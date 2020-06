Josef Skála: Poláci chtějí uvěznit 95letého Štrougala. Proč právě teď?

Poláci chtějí, aby byl Štrougal zatčen a vydán do Polska v souvislosti se zločiny na československo-rakouské hranici, které se staly v 60. letech minulého století. Tehdy byl Lubomír Štrougal ministrem vnitra a prý se musí zodpovídat za případy zabití polských občanů, kteří v době komunismu utíkali na Západ přes Československo. Podél československo-rakouské hranice natáhli pohraničníci tři rovnoběžné řady ostnatých drátů. V prostřední řadě byl elektrický proud.

Štrougalovu odpovědnost v souvislosti s použitím vysokého napětí prověřovala již dříve česká policie. Věc však uzavřela jako promlčenou. 95letý bývalý premiér a ministr vnitra komunistického Československa odmítá jakoukoliv vinu za smrt lidí a říká, že už při nástupu do funkce ministra v roce 1961 byl přesvědčen o tom, že se elektřina k ochraně hranic nemá používat. Návrh na její vypnutí předložil prezidentu republiky a předsedovi rady obrany státu Antonínu Novotnému. Její vypnutí ale trvalo delší dobu kvůli nutnosti personálních změn a politickým vyjednáváním.

Tak to bylo, ale v Polsku se nemohou nijak uklidnit. Situaci pro Sputnik komentuje publicista a bývalý místopředseda KSČM Josef Skála.

„Jak hodnotím obvinění Poláků proti Lubomíru Štrougalovi? Myslím, že teď se chce Varšava zavděčit těm, kteří vyhrožovali jaderným ohňostrojem i jí. Dožaduje-li se zatykače na muže, který ty magory pomáhal krotit, láme rekordy arogantního nevkusu. Polsku už zase vládne eintopf, smíchaný z velikášské grotesky a farizejského pánbíčkářství,“ domnívá se. Jako příklad uvedl pamětní desku Rosy Luxemburgové, která byla stržena v polském Zámostí.

„Bezpečnostní systémy byly na našich hranicích zřízeny poté, co proti nám Západ rozpoutal studenou válku. Mířil na nás desítkami jaderných hlavic. Nová světová válka byla na spadnutí. Kdo nevěří, ať si dá práci aspoň s dokumenty, které už Amerika odtajnila. Měli na mušce i naši zemi. Předešla jim jen síla, schopná zdrcující odvety. Hranice zprvu jistily i zábrany nabité proudem. Jen co válka už akutně nehrozila, byly uvedeny mimo provoz. O což se, pokud vím, zasloužil i doktor Štrougal,“ řekl Skála.

„Z Prahy se tomu zabránit nedá. Tím menší důvod je tomu vycházet vstříc. Zvlášť jde-li o nepřijatelné vměšování do našich vnitřních věcí. Česká exekutiva a justice je musí rezolutně odmítnout. To my, a ne Varšava, máme důvod k zásadním výhradám. Cizí zbraně a vojska, vábené do Polska, ohrozí i naši bezpečnost. Chce-li se Varšava rýpat v minulosti, nezbývá než tu rukavici zvednout. Vidina, že přijde ke kořisti východním směrem, se jí už krutě vymstila. Jen samé škody jí přinese i dnes. Tehdy tím vrazila nůž do zad i nám. Tím víc musíme být na pozoru tentokrát,” míní politik.

„S Poláky, kteří jsou v tom nevinně, máme společný zájem přesně opačným směrem. Na skutečných zárukách bezpečnosti, dosažitelných jen mírovou diplomacií ,všemi azimuty’, a ne v chomoutu cizích kondotiérů. To jim posluhuje fanatická ,dekomunizace’, mrzačící poválečné dějiny. Vydělá na ní jen pár nicotných kariér. Tím větší újmou hrozí všem ostatním. U nás a v Polsku jakbysmet,” říká závěrem publicista.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.