Po Koněvovi přišla řada na Churchilla. Postihne ho stejná sudba?

V nedávných dnech proběhla na internetu spontánní akce. Zveřejni na Facebooku snímek britského premiéra Winstona Churchilla s kulometem a dostaneš zákaz publikovat na sociální síti celý týden anebo rovnou na měsíc.

Churchill a Koněv

Jde o nevinný snímek z roku 1940. Winston Churchill je na inspekci jednotek poblíž Hartlepoolu. Vojáci na fotografii seznamují svého premiéra se zbraní zvanou Tommy Gun. Ta je legendární, stejně jako sám britský politik.

Psali jsem o tom. Majitel komunikační agentury C&B Tomáš Jirsa se pokusil z pohledu Facebooku zveřejnit spornou fotku a tumáš, dostal od sociální sítě blokaci. „Nevěřil jsem @AnarcholiberaL, že ho mohl Facebook zablokovat za Churchillovu historickou fotku, tak jsem si ji dal na profilovku jako vtipný protest proti strhávání jeho soch,“ uvedl Jirsa a zveřejnil na Twitteru snímek toho, co následovalo ze strany Facebooku.

​Podobné zkušenosti měly desítky českých uživatelů. Liberální britský politik je zkrátka zakázaný. A myslíte, že jen na Facebooku? Chyba lávky.

Server Expres.cz upozorňuje na podivné chování Googlu, který v přehledu historických osobností odstranil právě fotku britského premiéra, zatímco Hitler, Mussolini nebo japonský císař Hirohito zůstali nedotčeni. Vysvětlení vyhledávače? Šlo o technickou chybu. No, jak jinak?

To jsou pouze střípky z celého obrazu. Jak moc dobře víme, v Londýně je pomník Churchillovi pro jistotu zabedněný, aby nepřišel k újmě. A v Praze byl počmáraný. Všude stejný podpis: Black Lives Matter.

Nebudeme se pouštět do zbytečné debaty o pozadí hnutí Black Lives Matter. Divadelníci ze Švandova divadla v tom mají jasno za celou Českou republiku. Pokroková kultura se zkrátka nezapře.

Na celé situaci s Churchillem je pozoruhodný ten názorový obrat. Desítky let nikdo neskrýval, že britský premiér zastával nelichotivé názory vůči obyvatelům britských kolonií. A když mohl, tak proti nim drsně zasáhl. Odbojné Kurdy a Afghánce nechal plynovat, Bengálce umírat hlady

Ale o to nejde. Jde o to náhlé prozření. I když, nejde o náhlé, ale farizejské prozření. Jako s tím hrdinným maršálem Koněvem. Nejde o snahu nastolit debatu. Nebo snad ukázat pravdivou tvář historické osobnosti. Jde ve skutečnosti o útok na společenský pořádek, ve kterém žijeme. Na jistoty, kterých se držíme. Je to pokus o nastolení té postpravdy. Koněv a Churchill jsou jen symboly. Zajímavé na tom je, že jde o symboly ze stejného období. Z období 2. světové války. Z doby, kdy bylo jasně dáno, kde je dobro a zlo. A to se asi vzhledem k oběma případům s Koněvem i Churchillem nehodí.

Západu schází zkušenost Východu

O situaci se zákazem Churchilla Sputnik hovořil se známou advokátkou a šéfkou Unie sebevědomé samosprávy Janou Zwyrtek Hamplovou.

„Musím se přiznat, že podobné kroky Facebooku nechápu už hodně dlouho. Vím, že je to soukromá síť, ale ani soukromá síť nemůže nerespektovat svobodu slova a škrtat historické pravdy, tedy neměla by sloužit k účelové manipulaci veřejného mínění. Už dnes existuje silná autocenzura jejích uživatelů podobná té, která existovala za soudruhů. Všichni věděli, jak se věci mají, ale neříkali je nahlas, aby neměli problémy se soudruhy. Teď to dělají proto, aby je nezablokoval majitel Facebooku. Míra trapnosti je totožná, jen zakázané myšlenky, fotografie a názory jsou jiné. Je to škoda, protože jinak je Facebook geniální prostor pro výměnu a sdílení životů milionů lidí, kteří by tak k sobě mohli mít blíž. Onou cenzurou bohužel ztrácí zbytečně kredit, a lidi naopak rozděluje,“ míní držitelka ocenění Právník roku 2019.

Blokuje se Churchill na Facebooku, vandalové ničí Churchillovy sochy. Z liberálního politika se stává nepřítel číslo jedna. Není britský premiér nějaký zástupný problém?

„Všechny podobné kroky jsou zástupné problémy, kterých zneužívají ti, kteří neumí lidi oslovit něčím novým, protože na to prostě nemají. Tak staví lidi cíleně proti sobě těmito absurdními a tragickými divadly, která současnosti nemají co dát. Nic z toho, co se děje kolem boření soch a smrti jednoho zločince při zatýkání, nemá co dělat se zdravým rozumem ani s žádnými ušlechtilými myšlenkami. V USA jde o nechutný volební boj, který se zvrhává v rasovou nenávist proti bílému etniku, v Evropě chce zase někdo nastolit pořádky, které nemají daleko k novodobé diktatuře. Ne nadarmo tomuto trendu lépe čelí země bývalého východního bloku,“ upozorňuje paní Zwyrtek Hamplová.

Už dlouho říká, že Západu schází totalitní zkušenost Východu.

Je na řadě Masaryk?

„Maluje si narůžovo věci, o kterých my dávno víme, že nefungují a jsou vysoce nebezpečné. Podobně je to mezi generacemi. Mne uráží, když mi s bídou třicátník nutí neskutečné lži o době, kterou jsem zažila, nebo kterou zažili mí prarodiče a rodiče. To mládí o tom ví houby, o to více je agresivní v prosazování lží a urážlivého hodnocení historie. Četla jsem text od autorek zhanobení sochy Churchilla v Praze. Co k tomu říct a zůstat slušný? Měli bychom se věnovat současnosti, ne si současnost ničit přepisováním historie a vyvolávat kolem toho vášně. Proč? Komu to pomůže? Za chvíli Churchilla odsoudí za to, že kouřil, a zakážou film Dovolená s Andělem jen proto, že za zády referentky je fotka Stalina. Kdy už všem dojde, že na historii nezmění ani vteřinu, ale že její manipulací mohou zničit současnost?“ říká expertka.

Jana Zwyrtek Hamplová má bohaté zkušenosti z politiky i jako významná advokátka. Co si myslí, čím tato situace může skončit? Může boj s naší minulostí někomu pomoct?

„Z minulosti je třeba si vzít hlavně zkušenost. S minulostí se nedá bojovat, ta je daná, jasná, má své historické souvislosti, příčiny, důvody. Tedy ten boj se nedá vyhrát, můžeme jen ztratit. I úctu k sobě sama. Nemůžeme označit Masaryka za rasistu jen proto, že podepsal zákon o potulných cikánech. Prostě vracet se desítky a stovky let zpět, a od dnešních počítačů a mobilů politicky hodnotit osobnosti historie je trapné a ubohé. Svědčí to jen o tom, že ti, kdo tato témata otevírají, nemají jiná. Vždyť označit někoho za rasistu je tak snadné. Tak proč se věnovat složitému. Jak jsem napsala v některém svém příspěvku - veškerá cenzura, strhávání soch, celý současný rasismus naruby, sebevražedná benevolence k příchozím do Evropy, humanita vůči zločincům, velkorysost vůči nepracujícím a jakékoli ohledy k bezohledným nás vedou do pekel. A na tom trvám,“ uvádí známá advokátka.

„Nechci tu žádnou občanskou válku, nechci tu mezigenerační válku, odmítám pozitivní diskriminaci, protože pravidla musí platit pro všechny, odmítám stupidní teorie o mnoha pohlavích, a prohlašuji, že nikdy bych nikomu nelíbala nohy. Chci moderní vyspělou společnost, která bude řešit problémy dneška, a chci, aby tady platilo, slovy krále Miroslava z Pyšné princezny: ‚Ševče, nad nikoho se nepovyšuj, ale před nikým se neponižuj'. A to mu ty boty chtěl jen zavázat. Tedy boj s minulostí je jen zástěrka, která má pomoci někoho zviditelnit, oslabit v nic neřešících bojích společnost, a tuto vysílenou společnost pak dramaturgové těchto divadel chtějí ovládnout. A toho je třeba se velmi bát. Protože to už tady jednou bylo, jen v jiných barvách,“ připomíná.

„Nechci novou totalitu jediné pravdy, a bát se odsouzení za jiný názor. Víte, co je hrozné? Že mi nedávno řekl jeden starosta v rozhovoru - aby tě jednou neodsoudili jako Miladu Horákovou. Před pár lety bych mu řekla, ať nepřehání. Dnes mne na chvíli zamrazilo. A to mne děsí,“ říká šéfka Unie sebevědomé samosprávy Jana Zwyrtek Hamplová.

