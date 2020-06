Bývalý státní tajemník obrany hovořil o částečném stažení amerických vojsk: Proč z Německa neodejdou všichni Američané?

Pane Wimmere, americký prezident Donald Trump pravděpodobně v dohledné budoucnosti stáhne z německého území 9 500 amerických vojáků, tím sníží americký kontingent asi o třetinu. Část amerických vojáků může být přesunuta do Polska. Ačkoliv tyto plány oficiálně potvrzeny nebyly, právě v Německu probíhá ohledně tohoto tématu diskuse. Co když Trump opravdu stáhne část svých vojsk z Německa?

Toto lze jen předvídat, protože všechna tato prohlášení v Berlíně ohledně myšlenek amerického prezidenta hovoří o tom, že americká vojska přítomná na území už dávno nemají nic společného s bezpečnostními zájmy Německa a Evropy. Místo toho slouží zájmům amerických vojenských operací v jiných regionech světa. A to nemá nic společného s NATO.

Otázka pro mě zní tedy následovně: proč se stáhne jen 9500 amerických vojáků a ne všichni? Tuto otázku si už mnoho let pokládá ohromné množství Němců. Je to částečně způsobeno tím, že se nedodržely sliby prezidenta Bushe na jaře 1990, které dal prezidentovi Gorbačovovi. O rozpuštění NATO nešla nikdy řeč, ale šlo o to, aby se organizace stala více politickou organizací, která je méně závislá na vojenské integraci. To, že se informovalo o stažení Američanů na konci minulého týdne, dostalo podle mého názoru nečekané doplnění ze strany generálního tajemníka NATO. Promluvil ohledně závěrů komise, která byla vytvořena po prohlášeních Macrona, že NATO by se mělo stát více politickou aliancí. To může znamenat pouze to, že podle generálního tajemníka NATO (a tedy i prezidenta USA) ztrácí vojenská integrace svůj význam a hodnotu. Pro Berlín to znamená, že s ním tento problém nejen nebyl prodiskutován, ale také byl úmyslně uveden v omyl. A zajímalo by mě, jak se bude tato situace dále vyvíjet.

Bývalý velitel amerických sil v Evropě, generál Ben Hodges, vyjádřil v rozhovoru s Tagesspiegel velké pochybnosti. Jak uvedl, on sám nevidí za tímto plánem reálnou strategii a číslo 9500 (vojáků, kteří mají být staženi) považuje za to, že bylo podmíněno politickými příčinami a bylo sebráno v podstatě „z nebe“. Také je přesvědčen, že proveditelnost tohoto plánu nebyla žádným způsobem vyzkoušena, je tak docela možné, že se ho Trump nakonec vzdá. Souhlasíte s tímto hodnocením?

Toto je obyčejné fňukání generálů, které začíná, když jim seberou „hračku“. Generál Hodges by měl přemýšlet, zda se o tom hovoří ve smlouvě NATO a zda dávalo Německo někdy souhlas na to, aby zrovna základna v Ramsteinu hrála klíčovou roli v zabíjení lidí po celém světě a ve válkách od Jugoslávie po Sýrii, které byly v rozporu s mezinárodním právem. Já osobně jsem od generálů nikdy nic podobného neslyšel, a to ani od generálů Bundeswehru (spolková obrana), kteří jsou nespokojeni s tím, že americký prezident využívá možnosti své politiky, kterou slíbil provádět americkému národu během volební kampaně v roce 2016. Američané jednoduše nechtějí, aby se jejich synové a dcery vraceli do rodné země v rakvích. Oni, stejně jako my, chtějí, aby jejich děti žily. Je docela možné, že s panem Hodgesem a jeho zástupci v Pentagonu nikdo předem nehovořil. Ale také nevylučuji možnost, že prezident Trump o tom promluvil s někým jiným. V letech 2007 – 2008 jsem strávil hodiny a dokonce i dny nepřetržitým rozhovorem s bývalým kancléřem Helmutem Schmidtem v jeho kanceláři v Hamburku. Podle jeho slov měla mít místo dohoda, podle které by doba NATO v aspektu vojenské integrace zůstala v minulosti, protože časem začalo představovat nebezpečí pro svět, a bylo by lepší z aliance (v souladu se Severoatlantickou smlouvou) vytvořit poradní orgán mezi oběma břehy Atlantiku. My musíme nejprve zajistit, aby se NATO nestalo globálním „kolosem agrese“, v jehož směru se poslední léta pohybuje.

Bývalý předseda Vojenského výboru NATO Klaus Naumann se vyjádřil ještě jasněji. Podle něj by stažení vojsk z Německa nebylo jen porušením povinností v rámci aliance, ale také oslabením celého NATO. Kromě toho by přesun vojsk do Polska poskytl ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi údajný důvod k pokračování ve vývoji vlastních jaderných zbraní. Šance na odzbrojení a kontrolu zbraní by tedy byla téměř nulová. V interpretaci Naumanna to znělo tak, že to nebyly Spojené státy, které jednostranně odstoupily od příslušných dohod a měly největší vojenský rozpočet na světě, ale Rusko se chovalo agresivně a mělo v úmyslu používat jaderné zbraně. Co si myslíte o této interpretaci?

Co na to říct? Pokud se zamyslím nad nabídkami amerického prezidenta, pak nejprve byste se měli podívat na Severoatlantickou smlouvu a zeptat se sám sebe, proč ve skutečnosti NATO existuje. Když jsme se připojili k NATO, německý parlament jednoznačně prohlásil, že mluvíme o připojení k obranné alianci. Německý Bundestag nikdy nesouhlasil s kvalitativní změnou NATO s cílem zahájení války proti Jugoslávii. Takže mohu říci pouze jednu věc: pokud americký prezident nyní přivede alianci opět do souladu se Severoatlantickou smlouvou, pak německý generál by za to měl být jen rád. V tomto smyslu americkému prezidentovi dobře rozumím. Co se týká těch výmyslů v Berlíně ohledně toho, co dělat s vojsky staženými z Berlína, očividně se jich na to nikdo neptal, tak proč se vůbec o tom tématu baví? Co se týká Polska, existuje dohoda mezi NATO a Ruskem o tom, co může NATO v Polsku dělat a co ne. A v dohodě se hovoří o tom, že trvalé rozmístění vojsk NATO tam není možné. Na pozadí poněkud obtížné situace ve Varšavě lze spekulovat o tématu přesunu jaderných zbraní z našeho území do Polska. V této souvislosti samozřejmě vzniká otázka, zda má Polsko zájem o to, aby se objevila nová „železná opona“ v samém středu Evropy. Než se začne z něčeho obviňovat Rusko, měli by si v Berlíně, Bruselu a dalších místech zavzpomínat, jak oni desetiletí lhali SSSR, pak Rusku, o tom, proč NATO neplnilo a neplní dosažené dohody.

Naumann a také zástupce Die Linke (Levice) Gregor Gysi varovali, že když u sebe Polsko rozmístí americká vojska, stane se „cílem“ Ruska…

Všechno je to nesmysl. Pokud bude chtít Moskva Varšavě něco říci, může to udělat přímo a nepotřebuje „rádio“ v Berlíně. Takže podle mého názoru je to výstřel do prázdna. Taková prohlášení jsou také nevhodná z hlediska otevřené diskuse o bezpečnostních otázkách. Pokud se nám v polské politice něco nelíbí, musíme o tom mluvit přímo se svými přáteli ve Varšavě. A pokud jim se něco nelíbí u nás, pak ať nám o tom také řeknou sami. Vidíme nekompromisní postavení Polska směřující po celá desetiletí proti plynovodům a ropovodům mezi Ruskem a Německem, které je doslova určeno na genetické úrovni. A to jsou také takové věci, před kterými není možné zavírat oči při zachování dobrých sousedských vztahů.

Jaký vývoj situace očekáváte v blízké budoucnosti? A jaká by byla podle vašeho názoru nejrozumnější pozice německé vlády?

Doslova na každém kroku je patrné, že německá vláda spolupracuje s vojenskou koalicí ve Washingtonu, která je namířena proti americkému prezidentovi. Jsou to ty stejné síly, které v posledních desetiletích vyprovokovaly všechny ty nové a nové války. Jsou to samí Obamové, Sorosové, Clintonové a všichni další a úplně skrývají své cíle. Trumpa ještě ani nestihli zvolit za prezidenta a ve Washingtonu se už konalo setkání skupiny miliardářů, na kterém hovořili o tom, jak ho rychle svrhnou. A právě s nimi naše vláda jedná. Vzhledem k tomu všemu by nemělo být divu, že americký prezident přemýšlí o tom, zda je možné hovořit o normální situaci a normálních diplomatických vztazích s Berlínem, o tom, co se děje v Berlíně, kde se kancléřka považuje za vůdce „antitrumpovského“ hnutí. Stačí jediný pohled do novin, aby si člověk všiml, že Berlín je připraven na boj s „trumpovským“ Washingtonem. Pokud Berlín nemůže přijmout a respektovat výsledky demokratických voleb, musí také nést důsledky a odpovědnost.

Pokud vezmeme v potaz, že Donald Trump je první prezident USA od dob Jimmyho Cartera, který ještě nezačal ani jednu novou válku, pak soudě podle vaší interpretace situace si toho nikdo neváží…

Na tento moment jsem poukazoval po nějaké době od inaugurace Trumpa, když už stihl udělat něco, co slíbil svým voličům. Američané, kteří se nyní obávají kolapsu své vlastní země, se o nové války nezajímají. To je důvod, proč Trump vyhrál volby. Je to prostě nesmyslné, nezodpovědné a namířené proti zájmům Německa, když vláda v čele s kancléřkou a jejím ministrem zahraničních věcí vedou politiku, která je zaměřena na spolupráci s částí americké administrativy, která má zájem o války. Když bude Moskva zase doslova za několik dnů vzpomínat na konec druhé světové války, Berlín by se měl zamyslet nad tím, co přesně má německý národ za zájmy s ohledem na situaci v Evropě. Má zájem o mír a ne o válku, na kterou se zaměřuje politika paní Merkelové a pana Maase.

