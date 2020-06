Vyžírky budou mít utrum? Novela má změnit vydávání sociálních dávek

Štve vás, že nemakačenkové parazitují na našem sociálním systému? V Poslanecké sněmovně leží novela zákona, která by vyžírkům mohla zatnout tipec. A má šanci projít!

Tohle by mohlo být velké! Poslanecká sněmovna dala šanci návrhu opozičního hnutí SPD na zpřísnění poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Novela se týká příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení.

Navrhované změny by měly podle autorky novely, poslankyně za SPD Lucie Šafránkové, omezit zneužívání dávek a posílit kontrolní možnosti úřadu práce. Dávky by podle autorů měli dostávat pouze lidé, kteří se dočasně ocitli bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace aktivně dostat.

To je to, po čem velká část české společnosti dlouhodobě volá. Sociální systém nesmí být živitelkou chronických nemakačenků. Musí pomáhat lidem, kteří si to skutečně zaslouží. Ne těm, kteří peníze z našich daní utratí za alkohol a automaty.

Sputnik s místopředsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku a poslankyní za SPD Lucií Šafránkovou o novele hovořil a zeptal se ji na podrobnosti chystaných změn. A především, co ji přimělo k pokusu změnit nastavený systém.

Co navrhuje SPD

„Především dlouhodobě neutěšený – a stále se zhoršující – stav v oblasti masivního zneužívání systému sociálních dávek. Měla jsem o tom informace už před svým příchodem do Sněmovny, ale až poté, co jsem měla z pozice poslankyně možnost zmapovat situaci podrobně a konzultovat ji podrobně s experty či pracovníky Úřadu práce a sociálních odborů úřadů místní veřejné správy, jsem si uvědomila hloubku marasmu, v jakém se v tomto směru nacházíme. A poznala jsem, jak státní úředníci, sociální pracovníci, pedagogové a občané, zejména z okolí tzv. vyloučených lokalit, až zoufale volají o pomoc a že naprosto nezbytně potřebují změny v příslušné legislativě, aby měli právní oporu k tomu, jak negativním jevům v oblasti podvodů a zneužívání sociálního systému učinit přítrž,“ říká politička.

Jak by nově mělo poskytování dávek fungovat? Co se má změnit?

„Náš návrh je souborem sedmi změn, které by měly odstranit či minimalizovat masivní zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi, posílit kontrolní kompetence pracovníků Úřadu práce a taktéž umožnit opravdu citelně sankcionovat osoby, které tuto oblast sociálního systému dlouhodobě zneužívají. Zároveň se jedná o opatření, která směrují proti expanzi sociálně patologických jevů spojených s existencí a rozšiřováním tzv. vyloučených lokalit – se všemi dalšími negativy,“ uvádí poslankyně.

„Společným jmenovatelem navrhovaných změn je snaha docílit prostřednictvím zpřísnění podmínek, kontrolních a sankčních mechanismů omezení zneužívání finančních prostředků sociálních dávek v oblasti tzv. pomoci v hmotné nouzi. Tato sociální pomoc se musí stát mimořádným prostředkem pouze pro situace, kdy si její příjemce nemůže dočasně obstarávat příjem vlastní prací či podnikáním – anebo když mu jeho nízký pracovní příjem nestačí na pokrytí základních životních potřeb,“ vysvětluje paní Šafránková.

Podle ní po samotné obsahové stránce jde o tyto body:

·Zařadit mezi povinnosti podmiňující nárok na žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi i povinnost rodičů řádně zajistit docházku jejich dětí do posledního ročníku mateřské školy.

·Umožnit Úřadu práce vyřadit z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi ty osoby, které porušily během jejich pobírání režim práce neschopného a režim tzv. dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. Nynější právní úprava to neumožňuje.

·Dát Úřadu práce možnost vyřadit z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi ty osoby, které setrvávají v pracovní neschopnosti i po uplynutí doby, která odpovídá maximální podpůrčí době pro pobírání tzv. nemocenské – což je 730 dní (de facto 2 roky). Na základě našich informací z příslušných úřadů totiž není výjimkou, že mnozí příjemci dávek setrvávají v režimu pracovní neschopnosti (s nárokem na čerpání dávek) nesmírně dlouho, velmi často nad pět let. Smutným rekordem je pak případ devítileté „pracovní neschopnosti“ se statisícovým benefitem z veřejných peněz.

„Navrhujeme i zrychlit a zjednodušit proceduru vyloučení určitých osob z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi, jestliže neplní podmínky zákonem stanovené. Dle současné právní úpravy závisí toto vyloučení na tzv. správním uvážení orgánu pomoci v hmotné nouzi, není automaticky dané,“ upřesňuje politička.

Navrhuje i zpřísnění procedury odejmutí či snížení dávky pomoci v hmotné nouzi, resp. zamítnutí žádosti o takovou dávku, jestliže příjemce dávky nebo žadatel o ni nedá Úřadu práce souhlas se vstupem jeho kontrolora do obydlí a znemožní tak provedení tzv. sociálního šetření v místě, směřujícího k ověření skutečností rozhodných pro vznik nároku na příslušnou sociální dávku, v tomto případě jde o doplatek na bydlení. „Navrhujeme takové osoby rovnou vyloučit z okruhu osob v hmotné nouzi, a navíc požadujeme prodloužení doby, po kterou jim může být dávka pomoci v hmotné nouzi odebrána či snížena ze současných tří měsíců na mnohem citelnější dobu jednoho roku,“ dodává.

„Požadujeme i vyloučit z okruhu tzv. společně posuzovaných osob ty občany, kteří nepřiznávají žádné příjmy, dlouhodobě nepracují, nepodnikají a ani si práci aktivně nehledají – a pouze chtějí dosáhnout navýšení výpočtu existenčního minima a tzv. částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob – a tím i vyššího celkového příjmu rodiny z dávek pomoci v hmotné nouzi. Například v těch rodinách, kde je osobou v hmotné nouzi pouze nezletilé dítě,“ říká paní Šafránková.

„A závěrem, navrhujeme zavést povinnost zahrnout mezi příjmy žadatele o dávky pomoci v hmotné nouzi i příjmy z dávek pěstounské péče - zatím v těch případech, jestliže se jedná o pěstounství v rámci rodiny. Toto opatření směřuje zejména proti tzv. spekulativnímu příbuzenskému pěstounství a jeho smyslem je docílit toho, aby tzv. příbuzenští pěstouni museli mezi svými příjmy rozhodnými pro přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi uvádět i příjmy z dávek pěstounské péče. Podobně, jako musejí činit například pro účely daně z příjmů či pojistného na sociální zabezpečení. Nevidíme tedy důvod, proč by tomu mělo být z hlediska zákona o pomoci v hmotné nouzi jinak, jde o naprosto neodůvodnitelnou výjimku,“ popisuje autorka novely.

Nestrkejme hlavu do písku

Neobává se, že by změna poskytování dávek mohla vyvolat protesty těch, kteří si zvykli na dávky žít?

„Nikoli. Takto zodpovědný politik nesmí uvažovat. A nesmí se nechat vydírat. A obecně platí, že demokratický stát musí mít sílu a zákonné nástroje k tomu, aby mohl vymoci právo, ochránit své oprávněné zájmy, včetně zájmů finančních, ochránit slušné občany – a aby, v tomto konkrétním případě, mohl odebrat sociální dávky osobám, které při jejich čerpání porušují zákony a podvádějí úřady – a zároveň tím fakticky dlouhodobě podvádějí a okrádají své poctivé pracující spoluobčany,“ domnívá se politička. „Takže pokud by v důsledku aplikace navrhovaných změn došlo k protestům, neřkuli násilným a nezákonným, stát má nástroje, jak v těchto případech postupovat. A rozhodně není řešením strkat hlavu do písku, ustupovat podobným hrozbám a platit z veřejných peněz jakési výpalné osobám, které zneužívají náš sociální systém a porušují právní řád,“ míní poslankyně.

Jaká je šance, že tato reforma projde Sněmovnou?

„První čtení naznačilo, že náš návrh není bez šance. Pro jeho vrácení k přepracování se jako celý poslanecký klub vyslovili pouze Piráti a pár jedinců z dalších stran. Ale ministryně Maláčová z ČSSD naznačila, že její úřad připraví v další fázi projednávání k naší předloze své pozměňovací návrhy, tak uvidíme, co to přesně bude, do jaké míry půjdou tyto návrhy proti smyslu naší novely – a jakou budou mít ve Sněmovně podporu. A také, jestli – a s čím – přijdou poslanci jiných stran. Ale celkově jsem mírná optimistka,“ říká poslankyně za SPD Lucie Šafránková.

