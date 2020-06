Ruský slavista: Jsem téměř přesvědčen, že Zeman přijede na přehlídku vítězství do Moskvy i po skandálu

Co čeká Rusko a Česko po skandálu, který skončil tím, že dva čeští diplomaté dostali 24 hodin na to, aby opustili Moskvu? Rozhodnutí označit je za osoby nežádoucí bylo přijato jako odpověď na vyhoštění dvou členů ruského velvyslanectví v Česku.

„Ruské ministerstvo zahraničních věcí odůvodnilo verdikt principem reciprocity, který je stanoven ve Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích z roku 1961,“ řekl Sputniku kandidát historických věd a docent Ruské státní univerzity humanitárních věd Vadim Truchačev.

Jak uvedl, on sám nečekal žádnou jinou reakci z ruské strany.

„Moskva odpověděla tak, jak musela. Bude pokračovat zhoršování vztahů mezi našimi zeměmi? Ne, vzhledem ke zvláštnostem skandálu to nečekám. Když mluvíme o ‚zvláštnostech‘, mám na mysli to, že i ruští diplomaté se v Praze neukázali v nejlepším světle a čeští rusofobové, kteří rozplétají příběh s údajnou otravou ricinem, nasekali mnoho chyb. Žádný ricin nebyl a iniciátor odstranění památníku Koněva, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, jako ‚oběť hrozného Ruska‘ vypadat nemohl. Rozruch byl ale samozřejmě velký. Ale obecné pozadí rusko-českých vztahů není, vzhledem k obchodním zájmům obou stran, zas tak špatné. Protože jsem téměř přesvědčen, že pokud nebude druhá vlna koronaviru v Rusku, český prezident Miloš Zeman určitě přijede 24. června na přehlídku vítězství do Moskvy. Jak vím, tak zatím zkoumá situaci,“ uvedl Truchačev.

Podle ruského experta by se však Moskva měla poučit z toho, co se stalo. Při budování vztahů s Českou republikou je nutné brát v úvahu krajně zamotané rozložení politických sil v zemi a velké pravomoci místní samosprávy. Češi by si však měli také uvědomit, že ruské ministerstvo zahraničí není povinno se pokaždé vyznat v systému rozdělení pravomocí v České republice, že ruské ministerstvo zahraničí má právo tvrdě reagovat na rusofobní útoky českých politiků a médií.

A jak utrpělo skandálem mnohokrát v minulosti zmíněné „slovanské bratrstvo“ mezi Rusy a Čechy?

„Možná, že o něm nyní již mluvit nelze,“ poznamenal historik. „To, co se stalo v těchto měsících, ukázalo, že jsme úplně rozdílné národy s různou mentalitou. Nepřátelství mezi námi je zcela dobrovolné a lze mu úplně zabránit. Lze budovat normální, pragmatické vztahy s minimem emocí. Není to tak málo, ale dosáhnout nic většího zatím nelze. To, kam se budou dále řítit vztahy mezi Ruskem a Českem, v mnohém závisí (opět se opíráme o horké téma) na osudu památníku Koněva. Pokud bude muset být vyvezen do Ruska, vztahy se výrazně zhorší, pokud bude přeinstalován v Praze, dají se do normálu. A pokud se přeinstaluje do jiného města v Česku, vztahy se zhorší, ale ne tak moc,“ věří expert.

