Kanónenfutr a pokladnička. Tak nás vidí v NATO!

A teď je to definitivně jasné. Česká republika ví, jak nás vnímá Severoatlantická aliance. Jsme poslušný psík, jako oslíku otřes se musíme přidat. Vysvětlil to ministr obrany Lubomír Metnar.

Je dobré být v obraze. To, aby nám z očí spadly klapky a prozřeli jsme. V české společnosti panuje názor, že Severoatlantická aliance je fajn. S členstvím ČR v Severoatlantické alianci je spokojeno 58 % českých občanů.

Jako za Švejka?

Skoro polovina Čechů si myslí, že NATO je zárukou nezávislosti České republiky (48 %) a nikoliv formou podřízenosti se cizím mocnostem (44 %). Čeští občané se většinově kloní k názoru, že členství v NATO zajišťuje mír a bezpečnost ČR a zvyšuje mír a stabilitu v Evropě. Takové jsou výsledky únorového sociologického šetření.

Zní to hezky, viďte, drazí čtenáři. Jsme členy významné mezinárodní organizace, která zajišťuje mír a stará se o to, aby držková polévka byla řádně hutná. Realita je však jiná. Na našich držkách Severoatlantické alianci vůbec nezáleží. V rozhovoru pro XTV.cz to hezky popsal ministr obrany Lubomír Metnar.

Celý rozhovor, který vedl populární moderátor a nedávno zvolený členy Rady České televize Luboš Xaver Veselý, je výživný. My doporučujeme si všimnout záležitosti týkající se vztahu České republiky a Severoatlantické aliance.

Členy NATO jsme dlouho, více jak 21 let. Takže vztah by měl být důstojný a oboustranně výhodný. A nebo ne?

„Jsme velmi dobře hodnoceni jako spolehlivý partner. Jsme velmi dobře hodnoceni, jaké máme modernizační plány. Byli jsme dobře hodnoceni, ale už ne tak z hlediska příspěvku plnění závazku dvou procent, takže tohle je všechno součástí hodnocení,“ prohlásil ministr obrany. Podle jeho slov jsme však dobře hodnoceni z hlediska účasti na misích.

Jak si to vyložit? „Cešky fójak, toprá fójak,“ rozplývala se nad vojáky české národnosti baronka von Botzenheim v díle Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka. A možná, že stejným způsobem o našich vojácích hovoří i v roce 2020 v Bruselu.

Už to tak vypadá, že jsme pro natovské oficíry dobří, protože jezdíme do zahraničních misí, kde hájíme jejich velmocenské ambice, a ne naše národní zájmy. Jen kdybychom ještě nějaký ten peníz navíc přispěli do alianční kasičky, pak by to vůbec bylo dokonalé. Kanónenfutr a pokladnička. To to naše armáda dopracovala.

A co dostáváme na oplátku? Hřejivý, avšak abstraktní pocit bezpečí. Skoro šedesáti procentům Čechů to vyhovuje. To je smutné a alarmující zároveň. Platíme, strádáme, umíráme pro jakýsi pocit jistoty.

NATO. Pro a proti

O vnímání České republiky v Severoatlantické alianci Sputnik hovořil s poslancem za SPD, místopředsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a bývalým diplomatem Jiřím Kobzou.

„Myslím, že to je klasický příklad situace, kdy přání je otcem myšlenky. Mám totiž úplně jiné odezvy. Pokud o naší účasti v NATO diskutuji s občany, drtivá většina účel našeho členství a především účasti na zahraničních misích nechápe a odmítá je,“ říká populární poslanec.

Opravdu je jediným účelem členství v NATO jezdit na mise a utrácet peníze daňových poplatníků?

„Jak to tak vypadá, z NATO se postupně stává především nákupní společenství, kdy pod nejrůznějšími záminkami jsou nakupovány systémy NATO, které postupně nahrazují stávající funkční systémy armád národních států. Nejde při tom jenom o přechod na jiné zbraně a ráže, jde i o další obrovské peníze, které budou utraceny např. za munici a za likvidaci munice, která neodpovídá standardům NATO, servis a náhradní díly k letadlům a vrtulníkům atd.,“ upozorňuje politik.

„Účast našich vojáků v misích NATO má primární politický účel dát misi mezinárodní zvuk. Mimo to nás tím také v očích místních lidí staví do pozice invazivní armády nebo okupantů. V případě zabití místního občana našimi vojáky se také jako stát a národ stáváme cílem krevní msty, ke které se rádi všelijací radikálové propůjčí,“ dodává.

Co naopak dává členství v NATO České republice?

„Mnoho zajímavých a dobře placených míst pro naše důstojníky ve strukturách NATO, dále mnoho obchodních příležitostí pro prostředníky a značnou korupci při nákupech zahraničních systémů. Bohužel, jen s velikým úsilím se daří postupně zvyšovat zapojení domácího zbrojního průmyslu. Dalším ‚úspěchem' našeho členství bylo 30 let vytrubované heslo, že vlastní armádu nepotřebujeme, protože nás NATO ochrání (například před útokem z Íránu nebo Severní Koreje). Dává spoustu témat do médií,“ glosuje diplomat.

O čem svědčí minulé zkušenosti

SPD prosazuje referendum o setrvání v EU. Jak se SPD staví k členství v NATO?

„To jsou dvě věci. My tvrdíme, že náš vstup do NATO mělo předem odsouhlasit všelidové referendum. To, že se tak nestalo, považujeme za veliký deficit demokracie. Na jednu stranu ČR nemá funkční vševojskovou armádu, která by byla schopná splnit základní úkol armády, kterým je ochrana území a obyvatel ČR, na druhou stranu kromě NATO zde není alternativa kolektivní obrany střední Evropy,“ říká politik.

Podle něj je ovšem otázkou, zda NATO bude ochotné středoevropské státy (které ani nemají ložiska ropy) bránit. „Česká republika má dost zkušeností s tím, jak dopadla, když se na ‚spojence' spolehla. Naším primárním úkolem je posilovat vlastní obranyschopnost ČR, posilovat spolupráci v rámci V4 a hledat funkční a akceschopnou náhradu systému kolektivní obrany,“ domnívá se.

„V situaci, kdy proti sobě stojí dva členské státy (Řecko a Turecko) na hranicích a na Kypru, kdy expanzivní choutky tureckého vedení jsou zcela zjevné, je otázkou, jakou roli členství v NATO hraje ve snaze udržet mír. Stávající strukturu, organizaci, způsob velení i základní vojenskou doktrínu NATO proto považujeme za zastaralou a tvrdíme, že reforma NATO je nezbytná, jakkoliv je otázkou, zda je vůbec proveditelná,“ říká poslanec za SPD Jiří Kobza.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.