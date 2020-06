Břidlicový kolaps. USA čeká rekord v pádu těžby ropy

V červnu padl za oběť snížení cen ropy další velký producent této břidlicové suroviny Extraction Oil & Gas. Podle prognózy čeká letos bankrot více než stovku firem. Analytici očekávají krach břidlicového odvětví, pokud se ceny ropy nevrátí k předkrizovým.

Pád těžby

V roce 2019 se Američané stali lídry v těžbě ropy a předstihli Rusko a Saúdskou Arábii, pomohla jim v tom břidlicová ropa. Poprvé za 70 let se USA staly netto vývozcem černého zlata.

„Ropný průmysl dokáže překvapit, břidlicová revoluce obrátila vzhůru nohama ceny ropy, výrobu a obchodní toky,“ prohlásil tenkrát bývalý poradce prezidenta George Bushe juniora pro energetiku a šéf konsultingové firmy Rapidan Energy Bob McNally.

Analytici předpokládali, že problémy vzniknou v roce 2021, přišla však pandemie koronaviru. Klesla poptávka po energii a ceny ropy. Poškozeni byli především producenti břidlicové ropy, kteří se zadlužili a pocítili ostrý nedostatek investic. Právě ti se stali hlavní obětí cenové války mezi Ruskem a Saúdskou Arábií. Ve Washingtonu mají za to, že za to může právě Moskva, která to udělala, aby z trhu vytlačila americké výrobce.

Těžba v USA klesá již několik měsíců z vrcholných 13,1 na 11,1 milionu barelů denně. Červnová zpráva Správy pro energetické informace USA (EIA,U.S. Energy Information Administration) prognózuje další snížení, v květnu má produkce ropy v sedmi největších břidlicových ložiskách USA, Permian, Eagle Ford, Haynesville, Appalachském a několika dalších, klesnout na 7,632 milionu barelů denně. V Permianském ložisku, na které připadá více než polovina celé těžby břidlic, poklesne na 4,5 milionu, v Eagle Ford na 1,3 milionu.

Právě USA přispějí ke konci roku největším přínosem ke snížení světových dodávek ropy, praví se ve zprávě EIA.

Vlna bankrotů

Podle dat Haynes & Boone zahájilo od ledna proceduru bankrotu 36 ropných a plynových společností se souhrnným dluhem asi 25,2 miliardy dolarů. Patří k nim jeden z největších producentů břidlicové ropy Whiting Petroleum a také California Resources a průkopnice břidlicového odvětví Chesapeake Enеrgy.

„Chesapeake Enеrgy přečerpávala na vrcholu své činnosti více amerického plynu než kdokoli jiný kromě Exxon a její tržní hodnota dosáhla 38 miliard dolarů. Chesapeake vytvořila svého druhu šablonu modelu těžby z břidlic, která se dnes rozpadá,“ píše Bloomberg.

V červnu včas nedokázal zaplatit úroky na dluh další břidlicový výrobce Extraction Oil & Gas a obrátil se na soud se žádostí o zahájení procedury bankrotu.

„Po rozboru všech možných variant jsme dospěli k závěru, že dobrovolný bankrot bude podle článku č.11 za podpory našich klíčových věřitelů nejlepším východiskem ze vzniklé situace,“ prohlásil šéf společnosti Matt Owens.

List The Financial Times píše, že se postavení Extraction podstatně zhoršilo, když klesl její peněžní tok a banky snížily úvěry. V květnu varovaly investory před eventuálním zrušením činnosti.

Podle předpovědi analytiků z Rystad Energy má letos vyhlásit bankrot asi 140 amerických ropných a plynových společnosti. Těžba z břidlic v USA může klesnout pod pět milionů barelů denně. A nakonec, jak předpovídá ShaleProfile Analytics, přijdou USA o jednu třetinu břidlicového odvětví.

Návrat k dřívější výrobě v situaci pádu poptávky způsobeného pandemií není možné. „Musí nejspíš uplynout léta, než těžba ropy z břidlic dosáhne stejné úrovně, jestli se to vůbec stane,“ konstatuje The Wall Street Journal.

Podle průzkumu Federální rezervní banky Dallasu potřebují pro rentabilitu dokonce v poměrně „levném“ břidlicovém ložisku Permian v Západním Texasu ropu za cenu 49 dolarů za barel. Banka ale zastává názor, že za ceny 40 dolarů přežije během roku pouze 15 % producentů.

Jenže nikdo nepředpokládá možnost zdražení schopného zachránit producenty břidlicové ropy. Podle prognózy EIA má průměrná cena Brent činit v roce 2020 34,13 dolaru a v roce 2021 45,62 dolaru, západně texaské WTI zase 30,10 v letošním a 43,31 v příštím roce.

Když se ceny ropy nezvýší na stejné jako před pandemií covid-19, může se břidlicový průmysl USA zhroutit, varovalo australské analytické středisko Ústav ekonomiky a míru.

