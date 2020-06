Sněmovna nastražila léčku na ty, kdo koketují s nacisty. Jak se může vymstít tričko s Hitlerem?

Podaří se poslancům odlišit nacismus od komunismu? Proč je to důležité?

Skupina poslanců hodlá podat pozměňovací návrh zákona č. 40/2009 Sb., který řeší Šíření díla k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Tomio Okamura nám sdělil, jakožto jeden ze signatářů navrhované změny, že na mysli tu jsou zejména nacistické symboly, viz nedávná kauza s nakladatelstvím Naše vojsko, které vydalo trhací kalendář s podobiznami nacistických pohlavárů. Poslanci však jistě myslí „i další ideologická hnutí, která směřují k potlačování práv a svobod člověka“. V příštích článcích se pokusíme zjistit, co se touto formulí dále rozumí. Reportér Sputniku na základě rozhovoru s Ivanem Davidem či Kateřinou Konečnou poznamenává, že kdyby se k věci přistupovalo stylem rezoluce EU z 19. 9. 2019, mohlo by to určitým způsobem „zpochybnit“ 75 let existující rovnováhu poválečných dějin. Jak? O tom čtěte níže.

Nedávno bylo možné v Našem vojsku koupit jak trhací kalendář s podobiznami nacistických pohlavárů, tak si nechat na objednávku vyrobit hrníček s Adolfem Hitlerem.



Tomio Okamura dnes Sputniku sdělil, že dosavadní zákon nedokáže účinně postihovat lidi, kteří šíří problematickou symboliku či ideologický materiál, zvláště, je-li ve hře vidina finančního zisku. Okamura pro Sputnik rozvedl, že navrhovaná změna usiluje, aby byl stíhatelný i jednotlivec, který není součástí hnutí, a aby se krom manipulace se symbolikou trestalo i šíření samotné ideologie. Za Sputnik dodáváme, že kniha Mein Kampf byla nedávno v Našem vojsku k mání za pár stovek korun…

V ČR pořídíte Mein Kampf za pár stovek korun…

Kniha nacistického vůdce Adolfa Hitlera na stránkách českého antikvariátu

Nejvíce však poslancům usilujícím o změnu vadí, že tolerovaný prodej např. nacistické symboliky přispívá k propagaci idejí, které se neslučují s fundamentálními principy naší současné společnosti. Navrhovaná změna chce potírat prvek šíření, ale zároveň se navrhuje tzv. liberační ustanovení vymezující případy, kdy se o trestný čin jednat nebude. Dle míry závažnosti trestného činu se pak bude hranice trestu pohybovat od jednoho roku do šesti let, sankce dále bude subsumovat peněžitý trest. Čili, záleží, zda pachatel bude šířit ideologii či její symboly buď jako člen organizované skupiny, jednotlivec, zda tak učiní cestou „zneužití“ médií, navíc v úmyslu získání osobního prospěchu či získání prospěchu v obzvláště velkém rozměru.

Jako určité intermezzo přinášíme závěrem názor PhDr. Jiřího Hejlka:

„Člověk může svůj politický názor vyjádřit – v soukromí i na veřejnosti – slovně, případně prostřednictvím symbolů. Ve druhém případě je to emocionálnější. Zastávám rozhodně názor, že se nic z toho nemá zakazovat. Stačí si přečíst esej John Stuarta Milla z roku 1859 ‚O svobodě‘. Hájí v ní mimo jiné i právo vyjádřit jakýkoliv názor. Je-li nesprávný, má to ukázat teprve diskuze s ním. Platí to podle mě i tehdy, když se domníváme, že protivník obhajuje něco, co se již ukázalo jako špatné. Jestliže někomu stojí za to oprášit starý symbol, pak nám musí odůvodnit, proč to udělal právě dnes. Zákonem zakázat vyjádření politického názoru je zbabělost a známka slabosti.“

Změna trestního zákoníku čl. III; Za dosavadní bod 20 se vkládá nový bod 21. A nové paragrafy 403a a 403b.

Nyní je nutné počítat s tím, že: „Kdo ve větším rozsahu vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného vytvoří dílo, které vyobrazuje, zachycuje nebo jinak znázorňuje symboly, zejména loga, vlajky, odznaky, uniformy a jejich části, hesla, výrobky, prohlášení, slogany a formy pozdravů, představitele nebo projevy představitelů hnutí uvedeného v paragrafu 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.“

Nicméně, podle paragrafu 403a nebude trestán ten, kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného vytvoří takové dílo za účelem vzdělávání, výzkumu, umění, podávání z práv o aktuálních nebo historických událostech nebo k obdobným účelům.

Jaké jsou zde možné kontroverze a zádrhele?

Jako autor tohoto článku poznamenávám: V polistopadové době je dost dobře možné, že se pod uvedenou právní formulaci dostanou symboly komunistické. Problém tkví v tom, že SSSR (nástupnickým státem je Ruská federace) je spolu s Francií, Velkou Británií, USA a Čínou stálým členem Rady bezpečnosti OSN. SSSR (Rusko) je konečně součástí jaderné pětky, zajišťující globální rovnováhu na světě a SSSR zvítězil nad nacistickým Německem jakožto jedna z vítězných velmocí.

Nyní by se v Evropě asi divili výroku Churchilla, který se ve své době zastal sovětského vítězství nad nacisty.

Vladimir Putin v článku pro The National Interest citoval takové politiky jako Winston Churchill: „Winston Churchill in his message to Joseph Stalin of September 27, 1944, wrote: ‚That it is the Russian army that tore the guts out of the German military machine.‘.“ Překlad: „Winston Churchill dne 27. 9. 1944 ve vzkazu Josifu Stalinovi napsal, že ‚je to ruská armáda, která zbavila německou válečnou mašinérii vnitřností…’.“

Rezoluce EU z 19. 9. 2019 by však mohla posunout tuto logiku, jelikož jsme viděli tendenci, v rámci níž nynější Evropa viní z rozpoutání druhé světové války nejen Německo, ale i Rusko. Jenomže to by se potom naboural celý systém, který zde po celou dobu 75 let fungoval – Rusko přece nebylo souzeno v Norimberku 1945, není-liž pravda? Proto budeme sledovat, budou-li na tyto záležitosti poslanci pamatovat při sbírání podpisů pro podání pozměňovacího návrhu. Nové informace vám opět přineseme.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.