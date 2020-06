Vašíček usiluje o společný pomník Koněva a Pattona a z Hájů chce mít stanici Kosmonautů

„Vraťme stanici metra Háje její původní název Kosmonautů. Tento název si pamatuji z dětství, a i místní starousedlíci se na mne obrátili s tím, že by si přáli ‚návrat Kosmonautů‘ “… (Robert Vašíček)

Vašíček v Top Hotelu Praha, kde zasedání Prahy 11 probíhalo, poukázal na to, že z původních názvů zastávek socialistického metra (to vzniklo v čase ČSSR, pozn. aut.), se jako „neideologický“ název jeví pojmenování Kosmonautů. Stanice Kosmonautů (dnes Háje) bývala konečná zastávka první trasy pražské podzemky. Název odrážel dobový projekt Interkosmos, díky němuž se do vesmíru podíval 87. kosmonaut planety – Vladimír Remek.

© Sputnik / Vladimír Franta Sousoší Kosmonautů, Háje, Praha

Vzhledem k tomu, že jediný československý/český kosmonaut vystartoval v sovětské lodi Sojuz-28 k tehdejší sovětské orbitální stanici Saljut-6, Vašíček navrhuje vrátit původní název stanice metra v Praze, zvláště pak s přihlédnutím k tomu, že na povrchu dosud stojí Sousoší Kosmonautů, zachycující sovětského kosmonauta Alexeje Gubareva a našeho československého kosmonauta Vladimíra Remka. Vašíček řekl: „Sousoší je připomínkou toho, že Češi byli ve vesmíru…Když se podíváte dnes, je stav sousoší zanedbaný…Bylo by symbolické, kdybychom vrátili název Kosmonautů. Není to můj výmysl. Požádali nás o to starší obyvatelé Prahy 11. Když jsem se jich dotázal na jejich stranickou příslušnost, nebyli to komunisté. Jsou to starousedlíci, kteří se sem nastěhovali kolem roku 1978/1979. Tito lidé si pamatující budování Jižního Města.“

Pomník osvoboditelů – pomník maršála Koněva a generála Pattona. Kde? V Praze? V Rokycanech?

Vašíček krom staronového názvu stanice metra předložil vizualizaci sousoší, které promítl na plátno tak, aby radní viděli, jak by se objekt vyjímal na Václavském náměstí, na Praze 6, Praze 11 či přímo na Staroměstském náměstí, více viz video, které je archivovaným přímým přenosem ze zasedání radních Prahy 11, kde Vašíček s návrhy vystoupil.

Vašíček dále pledoval za obnovení sochy maršála Koněva spolu s US generálem: „Tříhvězdičkový americký generál osvobozující západní Čechy, až po Rokycany; vedle něj stojí maršál SSSR Ivan S. Koněv, velitel I. ukrajinského frontu – takové by vzniklo sousoší… Pomník má být zasvěcen těmto dvěma osvoboditelům, dvěma velitelům spojeneckých armád, které nás osvobodily od nacismu. Tím, že došlo ke stržení sochy maršála Koněva na Praze 6, a také díky vybudování pomníku vlasovců v Řeporyjích došlo k nacifikaci prostoru v ČR. Svoboda v ČR nicméně závisí na rovnováze sil mezi Ruskem a USA, taková je politika. Bylo by od nás čestné – od slabé země, která se neumí sama ubránit, – abychom zde měli takovéto sousoší, tzn. jak maršála, tak US generála…“

Vašíček upřesnil, že předlohou pro sochu maršála má být [pro začátek] ona socha z náměstí Interbrigády. Figura Georga Pattona by byla inspirována sochou generála z amerického West Pointu.

Sputnik: Jak si představujte toto sousoší v Praze? Zde přece Američané nebyli, mohl by vám někdo namítnout…

Robert Vašíček: Pomník by mohl být na linií doteku zón USA a SSSR v Rokycanech.

Vypadá to téměř, že usmiřujte Rusy s Američany… Problém je přece v té nacifikaci našeho prostoru, či ne?

Snažím se o usmíření [nálady v ČR], aby nacifikace byla zastavena. Sundali jsme nejen sochu sovětského osvoboditele, v Řeporyjích jsme postavili dokonce sochu nacistům: na jakémsi totemu dlí sovětský tank s nacistickou helmou. S tím nesouhlasím. Bojoval jsem nejen za Koněva, ale i proti památníku v Řeporyjích.

Stručně – je Praha vhodným místem pro společné sousoší vojevůdců?

Myslím, že ano. Praha je centrem moci. Musí odčiňovat to, co se stalo (odstranění maršála, deska vlasovcům, pozn. aut.). Část lidí mě nazývá rusofilem. Já však říkám – nepopírejme pomníkem vlasovců v Řeporyjích konferenci v Jaltě. Mnou navrhované sousoší je připomínkou jaltské konference, kde se domluvily sféry vlivu.

Že jsme skončili ve sféře vlivu SSSR, bylo rozhodnutí prezidenta Trumana, Churchilla… Spojenci nás zradili v roce 1938 v Mnichově, v roce 1939 neřekli nic, když nás okupovalo Polsko a Německo, v roce 1945 nás předali Sovětům. Byla to jejich práce, toto anglické dílo. A my? Ničíme památník těm lidem z matičky Rusi, kteří zde položili za nás své životy.

Udělali jsme grafické návrhy sousoší s důrazem na vytipovaná místa v Praze. Pokusně jsme k sobě umístili v návrhu sochu z náměstí Interbrigády a sochu Pattona z amerického West Pointu. Chceme napřed diskusi, poté ať přijdou umělci, kteří navrhnou zcela nové sochy pro toto sousoší. ČR není jednostranně ani proruská, ani proamerická. Nechť toho důkazem je námi navrhované sousoší. Hlavní ale je – ať se ČR nenechá (re)nacifikovat.

Poznamenávám, že sám Stalin žádal po spojencích, aby otevřeli druhou frontu, aby veškerou tíhu války v Evropě nemusela nést jen Rudá armáda. Výsledek? Spojenci se několikrát vymluvili, párkrát se jim vylodění nepodařilo… Původně chtěli vyčkávací taktikou vyčerpat Sovětský svaz, jinak by dávno otevřeli druhou frontu. Musíme děkovat Rusům (Sovětům/SSSR, pozn. aut.), že neuzavřeli separátní mír s Němci. To bychom zde dnes vedli rozhovor asi v němčině. Proto se musí Koněv vrátit na veřejnost.

A co se týká původního pomníku na náměstí Interbrigády?

Ten pomník tam zase jednou bude stát.

Poznámka autora: Robert Vašíček uvažuje o tom, že se na náměstí Interbrigády vrátí odsud odvezená socha Koněva, dále plánuje instalaci v Praze (či jinde v ČR) sousoší Koněva a Pattona… Celý rozhovor s Bc. Vašíčkem viz video.

