Milion chvilek ztrácí nervy. Spolek by chtěl soudit Klause

Chvilkařů se hrozně dotýká, když se jim říká lepšolidé. A teď je zřejmé proč. Protože rozhodně lepší lidé nejsou. Alespoň, když vezmeme vedení spolku Milionu chvilek pro demokracii. To se zase předvedlo.

Dáreček k narozeninám

Na pana exprezidenta Václava Klause můžeme pohlížet z různých úhlů. Byl prezidentem, který během výkonu své funkce hájil suverenitu naší republiky. A to i přes to, že kvůli politickému tlaku musel podepsat unijní Lisabonskou smlouvu. Nebezpečnou a špatnou, jak se tehdy vyjádřil.

Byl také politikem, který spojuje svobodu s kapitalismem. A ten u nás, občas i na sílu, prosazoval. Věci s tím spojené, jmenovitě kuponová privatizace, mu nemůže hodně Čechů zapomenout. A to už uteklo skoro 30 let. V souvislosti s panem Klausem nabyl nový smysl výraz Sarajevo nebo amnestie. Ačkoli Klausova amnestie nebyla tak zločinná jako ta Havlova, to se musí otevřeně napsat.

Pan profesor Klaus nedávno oslavil 79. narozeniny. Veřejně mu pogratuloval kardinál Dominik Duka a pan prezident Miloš Zeman ho pozval na setkání na Pražském hradě, které se uskuteční v průběhu tohoto týdne.

Se svou gratulací se vytasil i spolek Milion chvilek pro demokracii. A zcela ve svém stylu - špatně maskované nenávisti. Bez skrupulí mu chvilkaři popřáli soud.

„Dobrý den, my bychom si zase nepřáli premiéra, který zhasne světla, když má proběhnout privatizace, a který o 20 let později amnestií omilostní zločince a tuneláře. Na rozdíl od pana VK jsme přesvědčeni, že soud by zde nebyl zbytečný, bohužel však asi už nikdy neproběhne,“ napsal spolek na Twitteru.

​Jde o reakci na slova pana Klause, že si „existenci spolku Milion chvilek nepřeje a považuje ho za absolutně negativní, nešťastný a jakýkoli soud o něm je zbytečný“. Tak zahrál do autu otázku na pouliční nespokojence.

Chvilkaři přidrzli. Poslední dobou jim buď stoupla sláva do hlavy, nebo kvůli nemohoucnosti zkouší svůj program protlačit agresí. Nejprve vyhrožovali politickým stranám ve Sněmovně, a to i opozici z tak zvaného demokratického bloku. Teď by rádi posadili za katr Václava Klause. Co dál? Majdan a inzultace pana prezidenta Zemana?

Překvapivé je, že Tweet Milionu chvilek je výkřikem do tmy. Bez argumentů, bez intelektuálního nadhledu. Chvilkařům zbyla asi jen ta slovní agrese. Nemohou snést, že by je někdo mohl nemít rád. Chovají se jak žárliví studentíci.

Skutečné poselství Milionu chvilek

O útoku chvilkařů na prezidenta Klause Sputnik hovořil s Janou Markovou, zakládající členkou hnutí Trikolóra, místopředsedkyní krajské rady Středočeského kraje a soukromou podnikatelkou.

„Nejprve bych chtěla tímto panu prezidentovi popřát k jeho 79. narozeninám, popřát mu mnoho zdraví a stále stejnou neuvěřitelnou vitalitu. Pan Václav Klaus je možná nejvýraznější soudobou politickou osobností naší země a dodnes patří i k nejvýraznějším politikům Evropy. Kromě výrazného charismatu má i výrazné názory a odvahu je prosazovat proti konformní většině. Současně je velmi činorodý, prosazuje své názory, uskutečňuje svoje vize, pře se se svými oponenty, píše knihy, přednáší, činí rozhodnutí. Dělá toho vskutku hodně, proto si svými názory a činy mnohé naklonil a další naopak znepřátelil, někteří lidé ho mohou vnímat kontroverzně,“ říká politička.

„Co se týká přání Milionu chvilek, tak snad jen to, že čím méně pozornosti se těmto jejich výkřikům bude věnovat, tím lépe. Nicméně, žijeme v demokratickém státě a mají-li pocit, že se pan prezident provinil, tak samozřejmě mají právo na něj žalobu podat. To, jestli je žaloba na bývalou hlavu státu smysluplná a má oporu v zákoně, to už je věc jiná,“ dodává.

Kde se bere ta agrese chvilkařů? Nejdříve vydírají politické strany, opoziční nevyjímaje, teď hrozba soudem exprezidentovi.

„Milion chvilek je hnutí s negativní náplní. Kritizují vládu a teď už i opozici, všechno je podle nich špatně, ale nenabízejí řešení. Mohli by přicházet s řešením a ucházet se se svým programem o hlasy voličů tak, jako to dělá například Trikolóra. Znamenalo by to ale přemýšlet, studovat, diskutovat, přesvědčovat, sklízet kritiku a často i nadávky. Naproti tomu kritika vlády a teď už i kritika opozice mnoho přemýšlení nevyžaduje, snadno si jí získáte podporu našich médií a potažmo i davů. Kritika ovšem v sobě nese negativní emoce a negativní emoce ústí v agresi. Pokud si chce Milion chvilek udržet pozornost, musí přicházet s něčím novým. Ale kde není pozitivní program, je možné pouze stupňovat kritiku. A toho jsme v tuto chvíli u Milionu chvilek svědky,“ míní paní Marková.

Žabomyší válka

A co etika, na níž se chvilkaři odvolávají? Chtějí soud, ale důkazy nepředkládají. Není to zvláštní?

„Žádnou etiku v jejich jednání nenacházím. Chvilkaři usilují o mediální pozornost, reálnost jejich požadavků pro ně není podstatná. Vytváří situaci, která je pro ně WIN-WIN. Požadují soud, a důkazy ať obstará někdo jiný, nejlépe nějací ‚oni'. Pokud se to náhodou podaří, Milion chvilek si připíše vítězství. Pokud se to naopak nepodaří, je to jen dalším důkazem proradnosti jejich protivníků. Tady skutečně není ani náznak etiky a férového jednání,“ říká podnikatelka.

Očekává, že by se výzvy chvilkařů chytla nějaká parlamentní strana a požadovala soud s panem prezidentem Klausem?

„Pokud jsem správně porozuměla vyjádření Mikuláše Mináře na Twitteru, ani on nepředpokládá, že by takový soud mohl proběhnout. Pokud by se tohoto nápadu nějaká z parlamentních politických stran přece chopila, ani pak to nebude s očekáváním, že by Václav Klaus mohl být za své politické aktivity souzen a odsouzen v trestní věci, ale opět by šlo jen o snahu dané partaje na sebe upozornit, což mimochodem třeba jeho bývalá mateřská ODS umí v poslední době dost bizarním způsobem, a proto doufám, že se tak nestane,“ říká politička.

„Spíš mne mrzí, že se naše politické elity vyčerpávají v podobných žabomyších sporech a nesoustředí své síly raději na diskuse o tom, jak řešit problémy občanů, a že jich není málo,“ říká zakládající členka hnutí Trikolóra Jana Marková.

