„Omluvit se Rusku a vrátit diplomaty.“ Foldyna, Kobza a Vašíček uctili památku obětí z Lidic a okomentovali kauzu ricin

„Historie je daná, Němci už nikdy nevyhrají druhou světovou válku. Nikdy neotočí bitvu u Kursku. Pojďme nyní řešit bitvy budoucnosti. Na historii nesmíme zapomenout, nesmíme ale dopustit, aby se pomocí [překrucování] historie odpoutávala pozornost od současnosti… Čekají nás budoucí bitvy, podívejte se na řádění neomarxistických šílenců, kteří bourají sochy…“ (Jaroslav Foldyna pro Sputnik)

Ke „kauze ricin“, k článkům Respektu a Deníku N: „Je to tragické selhání našich tajných služeb, zahraniční politiky, která se nechá snadno ovlivnit…ať už starostou bezvýznamné obce se zvoleným mandátem 600 hlasů. Uvědomme si váhu mandátu takovýchto lidí a mandátu, který má pan prezident. Pan Kundra z Respektu by měl být za šíření poplašné zprávy trestně zodpovědný… Měli bychom pochopit, co jsou média typu [různých] ‚Deníků‘ zač, měli bychom k nim přistupovat se značnou rezervovaností… Nemělo by se stávat, aby si kdokoli mohl vymyslet cokoli a nechat novináře, aby mu to zveřejnil… Diplomatická omluva Rusku by byla namístě. Férové by také bylo stažení/odvolání vyhoštění…“ (Jiří Kobza pro Sputnik)

„ČR by se měla diplomatovi a ruskému ministerstvu zahraničních věcí omluvit.“ (Robert Vašíček pro Sputnik)

Poznámka: Na jednu stranu v Řeporyjích vznikl pomník nacistům (vlasovcům), na druhou stranu jsme v loňském roce byli očitými svědky, kdy se Vlkům bránilo v kladení květin u Památníku Lidice na hlavním pietním místě.

Kolem Památníku Lidice vznikla poté další kontroverze: existuje určitý „zájem“ zaonačit to tak, že si za vyhlazení obce a genocidu obyvatel Lidičtí „můžou sami“, že neměli udávat gestapu, viz vina přisuzovaná např. Alžbětě Doležalové. Reportér Sputniku dříve realizoval rozhovor s přeživším „lidickým dítětem“ Jiřím Pitínem. Ten řekl, že již za socialistické éry byli lidičtí udavači odsouzeni.

Domnívám se (jako autor článku), že je dnes pozdě na takovéto reflexe odvádějící pozornost od faktu, že Lidice byly vypáleny, vyhlazeny, 82 dětí zplynováno ke smrti, další obyvatelé zastřeleni či internováni v koncentračním táboře… Rozhovor s poslancem Foldynou, Kobzou či zastupitelem Vašíčkem je krácen a stylisticky upraven. Plnou verzi rozhovoru vizte ve FB videu.

Kvůli současným událostem, jimž vévodí koronavirus, se Vlci letos do Lidic dostali až 13. června 2020. Oficiální uctění památky obětí nacistické okupace našimi vládními činiteli proběhlo 10. června neveřejně. Noční vlci přijeli mimo termín, na svém letošním příjezdu zaznamenali mírné zpoždění. Počasí bylo nádherné, byť po skončení akce se v okolí Prahy strhla slušná bouřka. Připravili jsme pro vás kompletní záznam akce.

Sputnik: Pane Foldyno, vloni jsme o tom reportovali, že Noční vlci nemohli klást květiny na hlavním pietním místě z důvodů toho, že měli na sobě nápisy v ruském jazyce…

Jaroslav Foldyna: V azbuce.

Jak se vyvíjela situace posléze?

Foldyna: Myslím, že to bylo „kouzlo nechtěného“, také jsem to paní ředitelce říkal (řeč je o ředitelce Památníku Lidice Lehmannové, která později odstoupila, pozn. aut.)… Předtím tu byli ti, co měli na sobě nápisy ve švabachu (nacisté, pozn. aut.). I proto tu dneska jsme. Pravda je trošku obrácená. Bylo bizarní, že nám bylo vyčítáno, že tu má někdo nápisy v azbuce. Tehdy jsem řekl paní ředitelce: „Tím, co jste tu předvedli, jste způsobili, že letos je nás tu dvacet [Vlků], příští rok nás tu může být sto motorkářů…“

Dovolte dotaz. Ve Středočeském kraji stojí památník Vojna. Je to udržovaný komunistický lágr, který vznikl na místě nacistického. Matoucí je, že nad jeho vstupem je v českém jazyce nápis „Prací ke svobodě“. ČSSR se tím přirovnává k nacismu?

Michal Cizek „Přestaňte sem tahat problémy z USA!” Poslankyně Maříková zkritizovala protesty proti policejnímu násilí v Praze : To je naprostý nesmysl. Pokud se to děje (viz nápis v češtině nad vstupem do památníku Vojna ve Středočeském kraji, pozn. aut.), je to pokus o odpoutání pozornosti. Je to odpoutání pozornosti od útoku na ty principy, na kterých Evropa historicky stojí, tzn. rodina, národní integrita, biologická integrita…a oni tady budou bourat sochy (viz demontáž sochy Koněva, pozn. aut.)? Je to banda idiotů…

Hovoříte-li o těch současných „bitvách“ – z ČR byli vyhoštěni dva diplomati: Andrej Končakov a Igor Rybakov. Jak to vnímáte Vy?

Foldyna: Ze svého pohledu nemohu vědět, zda to byla pravda, může jít o nějakou zpackanou akci, resp. o hry tajných služeb. Vždy se najde nějaká pohádka, takže nevím, co je na tom všem pravdy. Výsledkem je idiotismus – bourání pomníků, utrácení peněz na ochranku komunálních politiků, kteří nemají žádnou politickou váhu. Udělali akorát trošičku ostudu České republice, myslím si, že je to epizoda…

Projev Jaroslava Foldyny na pietním místě:

„Scházíme se tu poklonit obětem lidické tragédie. Paradoxně je to v době, kdy zažíváme největší útok na svobodu slova po 30 letech. Nemysleli jsme si, že budeme svědky stíhání poslankyně za to, co řekla. Nikdo z nás si nepředstavoval, že se bude bát říct pravdu a svůj vlastní názor. Je to něco, na co jsme nikdy nebyli připraveni.

V Lidicích jsou pochováni lidé, na kterých se podepsala totalita, která nakonec začala lidi popravovat, pravda se začala umlčovat koncentračními tábory, podivnými rozsudky a tresty. Tohle všechno si musíme uvědomit. Nenechme si vzít národní identitu. Lidice jsou součástí naší národní identity. Nenechme odvádět pozornost od historie bouráním pomníků, snahou přepisovat dějiny. Nelze nikdy zvrátit výsledky bitvy u Stalingradu či Kursku. Vidíme, že ti, co to dělají, se snaží jen odpoutat pozornost od aktuálního dění ve světě. Vždyť na turecko-řecké hranici právě probíhá konflikt dvou států NATO. Vážím si každého, kdo se přijel dnes poklonit lidické tragédii, obětem katastrofy, vzešlé z [nacistické] totality. Děkuji moc.“

Epilog: Robert Vašíček: „ČR by měla požádat [diplomata] Končakova, aby se vrátil do ČR na svou misi.“ Celá akce Vlků měla důstojný průběh a proběhla cele bez jakýchkoli incidentů…

