Doubrava o summitu EU: Nekonečným prodlužováním sankcí vůči Rusku vypadáme jako…hlupáci

Doubrava: Pokud vím, tak odpovědnost za nedostatečný pokrok při provádění minských dohod je v tuto chvíli hlavně na ukrajinské straně. A ta je zase vláčená někým, komu vyhovuje tento stav, aby mohli ty sankce neustále prodlužovat. Ale víte, co je zajímavé. Zajímavé je to, že tady vyhlásili sankce za něco, co proběhlo naprosto v pořádku v souladu s legislativou. Zajímavé je, že se nikdo nezajímá o sankce za opravdovou anexi palestinských území Izraelem. Tam by přece měly být především uvaleny sankce. Zajímavé, že se nikdo nezajímá o zabrání, tedy anexi, Kosova vlastně Amerikou jenom proto, že Amerika zatoužila mít v Kosovu svoji vojenskou základnu. Takhle bych mohl pokračovat. Já si myslím, že větší škody tyhle sankce mají pro nás. Podívejte se, jaké investice do Ruské federace jdou z Německa a Ameriky. Ty se nikoho obávat nemusí, nějakého postihu za porušení sankcí. Ale státy jako my se klepou strachy, co tomu řekne velký strýc v Americe. Já si myslím, že jednak sankce neměly vůbec přijít, a když už přišly, tak by měly být urychleně zrušeny. Žádné prodlužování by nemělo být.

EU je přesvědčena, že v minských dohodách nedošlo k žádnému pokroku. Sankce však byly zavedeny také kvůli Krymu. Prezident Zeman označil návrat Krymu do Ruska za hotovou věc. Existuje nějaká naděje, že v příštích letech prezidentství Vladimira Putina bude Evropská unie vnímat ruský Krym jako fait accompli, tedy hotovou věc?

Upřímně řečeno, ono Evropské unii nic jiného nezbude. Znovu říkám. A víte, že jsem krátce po referendu na Krymu byl a vím, v jakém ovzduší referendum probíhalo. Vím, jaké bylo a do dneška je nadšení z toho, že se Krym oddělil od Ukrajiny a přešel pod Ruskou federaci. Já si vůbec nemyslím, že by se na tom stávajícím stavu mělo něco měnit. Podívejte, já jsem tam měl rozhovory s mladými lidmi, protože ti bývají nejradikálnější. Chtěl jsem od nich vědět, co by dělali, kdyby se Krym vrátil pod Ukrajinu. V té době totiž Porošenko vyhlásil stanovení komise pro návrat Krymu pod Ukrajinu. Všichni ti mladí lidé mi řekli, že vezmou zbraně a půjdou se bránit. Protože pod Ukrajinu už nikdy nechtěli. Takže já si myslím, že Evropská unie by tuto skutečnost měla velmi rychle vzít na vědomí a přestat s takovými hloupostmi, jako jsou sankce.

Vím, že čeští podnikatelé chtějí spolupracovat na Krymu, existují tam dobré příležitosti pro ziskové investice. Česká Středoasijská smíšená obchodní komora se před dvěma lety pokusila navázat spolupráci několika českých firem se Sevastopolem, ale v českých médiích byl ostře kritizován její prezident Jiří Nestával. Zájmy politiků se neshodují se zájmy podnikatelů?

Samozřejmě je to tak. Mám okolo sebe celou řadu podnikatelů, kteří by tam chtěli rozvinout své aktivity. V podstatě se obávají, ono jim to bylo v podstatě i tiše řečeno, že by na to mohli doplatit. Myslím si, že je zajímavé, že se nebojí němečtí a američtí podnikatelé. Říkám tomu studená válka, naštěstí je zatím studená. Ale je naprosto zbytečná. Jestli má něco oboustranně prospět, tak je to právě spolupráce bez ohledu na nějaké představy o tom, odkud kdo je.

Evropská unie sankce proti Rusku vyhlásila v roce 2014, následně je opakovaně prodlužovala a rozšiřovala. Jak dlouho může taková situace trvat?

To se těžko odhaduje. Protože pokud Evropskou unii povedou ti hlupáci, kteří ji vedou, tak to může trvat dlouho. Je nejvyšší čas, aby se jim rozsvítilo, aby tuto situaci konečně vzali na vědomí a přestali s takovými hloupostmi, jako jsou sankce.

Vím, že jste na Ukrajině také na sankčním seznamu kvůli návštěvám Krymu a Luhanska. Jak se cítíte?

Je to pro mě čest, že mě Porošenko vyznamenal takovým titulem. Sami řekněte, není pro mě ctí, být na stejné listině jako je Gérard Depardieu, Silvio Berlusconi a podobní lidé.

