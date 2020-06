Závažné selhání. Jak Remišová mířila bumerangem na Smer a trefila sama sebe

Na postu místopředsedkyně vlády Veroniky Remišové je přímo učebnicově vidět, jak náročné je pro některé politiky převtělit se z pozice obyčejného politika do pozice politika, který je v čele exekutivního orgánu a který má současně i vládní odpovědnost. Nejnovější kauza na slovenské politické scéně byla právě o takovém nezvládnutí nové role.

Slovenský Watergate

Podstata pseudokauzy spočívá v tom, že místopředsedkyni vlády Veronice Remišové při přebírání agendy svého úřadu její spolupracovníci avizovali, že na vládní síti našli „podezřelá“ zařízení, která údajně mohou odposlouchávat státní úřady a úředníky, což podle ní vyústilo do podobné megakauzy, jako byla začátkem 70. let kauza Watergate v USA. Právě fatální nezvládnutí této kauzy svědčí o tom, že přerod Veroniky Remišové z opoziční političky do vládní se zatím vůbec nepodařil.

Místo toho, aby si věci ověřila u kompetentních odborných autorit, nechala Národní kriminální agenturou a za asistence kamer zadržet čtyři experty, čímž hrubě porušila jejich soukromí, zásadně zpochybnila jejich pověst a vystavila je nemístné medializaci. Jak se později ukázalo, veškerý tento humbuk byl zbytečný a jako bumerang se nakonec vrátil své zakladatelce.

Podstata celé kauzy byla vysvětlena na společné tiskové konferenci předchůdců Remišové - Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho. Jak se ukázalo, výše uvedená zařízení byla do Govnetu nainstalována s cílem předejít hackerským útokům na Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí SR. Ve snaze vystopovat hackerský útok nám pomohla Francie a tato zařízení měla právě za úkol vystopovat původ narušitelů sítě. Útok na server Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí SR se nakonec nepodařil a vše, co bylo podniknuto k jeho zamezení, bylo legální. O všem věděly kompetentní osoby, je však logické, že takovéto věci se provádějí v utajeném režimu, neboť žádný rozumný člověk nemá zájem, aby se o protiopatřeních slovenské strany dozvěděly skupiny narušitelů.

Kdyby byla Veronika Remišová seriózní političkou, před tím, než způsobila takový skandál, by si věci ověřila. Přímo v úřadě nebo jeho okolí, na Úřadě vlády či v Bezpečnostní radě státu SR jsou minimálně čtyři kompetentní lidé, kteří by jí instalaci zařízení důvěryhodně vysvětlili. Nakonec i vyšetřovatelé potvrdili verzi kritiků Remišové - Pellegriniho a Rašiho. Po výslechu obviněných a po podání vysvětlení byli všichni čtyři propuštěni na svobodu a vůči nikomu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Freudovské přeřeknutí

Fiasko Veroniky Remišové se nepřímo potvrdilo i po poradě Bezpečnostní rady SR, kde nikdo nepotvrdil její verzi, místo toho zněly diplomatické fráze o tom, že vše je třeba prověřit. Rovněž ministr obrany Jaroslav Naď potvrdil, že kybernetická bezpečnost není ohrožena. Navíc si Veroniku Remišovou předvolala i prezidentka Zuzana Čaputová a podle kuloárních informací ji mezi čtyřma očima důrazně pokárala za šíření paniky.

Ukázalo se však, že Veronika Remišová takovéto stresové situace nezvládá, neboť na následující tiskovce, po tiskové konferenci Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho, se nejen nijak důvěryhodně neobhájila, ala až freudovsky se přeřekla, když prohlásila, že ať se kauza potvrdí nebo nepotvrdí, je to obrovský skandál. Měla pravdu. V tomto případě je to však skandál, který bude mít silně negativní dopad na její pověst.

Zdá se, že kauza jen tak neskončí. Bývalý premiér Peter Pellegrini na předmětné tiskovce oznámil, že podá na Veroniku Remišovou trestní oznámení, a jeden ze čtyř poškozených z Národní agentury pro síťové a elektronické služby (NASES) Ján Kotrady veřejně prohlásil, že to nenechá jen tak. Uvidíme, jaké bude mít tato kauza konečné vyústění, určitě však bude jiné, než jaké plánovala místopředsedkyně vlády Veronika Remišová.

