Mělo by Rusko zaplatit Česku reparace? Kocáb to myslí vážně

Tak to tady máme zase. Když vznikne třenice mezi Českou republikou a Ruskem, vyskočí Michael Kocáb jako čert z krabičky a v médiích hlavního proudu sype svá moudra. Nejinak tomu bylo i teď, po té ostudě s ricinovým zabijákem, který měl pochodovat po Praze a líčit na rusofobské komunální politiky.

Co kdyby o odškodné po Česku požádalo… Rusko?

Tentokrát se známý hudebník a bývalý ministr pro lidská práva, který se ve funkci nejvíce proslavil tím, že začal chodit se svou mluvčí Lejlou Abbasovou, předvedl v České televizi. Hrdinně se bil do prsou za odsun sovětských vojsk z Československa a zalitoval, že nebyl drsnější.

„Momentálně cítím jako dluh toho odsunu, že jsme zapomněli v tom fofru odsunout sovětskou ambasádu. To je i můj dluh. Pamatuji se, že jsme o tom mluvili, že musíme snížit počty na sovětské ambasádě. Sto padesát proti našim deseti diplomatům… To je první věc, kterou musíme udělat, vylifrovat a vypoklonkovat je a dát to do nějaké vazby, která je úměrná a kterou budou Rusové respektovat,“ lacině se kál a radil na obrazovce České televize Kocáb.

A co dál? „Druhá věc, musíme dokončit majetkoprávní a finanční vypořádání za pobyt sovětské armády na našem území v průběhu okupace, protože to také zůstalo opuštěno. Tam nám dluží obrovské miliardy a nějak se k tomu nemají,“ uvádí dále k česko-ruským vztahům Kocáb.

A do třetice se dotyčný samozřejmě otřel o hrdiny, kteří nás před 75 lety osvobodili. A zase v tom viděl peníze. „Třetí věc, musíme vyřešit pomníky. Jestliže se máme my starat o jejich. Koněv, to byla velice problematická figura, dobře, ale byla to historická figura. Ale ať se také starají o naše válečné veterány,“ uvedl Kocáb.

To první je zoufale ohraná písnička. Třetí je naivní sen bývalého ministra. Ale ta druhá věc! Tu hitmaker možná trefil. Stačí málo. Stačí, aby se jeho slov chytil někdo z takzvaného demokratického bloku ve Sněmovně. TOP 09 nebo jiní sluníčkáři. A bude zaděláno na problém.

Reparace za pobyt vojsk je líbivé téma, na které rusofobní část české společnosti ráda uslyší. A bude jej politicky prosazovat. V naší republice není nic nemožné. Jen si vzpomeňte, jak původně malý spor okolo pomníku hrdinného sovětského maršála vygradoval do vyhoštění dvou diplomatů a blamáže s údajným nájemným vrahem. Tady je možné všechno.

Ale! Zapomínáme, že hru hraje i druhá strana. S různými reparacemi to zkouší naši severní sousedé. Poláci chtějí odškodnění od Německa a od Ruska. Kdyby s takovým požadavkem vystoupilo Česko, tak bychom se mohli nemile divit. Co by Moskvě bránilo poslat Praze účet za působení československých legionářů v Rusku? To by byla tučná suma. A mnoho ublíženeckých slziček.

Chytnou se politici Kocábova návrhu?

O Kocábově návrhu požadovat po Rusku reparace Sputnik hovořil s Robertem Skuhrou, předsedou ZO Třinec Českého svazu bojovníků za svobodu Beskydsko a kandidátem do krajského zastupitelstva za KSČM pro Moravskoslezský kraj.

„Kocábovy psychopatické výlevy už dnes nemohou nikoho překvapit. Pokud chce zaplatit za pobyt Sovětské armády u nás (ne pouze ruské) pak nejen, že by musel částku rozdělit mezi všechny státy bývalé SSSR, ale taky spočítat, kolik SSSR stálo naše osvobození. Pokud něco takového vůbec vyčíslit jde, tak ty drobné za jejich pobyt stačí odečíst z té sumy za naše osvobození,“ říká expert.

A jaká je šance, že se toho chytne politická reprezentace a peníze po Rusku bude skutečně požadovat? Podle pana Skuhry to nejde vyloučit. Některé politické strany na české scéně se toho rády chytnou. A to především, kdyby se jim dostalo moci.

„Šance bude velká, pokud se k moci dostanou onuce EU, tedy strany TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráti,“ míní pan předseda.

Nejsou však Kocábovy požadavky stejná hloupost jako platit za škody legionářů v Rusku? Existuje totiž prostor, aby Moskva něco takového po České republice požadovala. Expert se k takovému vývoji situace staví nekompromisně.

„Na to skoro nemá cenu odpovídat, protože psychopat může vypustit jedině hloupost případně rovnou idiocii a tohle je spíš ta druhá varianta,“ říká předseda ZO Třinec ČSBS Beskydsko Robert Skuhra.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.