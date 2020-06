Generál Šándor se vysmál detektivce Kundry o ricinové kauze. Politici jí ale věří

Ricinová kauza, která vyvolala ostrou diplomatickou roztržku mezi Ruskem a Českem, měla nečekaně pofidérní rozuzlení. Jak informovali premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), žádný ricin v kufříku ruského diplomata, o kterém referoval novinář Ondřej Kundra, ve skutečnosti nebyl. Jenže celou kauzu si údajně vymyslel další ruský diplomat, aby očernil svého nadřízeného.

Bezpečnostní informační služba (BIS) dokonce případ označila za „jednoduchý a smutný příběh nepřátelství a závisti mezi dvěma pracovníky ruského zastupitelského úřadu v Praze“. Na šéfa ruského kulturního střediska v Praze Andreje Končakova anonym BIS totiž podle médií napsal jeho podřízený Igor Rybakov, který chtěl obsadit jeho místo. Oba nakonec Česko vyhostilo.

Sebevrah v akci

„Opravdu Rybakov práskne Končakova naší BISce, zůstane v zemi poté, co ten smyšlený příběh přinese Respekt, počká, až bude vyhoštěn a vrátí se domů? To by musel udělat jen totální sebevrah. Normální ‚zrádce‘ by požádal o azyl například v USA. Tady by byl stěží v bezpečí,“ napsal Šándor na svůj Facebook.

Bývalému náčelníkovi Vojenské zpravodajské služby Andoru Šándorovi se však tento příběh nezdá. Podle jeho názoru v případě, že by Rybakov skutečně udal svého šéfa české kontrarozvědce, by se pokusil obstarat si azyl, aby se nemusel do Ruska vracet.

Řada diskutujících se podivovala nad tím, že na celý příběh čeští politici opravdu skočili.

„Není nad dlouholetou zkušenost ze stranických sekretariátů a boje za naše šťastné zítřky ve Sněmovně,“ poznamenal k tomu Šándor.

V pondělí Deník N informoval, že Rybakov „ihned po návratu do Moskvy (…) podal výpověď“. Přitom novináři tvrdí, že oba vyhoštění diplomaté spolupracovali s tajnými službami.

Jak to teda bylo?

„Z čistě osobního sporu se šikovným manévrem klidně mohla stát operace, jejíž cíle mohly být různé: zdiskreditovat BIS, zhoršit rusko-české vztahy, vyslat výstražný signál nebo naopak situaci uklidnit a dokázat, že nikdo nechtěl nikoho trávit a za všechno může jeden zneuznaný a frustrovaný muž,“ zamýšlejí se novináři.

Nadále si ale kladou otázku, zda se jednalo o sólo akci Rybakova, nebo to byla nějaká chytrá hra ruských tajných služeb.

Je přitom zajímavé, že nyní novináři tvrdí, že jim kauza byla podezřelá od samého počátku. Rybakov se s nimi totiž začátkem května osobně setkal a snažil se zdiskreditovat svého šéfa Končakova.

„Jeho slova v nás ale naopak budila stále silnější podezření, že celý případ je spíš než rafinovaná příprava atentátu na české politiky výsledkem nevraživosti mezi jednotlivými zájmovými skupinami na ruské ambasádě v Praze,“ píše Petra Procházková.

Přitom ale sama z počátku května tvrdila, že kauza mohla být promyšlenou hrou ruských zpravodajců, aby se pomstili českým komunálním politikům za jejich protiruskou aktivitu, aniž by je chtěli skutečně fyzicky zlikvidovat:

„Rusové mohli použít jednu starou a osvědčenou metodu. Oni vám život nevezmou, oni vám ho zničí. Na to nepotřebujete žádného agenta s kufříkem, stačí vypustit ve vhodnou chvíli a vhodným způsobem informaci, že vás chce někdo zabít.“

Kdo ale každopádně podle nich z kauzy nejvíce těží? Přeci „proruské dezinformační weby“:

„Jestli vyústění kauzy někomu v tuto chvíli vyloženě vyhovuje, jsou to proruští aktivisté, ruská vládní média a prokremelské dezinformační weby,“ konstatují novináři.

Osudový článek

Již dříve se Kundra, který celou ricinovou kauzu vyvolal svým článkem v Respektu, aniž by získané informace kriticky hodnotil, setkal s nepochopením. Na údajnou smrtelnou hrozbu českým komunálním politikům reagoval dokonce i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

„Jakýkoli pokus o použití síly či zastrašení zvolených zastupitelů je pokusem o podkopání demokracie jako takové. A proto na něco takového musíme silně reagovat a jasně říct, že to je neakceptovatelné,“ řekl ČT Stoltenberg.

Ruská diplomacie nicméně od samého počátku tvrdila, že celá kauza je smyšlená a žádný ricin v kufru nikdy nebyl. Přesto například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pro Forum 24 psala, že ji „děsí informace zpravodajských služeb, že se na našem území pohybuje muž z Ruska nebezpečný pro komunální politiky“.

BIS po uzavření kauzy napsala, že „službu zveřejnění informace významně poškodilo a téměř znemožnilo došetření případu“. Únik informací vyšetřuje.

Informace však do médií unikaly neustále. Končakovovu identitu vyzradily Česká televize a portál Seznam Zprávy. Stalo se tak dne 10. května. Novinář Seznamu Jan Kroupa jeho jméno ale nezveřejnil. Napsal pouze, že se s ním krátce setkal.

„Jméno podezřelého diplomata Seznam Zprávám potvrdilo několik zdrojů z bezpečnostní komunity. Kvůli jejich ochraně ho ale celé sdělovat nebudeme,“ psal.

Pořad ČT 168 hodin ale nejspíše obavy o členy bezpečnostní komunity neměl a celé jméno vyzradil. Lze se pouze domnívat, jaký měli posléze osud (měli-li nějaký).

Rusofobie, co svítí do očí

Vyhoštění dvou svých diplomatů Rusko odsoudilo a kauzu označilo za provokaci. Moskva, jak je v podobných situacích zvykem, odpověděla recipročně, a domů míří šéfka Českého centra a zástupkyně ředitele Českého domu v Moskvě.

„Ricinová blamáž se netýkala Ruské federace, ale zaměstnanců její ambasády a jejího vnitřního fungování. Žádný soudný člověk nemohl věřit tomu, že by Rusko chtělo páchat atentáty na naše komunální politiky,“ uvedl premiér.

Sám premiér Andrej Babiš tvrdí, že celá kauza se netýkala Ruska, ale pouze zaměstnanců jeho ambasády. Dodal, že od začátku bylo jasné, že atentát na české politiky byl velmi nepravděpodobný.

Každopádně opoziční politici, z nichž mnozí článku Kundry skutečně uvěřili, vyhoštění uvítali a označili to za dobrý začátek.

„Doby, kdy se nám velelo z Moskvy, jsou pryč, i když se po nich soudruhu Filipovi stýská,“ pronesl například šéf lidovců Marian Jurečka.

Šéfka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zase chce, aby Česko ve vyhošťování ruských diplomatů pokračovalo.

„Chci vládu ocenit. Vypovězení dvou zaměstnanců ruského velvyslanectví považuji za správný krok a pevně doufám, že to je jen začátek. Vzhledem k velikosti aparátu ruské ambasády bychom měli pokračovat,“ uvedla.

Sám Šándor se již dříve vůči podobným postojům vymezil. „Rusofobie by nám neměla svítit do očí,“ konstatoval v rozhovoru pro Parlamentnílisty.cz.

