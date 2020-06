V Moskvě se mluvilo o politickém vyřešení sporu o památníku Koněva. Jak může vypadat? Darovat, prodat, nechat v Praze?

Jak by ono rozhodnutí mohlo vypadat? Kromě různých exotických verzí se mluvilo i o možném přesunutí sochy do Moskvy, na kterém dnes rozhodně trvá rodina maršála. Rusko opakovaně upozorňovalo na to, že odstranění památníku z náměstí Interbrigády v Praze je porušením dohody o přátelských vztazích z roku 1993. Ale památník není jen dílem sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Vratislava Růžičky. To znamená, že památník není pouze dílem umění a historickým symbolem, zároveň je majetkem Prahy 6. Tak co tedy podniknout? Prostě památník předat ruské straně nebo ho přece jen prodat? Nebo ho nechat v Praze?

„Ano, ano, starosta Kolář hovořil o možném prodeji pomníku, ale ta otázka nebyla nastolena, když jsme se toho pomníku chtěli zbavit, to nebylo na pořadu dne,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik poslanec za KSČM Leo Luzar.

Luzar: Ta dohoda z roku 1993 je o starosti o pomník jako takové, jde samozřejmě i o válečné hroby. Česká republika vyjádřila ochotu s Ruskou federací co nejdříve sednout ke stolu a začít vést jednání, jak v té smlouvě pokračovat, právě na základě těch okolností, že jsou nevyjasněné věci v rámci toho, co je ten pomník nebo co není pomník. Jak postupovat ve specifických případech, když se třeba ten pomník musí přesunout. Já předpokládám, že v dohledné době zasedne nějaká skupina odborníků, nevím, kdo bude zastoupen. Tyto informace nemáme. Ale předpokládám, že to bude pod patronací ministerstev zahraničních věcí a že tam budou odborníci, kteří se zabývají touto problematikou paměti historické a že navrhnou nějaká řešení, jak s těmito pomníky nakládat. Já si akorát troufám říci, že budu velice rád, když ta panika a hysterie, která vládne momentálně okolo pomníků, soch a dalšího, co nejrychleji skončí.

© Foto : Facebook / Miroslav Kalousek Pokrytectví kavárny v celé své kráse. Ti, co oslavovali odstranění Koněva, se pohoršují nad „rasistou Churchillem“

Já bych nedal ani dát, ani prodat. Já bych dal postavit.

V Rusku?

Ne, u nás.

Ale mluví se o tom, aby se pomník přesunul do Ruska.

Tady mohu říci, že žádné oficiální informace o tom, že by se pomník měl přesouvat do Ruska, ať už darem nebo prodejem, nebyly. Jen se o tom mluvilo. Projevovalo se to jen v informacích, co někdo někde napsal. To nikdy nezaznělo a nebylo to takhle dohodnuto. A já pevně věřím, že najdeme společnou cestu, aby se ten pomník postavil na důstojné místo v České republice.

Mohl by se stát vyřešený problém okolo sochy maršála Koněva začátkem urovnání vztahů mezi Českem a Ruskou federací?

Já si myslím, že vztahy mezi Českem a RF jsou nyní mírně ochlazeny, ale myslím, že se je podaří znovu nastartovat do spolupráce. A jestli k tomu pomník přispěje, budu velice rád.

Pan velvyslanec Pivoňka řekl, že dnes diskutoval s ruskými kolegy o zahájení konzultací mezi ruskou a českou stranou. Bude se to týkat všech našich dvoustranných otázek – politických, protokolárních a technických. Proto vám kladu takovou otázku, mohl by to být nějaký průlom v tzv. studené válce mezi Ruskem a Českou republikou?

Já pevně věřím, že se podaří najít společnou řeč a konečně odsunout ty nesváry, které jsou využívány různými skupinami. A je jedno, jestli jde například o skupiny v Rusku, které nemají rády Českou republiku, nebo u nás o skupiny, které nemají rády Ruskou federaci. Že se to podaří vyřešit tak, že najdeme společnou cestu a minimálně do budoucna budeme velmi dobře spolupracovat. Já v to doufám, že se tato okrajová negativa podaří odsunout do ztracena.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.