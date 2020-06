Fičák ve Sněmovně? Chystají se předčasné volby?

Tohle by mohlo otočit českou politickou scénu naruby. A sluníčkáře pořádně dopálit. O co jde? Premiér Andrej Babiš si pohrává s myšlenkou předčasných voleb.

Premiér Andrej Babiš údajně nechce předčasné volby a vylučuje je. Na oko. Tématem by podle něj byly až na posledním místě, a to v případě, kdyby kabinet neviděl jinou cestu k prosazení změn v rozpočtu na tento rok. A to se předsedovi vlády aktuálně vůbec nedaří.

Noční můra opozice

Menšinový kabinet ANO a ČSSD navrhl kvůli dopadům šíření koronaviru nárůst deficitu na 500 miliard korun, nemá k tomu ale zatím podporu dalších sněmovních stran. Zástupci vlády jednají o návrhu s opozicí, protože hlasovat pro půlbilionový schodek se zdráhá i KSČM, která dosud rozpočtové plány této vlády podporovala.

A tak na řadu přišly jemné výhrůžky. „Pokud by vláda nemohla prosazovat rozpočet, který podporuje důchodce, zaměstnance, investice, obce, zkrátka všechny občany, tak potom je skutečně na pováženou se zeptat, jestli má smysl, aby tato Sněmovna pokračovala,“ řekl premiér.

Pan Babiš umí číst v sociologii. Podle aktuálních volebních předpovědí by nyní hlasování s náskokem vyhrálo premiérovo ANO. S notnou prodlevou by druhé místo obsadili Piráti a ODS. A pak by následoval drsný sešup. ČSSD, STAN, TOP 09 nebo KDU-ČSL by se nemusely dostat do Poslanecké sněmovny. Balancují okolo pětiprocentní hranice.

Když se aktuální sociologie přepočítá na poslanecká křesla, ANO by si výrazně polepšilo. Se zhruba 87 mandáty by se panu Babišovi lépe hledala pohodlná koalice ve Sněmovně. Předčasné hlasování by bylo pro premiéra terno, pro opozici noční můra.

Jenže čísla na papíře jsou jedno, skutečnost je něco jiného. Troufneme si napsat, že hnutí ANO o předčasné volby opravdu nestojí. Premiér Andrej Babiš téma předčasných voleb využívá k nátlaku na poslanecké kluby, kterým hoří koudel u volebních preferencí. To je nad slunce jasné.

Pan Babiš žongluje preferencemi, aby Sněmovnu postrašil a ukázal tvář pokerového hráče. Jde mu o rozpočet. Volby i tak budou. Už za rok. To se nějak doklepe i za současného stavu.

V jaké zemi se probudíme zítra?

O vyhlášení předčasných voleb Sputnik hovořil s Janou Volfovou, předsedkyní strany Česká Suverenita a dříve vlivnou poslankyní ČSSD.

„Premiér má ve sněmovně pohodlnou většinu, takže změna rozpočtu projde. Ani ČSSD ani KSČM dokonce ani SPD si nemůžu dovolit hlasovat proti. Jejich voličům navýšení schodku nevadí, spíše naopak. Takže kdyby se proti němu postavili, ztratili by poslední voliče a ti by přešli k ANO, čili oni by pak ve Sněmovně vůbec nebyli a to rozhodně nechtějí,“ míní známá politička.

Jak by se mohla po předčasných volbách změnit politická mapa Česka? Probudili bychom se v jiné zemi?

„Jak jsem řekla, nebyli by ve Sněmovně ani sociální demokraté, ani komunisté a SPD, a na druhé straně ani TOP a STAN. Takže bychom měli ANO s nadpoloviční většinou mandátů a malé opoziční strany Piráti a ODS, žádná jiná strana nemá šanci tak rychle se etablovat na politické scéně, aby měla šanci přijít,“ říká paní Volfová.

Takže? Kdo by předčasnými volbami nejvíc ztratil?

„Vlastně všichni mimo ANO, většina by vůbec ve Sněmovně nebyla a ti, co by prošli, by neměli vůbec žádnou šanci cokoliv prosadit. V důsledku pak my všichni, protože nikdo neumí odhadnout, kam by premiér Babiš dále zemi směřoval. Všichni víme, že ve svých názorech a činech je velmi flexibilní,“ říká zkušená expertka.

Jak vidí pravděpodobnost, že k předčasným volbám dojde? Půjdeme na podzim volit i nové poslance?

„Jsem přesvědčena, že volit poslance nepůjdeme. Na to si ještě rok počkáme,“ říká předsedkyně České Suverenity Jana Volfová.

