukázali, tak přejmenujeme ulici.

„Lidé z TOP 09, ODS i Pirátů se rozhodli vést kulturní válku se světovou velmocí. To, co ale ve skutečnosti tito pánové předvádí, není dokazování české nezávislosti, ale jako malí kluci kopou ostatním do báboviček a pak se běží schovat za máminu sukni. Věřím, že Rusko je natolik sebevědomou zemí, že se dokáže nad tyto infantilní útoky povznést a společně se nám podaří dále posilovat naše léta budované rovnocenné přátelství stvrzené krví obětí 2. světové války. A věřím, že i my jsme natolik sebevědomou zemí, že pro řešení mezinárodních vztahů dokážeme použít oficiálních nástrojů mezinárodní politiky,“ míní paní Prokšanová.

Myslí, že ulice skutečně bude přejmenovaná?

„Věřím, že ne. Ale zůstane Koněvovou z vůle jejích obyvatel a firem na ní sídlících, nikoliv pro svůj historický a symbolický význam. Přejmenování této ulice by se reálně dotklo zhruba sedmi tisícovek lidí, kteří by si museli nechat na úřadě vyměnit doklady, další změny by se musely realizovat v katastru nemovitostí, změny v sídlech firem atd. Koněvova ulice je jednou z nejdelších ulic v Praze, měří kolem tří kilometrů, a to může její pojmenování pomoci zachránit. Ale považuji za nutné mluvit o tom, že tím pravým důvodem pro její zachování by měla být osobnost, po níž je pojmenována,“ říká politička.

A poslední otázka zásadního významu. Stane se přejmenování ulic novým trendem české politiky?

„První velká vlna přejmenovávání ulic se odehrála už na počátku 90. let. Tehdy to ale bylo snad spíše pochopitelné, že s novým režimem přichází i takové změny. Ovšem o 30 let později už je to jen uměle vyvolaná vlna protiruského a antikomunistického běsnění koncentrovaného do hlavního města. Když navštívíte menší česká a moravská města, najdete v nich ulici Rudé armády, Žukovovu, Gagarinovu, SNP, dokonce i ulici Karla Marxe. Koněvovu ulici mají vedle Prahy také v Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, Turnově, Mikulově a dalších městech a nevím o tom, že by měl někdo potřebu je přejmenovávat. Neříkala bych tomu tedy český trend. Spíše jde o naprosté selhání současné vládnoucí politické reprezentace v Praze ve vztahu k vlastním národním dějinám,“ říká předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM Petra Prokšanová.

