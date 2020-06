Rozepře v kavárně. Jak chvilkaři mohou potopit TOP 09, STAN, KDU-ČSL nebo ČSSD

Tak tohle bude ještě pořádně horké. Ať už stoupla vůdci spolku Milion chvilek pro demokracii sláva do hlavy, nebo to je zoufalá snaha přimět takzvanou demokratickou parlamentní opozici k akci, jedno je jasné. Mikuláš Minář naznačuje, že se může dát na politiku.

Minář jako druhý Drahoš

Z náměstí a ulic do pohodlného křesla? Proč ne, řekl si asi vrchní chvilkař Minář. Média oligarchy Bakaly asi něco tuší. Zprávu o Minářově koketování s politikou nejprve zveřejnil server Aktuálně.cz.

Ten popsal, že Minář popouzí ODS, Piráty, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN tím, že je kritizuje. A navíc jim prý vyhrožuje, že může vstoupit do politiky. Předseda chvilkařského spolku totiž řekl, že opoziční politika nenese ty plody, které by chtěl Minář vidět. Strany takzvaného demokratického bloku nejsou prý sto efektivně spolupracovat. Babiše nesvrhli a jejich volební preference jsou mizerné – kromě Pirátů a ODS, samozřejmě.

Míří Minář do politiky? Zatím jen v náznacích. Oficiálního oznámení o vstupu do politiky se zdráhá, zároveň dodává: „Ačkoliv si občas už skoro říkám, že by bylo možná i dobře, kdyby si opoziční lídři začali myslet, že se to chystá. Protože možná by je to k něčemu většímu vyprovokovalo.“ Tajemný jak hrad v Karpatech.

Není tak úplně jasné, jestli se lídři opozičních stran nechali vyprovokovat. V minulých dnech oznámili taktické spojenectví v řadě obvodů, kde se budou v říjnu konat senátní volby. A Minář u toho nebyl. Svůj pohled na situaci dal týdeník Respekt. A jde o hodnocení, které si Minář za rámeček nedá. Asi i v prochvilkařském periodiku dochází se samozvaným vůdcem protestu trpělivost.

„Minářova narážka, že by sám něco mohl založit, nebyla ani trochu šťastná. Působila povýšeně a arogantně. Stranu má založit – anebo ne. Opozici je nutné nabízet kritickou zpětnou vazbu, ale nejsou to děti, které čekají na taťku, aby jim nabacal na zadek a ony byly hodné,“ píše se v Respektu.

Takže? Pokud Minář má politické ambice, které maskuje protestem údajně za dobrou věc, tak narazil. Ztrácí podporu. Začíná být vnímán jako politický kafral, na kterého nemají náladu ani jeho spojenci. A pokud se opravdu rozhoupe a do politiky skočí, tak může skončit přinejlepším jako Jiří Drahoš. Vyčpí a média o něho nezavadí. Jedině snad, když taky oznámí výlet na Tchaj-wan. A šance strany Milionů chvilek? K smíchu.

O politických ambicích vrchního chvilkaře Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

Změnou pořadí sčítanců se součet nemění!

„Jde o docela očekávaný krok, o kterém jsme zde, na půdě Sputniku, před několika měsíci již diskutovali . Mikuláš Minář a spol. zvažují různé alternativy své politické budoucnosti, předchozí hojně navštívené demonstrace jim zjevně dodaly uspokojení – a současně se zřejmě vyčerpala jejich perspektiva. V tom smyslu, že dále už prakticky nelze jít, pouze tyto akce opakovat. Přičemž pandemie koronaviru – nejen pro tyto měsíce – potenciál množství účastníků do velké míry omezila. Takže je docela pochopitelné, že šéfové Milionu chvilek hledají další uplatnění, přičemž stranicko-politická dráha je první logickou alternativou. Otázkou samozřejmě je, v jaké to bude podobě, v jakém čase, zda samostatně nebo v partnerství atd. A s jakým úspěchem,“ míní expert.

Je to nějaký předem vymyšlený politický kalkul, nebo Minář hrozí vstupem do politiky ze zoufalství, protože už nevidí jiný způsob, jak ovlivnit politické dění v ČR?

„Určitě od každého z vyjmenovaných důvodů něco. Plus další faktory – Mikuláš Minář již dříve opakovaně sděloval, že není spokojen jak s vládou (premiérem a vládními stranami), tak i s opozicí – v tom smyslu, že je nedůrazná, bez přitažlivých politických programů apod. S kolegou Rollem několikrát vystupovali vůči opozici kolem tzv. Demokratického bloku a Pirátů v roli jakýchsi mentorů, což bylo z různých, nejen věkových a zkušenostních důvodů, až komické. Ale bylo tomu tak. Dokonce formulovali jakási až ultimáta – v tom duchu, že když opozice nesplní očekávaní chvilkařů, půjdou takříkajíc ‚do toho' sami,“ říká známý politolog.

Nemůže vzniknou studená válka mezi chvilkaři a parlamentní opozicí? Vztahy mezi nimi se začínají vyostřovat.

„Ano, vůbec bych se nedivil, kdyby v blízké době došlo mezi nimi k verbálním konfliktům a sporům. Ostatně, nějaké náznaky tohoto už dříve také proběhly,“ upozorňuje odborník.

„A je to pochopitelné – chvilkaři, ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, Piráti, (a částečně i současná ČSSD) usilují o stejný elektorát, a prakticky vůbec neohrožují volební sílu a potenciál ANO 2011, KSČM a SPD. Což bude v příštích volbách do Sněmovny základní linie politického střetu – a pokud nebude významně narušena současná síla, co do počtu sněmovních mandátů, právě ANO 2011, KSČM a SPD, nemůže k zásadní politické změně na úrovni složení budoucí vlády dojít. Naopak, když chvilkaři vstoupí do volební arény, naprosto jistě pošlou někoho ze sestavy TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ČSSD mimo Sněmovnu, jak naznačují trendy několika posledních výzkumů volebních preferencí,“ říká Tomáš Doležal.

