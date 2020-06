Zastupitelé Prahy 11 kriticky: Šlapat chodník lze zdarma. Za parkování draze zaplatíte

Zastupitelé z Prahy 11, s nimiž dnes konáme rozhovor, mají osobitý názor na parkování v Praze, když v deficitu parkovacích zón vidí šikanu, ba přímo „fašismus“, s nímž se musí každý slušný motorista popasovat, jak může. Tragédii vidí v tom, že motorista platí za to, co už zaplatily generace před námi, vadí jim, že „z nás dřou kůži“…Jaké je řešení?

Na otázky Sputniku ČR odpovídají Libor Pechmann a Robert Vašíček, kteří jsou názorově ve vzácné shodě, přijde-li řeč na Prahu a její parkovací místa… Oba zastupitelé kritizují, že se v Praze čachruje s parkovacími místy, která se nabízejí firmám na úkor místních. Hovoří přímo o „parkovacím fašismu“… Domnívají se, že je třeba zkapacitnit stávající parkoviště vhodnou úpravou. Napadají je i určitá další řešení.

„Jak řešit parkování v budoucnu? To je těžké. Třeba by šlo zastřešit dálnici D1 v některých úsecích. Hovořím o lehké konstrukci pro osobáky, maximálně v délce dvou set metrů, aby tam nemuselo být odvětrávání. V Praze zkrátka parkovat není kde.“ (Libor Pechmann, zastupitel, Praha 11)

„Rostoucí danění veřejného prostoru si nezadá s normální šikanou a tyranií…“ (Robert Vašíček, zastupitel, Praha 11)

Sputnik: Jakožto zastupitelé kritizujete „parkovací fašismus“… Co si za to máme dosadit?

Libor Pechmann (souhlasně s Vašíčkem): Jedná se tu přece o základní potřebu auta a řidiče. Když dorazí motorista do cíle, musí někde zaparkovat. A tato základní a neměnná potřeba podléhá stále většímu zdanění. Jde o legislativní šikanu cestou monetizace veřejného prostoru.

Robert Vašíček: Zaparkovat dnes v Praze představuje ztrátu času. Buď jím mrháte tak, že hledáte nezpoplatněné parkovací místo, nebo naopak plýtváte peníze, když platíte za stání v modré zóně či na placeném parkovišti. „Parkovací fašismus“ je stav, kdy připouštíme existenci aut a silnic na jedné straně, na druhé však provádíme omezování parkovacích míst ...

„Šlapat chodník můžete zatím zdarma. Zkuste ale v Praze ‚zdarma‘ zaparkovat, slíznete akorát šikanu, přijde vás to zkrátka draho…“ (Robert Vašíček)

Pechmann: Modrá zóna, to je „žádná služba“. Pořád je tu možnost, že nezaparkujete. Platíte za nic. Jedině, že by tam měl někdo osazenou značku s vlastní SPZ (espézetkou)…

Vašíček: Co je absurdní: vedle sebe máte chodník a parkovací místo. Po chodníku projdete zdarma bez poplatku, protože jste už chodník zaplatili vy a vaši předci z komunálních daní. Parkovací místo jste přitom také zaplatili z daní vy a vaši předci, a přesto se našel, obrazně řečeno, „úředník“, který rozhodl, že zaplatíte znovu. A ne pouhý symbolický regulační poplatek, ale pořádnou částku.

Pechmann: V dohledné době se parkování v Praze vyřešit nedá. V případě Prahy 11 snad lze uvažovat o tom, že se k panelovému domu přilepí parkoviště s výtahem pro auta, kde má každý člověk svou kóji. Musely by být aktivnější SVJ, resp. sdružení vlastníků nemovitostí.

Vašíček: Jsem zastupitelem na Praze 11, potřebuji jezdit do nejužšího centra na zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy. Řekněme, že pojedu miniaturním autem z Prahy 11 na Mariánské náměstí (centrum). Vůz má spotřebu 4 litry na 100 kilometrů při průměrné ceně 27 korun za litr paliva. Servisní náklady jsou 1 koruna na kilometr, mé náklady činí 2 koruny na kilometr. Ujedu nějakých 13 kilometrů tam a zpět. Vzniknou mně přímé náklady 52 korun na cestu. Je to dokonce levnější než metro, kde dva lístky stojí 64 korun.

Jako svobodný občan města se ale domáhám parkování a co nacházím? Modré zóny, za něž mohu zaplatit v automatu částku 100 korun za hodinu. Jednání mi začíná v 8:30 ráno (přihlášky do diskuse) a končí druhý den ráno. Parkování se platí do osmi večer. Zaplatím tedy 1 200 korun za tuto legraci. Kdybych si vzal taxíka, vyjde to nastejno.

Potřebu parkovat na Praze 1 mám zhruba jednou za měsíc, znamená to tedy, že bych mohl dostat permanentku na 12 hodin měsíčně a ty bych měl zdarma. Stejně jako kdokoli jiný. Nic takového ale neexistuje. S určitou nadsázkou říkám – (hyperbola, pozn. aut.) fašistická rada koncentračního tábora Praha vesele skanduje ‚Zahlen macht frei‘.

„Na Mariánském náměstí potkávám: rozházené židle, zvláštní alegorickou výzdobu, svým způsobem vlastně jakoby oslavující ‚ukradená parkovací místa‘, která již ve středověku sloužila koňským povozům.“ (Robert Vašíček)

Velkoplošná parkoviště snad vyřeší parkování…

Vašíček: Někdy mám na zastupitelstvu pocit, že jsme se ocitli v centru středověkého města obehnaného hradbami. Na moji usilovnou snahu najít parkovací místa v každé ulici všichni reagují větou: nemáme pozemky. Opravdu nikoho za 30 let svobody a demokracie nenapadlo, že budou lidé parkovat a že potřebují více místa?

A modré zóny ještě nevyrobily parkovací místa – povolení k parkování se napříč Prahou prodávají firmám na úkor místních, zeptejte se v okolních městských částech. Pojďme proto urychleně zkapacitnit velkoplošná parkoviště a postavit další nová, klidně za cenu vyvlastnění pozemků developerům v obecním zájmu; ty byly nabyty vesměs spekulativně a dnes zahlcují veřejný prostor dalšími paneláky, které tu nikdo nechce.

Děkujeme oběma zastupitelům za rozhovor.

