V ČR tu a tam vlají vlajky Tibetu, šéf Senátu chce na Tchaj-wan. Máme svých starostí málo?

Je běžné, že na významné oficiální návštěvy jezdí ministři zahraničních věcí. Po českých lokálních politicích, kteří již zasahují do mezinárodní agendy, najednou přicházejí politici většího gardu, kteří zřejmě usilují o totéž. Přitom rozházet si to s miliardovou velmocí kvůli ambicím předsedy Senátu ČR, je o co stát z hlediska národního zájmu?