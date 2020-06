Jednání o prodloužení START III. Německý expert: Neúčast Číny jsou pro USA „tajné dveře“

Politolog a profesor na Vídeňské univerzitě Heinz Gärtner neočekává od rusko-amerických jednání ohledně odzbrojení úspěch. Pokud má Rusko zájem prodloužit platnost smlouvy START III, která vyprší v únoru příštího roku, pro prezidenta Donalda Trumpa by bylo v rámci předvolební kampaně výhodnější, pokud by dokument nebyl prodloužen.

V pondělí se ve Vídni konaly konzultace o strategické stabilitě a prodloužení smlouvy START III. „Jednání sama o sobě nic neznamenají. Neměli bychom mít od vídeňských jednání lídrů dvou supervelmocí přehnaná očekávání,“ myslí si profesor Gärtner.

„Jednání jsou do značné míry spojena se skutečností, že v důsledku vypršení smlouvy obě strany pociťují mezinárodní tlak. Myslím si, že k prodloužení smlouvy nedojde. Je nepravděpodobné, že se uskuteční velké množství kol jednání, načež bude podepsána podrobná nová dohoda. Trump na to nemá dostatek trpělivosti,“ uvedl expert v rozhovoru pro Sputnik.

Profesor pochybuje, že Trump bude chtít dosáhnout dohody s Ruskem, aby před volbami demonstroval svým voličům alespoň nějaký zahraničněpolitický úspěch. „Jeho voličům se bude spíše líbit neúspěch jednání. Pokud přemýšlí s ohledem na volební taktiku, pak to spíše hovoří pro neobnovení smlouvy.“

Heinz Gärtner poukázal na to, že Trump v zahraničněpolitickém aspektu „získal body“ pouze tím, že došlo k ukončení mezinárodních dohod, například odstoupením od „jaderné dohody“ s Íránem. K tomu se přidává fakt, že smlouva START III v sobě spojuje příliš mnoho bodů, proti kterým vystupuje americký prezident. Vystupuje proti multipolárnímu světu, proti kontrole zbraní a proti Číně.

„Fakt, že americké vedení trvá na účasti Číny v této nové smlouvě, je jedněmi z takzvaných ‚tajných dveří‘, skrz které mohou Spojené státy odejít a ospravedlnit odmítnutí prodloužení dohody,“ podotkl politolog. „START III se koneckonců liší od jiných vojenských dohod, od kterých USA odstoupily za Trumpa, jednou věcí: ve všech jiných případech bylo Rusko obviňováno z porušení dohod. V případě START III to však neplatí.“

Podle názoru rakouského experta je odkaz na Čínu „absurdní“, jelikož Podnebesí (jedno z čínských slov jako označení Číny, pozn. red.) má mnohem méně jaderných zbraní než Spojené státy a Rusko. V tomto ohledu vyvstává otázka, proč by do smlouvy neměly být zahrnuty země, jako jsou Spojené království, Francie, Indie, Pákistán, Severní Korea nebo Izrael, zdůrazňuje Gärtner. Čína se odmítá účastnit nové dohody, protože nechce prozradit všem své karty.

Expert zdůraznil, že Rusko nebude proti účasti Číny v nové dohodě vznášet námitky, ačkoli na tom nebude trvat.

„Rusko by chtělo Čínu omezit. Rusko je první země, která pociťuje hrozbu ze strany čínských jaderných zbraní. Moskva je však připravena v této záležitosti čekat, aby si zachovala tvář. Rusko se také spíše kloní k prodloužení smlouvy, která byla uzavřena v roce 2011, a to jak v technologickém, tak i finančním plánu. Rusko chce počkat nejméně pět let. Spojené státy americké zase mají natolik modernizované ozbrojené síly, že se ve svých pohybech nechtějí cítit omezeně,“ dodal Heinz Gärtner.

Pokud jde o samotnou smlouvu START III, je si odborník jist, že by měla být doplněna z hlediska obsahu. Nezohledňuje mnoho věcí, které jsou nyní možné díky modernizaci. Jedná se především o kybernetické zbraně či umělou inteligenci. Kromě toho může jít Moskva všem příkladem a říci: Do smlouvy bychom měli doplnit rovněž obranné zbraně.

„Poté, co uplyne platnost smlouvy START III, může začít nový závod ve zbrojení, protože se jedná o poslední mezinárodní dohodu vedle Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Může se však stát, že Moskva a Washington pro začátek oznámí dodržování smlouvy, aby upokojily celý svět. Optimistický scénář bude následující: omezení sebe sama, jako to bylo například v případě Smlouvy o nešíření strategických zbraní z konce 70. let minulého století, kterou Spojené státy nikdy neratifikovaly. Celých šest let to však dodržovaly,“ připomněl Gärtner.

Rusko-americké konzultace o strategické stabilitě skončily ve Vídni v pondělí. Ruskou delegaci zastupoval náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov a tu americkou zase Marshall Billingslea. Celkově trvaly konzultace asi 10 hodin. Jak po setkání uvedlo ruské ministerstvo zahraničí, na pořadu jednání byly perspektivy na kontrolu zbrojení, včetně otázky prodloužení smlouvy START III a udržení stability za předpokladu, že vyprší platnost Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF).

