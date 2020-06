Čína vyhlásila dolaru válku

Čína by se měla připravit na možné odpojení od globálního systému plateb SWIFT. Oznámil to místopředseda Výboru pro kontrolu cenných papíru ČLR Fang Sing-chaj. Dalším cílem Pekingu je „internacionalizace jüanu“, tedy nahrazení dolaru vlastní měnou v mezinárodních transakcích.

Nebezpečný systém

K Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) je připojeno více než 11 tisíc organizací v 200 zemích světa. Od začátku roku již tímto systémem prošly více než čtyři miliardy plateb.

„Musíme se připravit na to, že se odpojíme od SWIFTu dříve, a to opravdu, nejen psychologicky,“ uvedl Fang Sing-chaj s tím, že nyní „je Čína zranitelná vůči potenciálním sankcím Washingtonu“.

Formálně je SWIFT soukromá společnost, ale protože jsou platby prováděny v dolarech, životně závisí na Federálním rezervním systému USA, a tudíž na amerických úřadech.

Bezprostředním důvodem této stížnosti je záměr Washingtonu uvalit sankce na čínské úředníky, kteří se podílejí na porušování práv muslimů v Číně. Odpovídající návrh zákona podepsal Donald Trump 17. června.

O týden dříve republikánští kongresmani předložili 120stránkovou zprávu s názvem „Posílení Ameriky a boj proti globálním hrozbám“, ve které navrhli asi 130 možných opatření vlivu na „skutečné protivníky Spojených států“, tedy Rusko, Čínu a Írán.

Jedno z nich je požádat SWIFT, aby zastavil spolupráci s bankami z nepřátelských zemí. Přičemž v souvislosti s tím republikáni zmínili jen porušení práv muslimského obyvatelstva v Číně. Peking má tudíž všechny důvody k tomu, aby čekal, že za personálními sankcemi přijdou taktéž ty ekonomické. Není divu, že se Číňané rozhodli být krok napřed a vážně se připravit na odpojení od SWIFTu.

Jüan místo dolaru

Existuje však další a mnohem důležitější faktor, a to obavy z perspektivy dolaru. Jak poznamenal Fang Sing-chaj, prudké znehodnocování americké měny je stále pravděpodobnější, což by mohlo mít negativní dopad i na Čínu.

Kuo Šu-čching, předseda Čínské komise pro regulaci bankovnictví a pojišťovnictví, o tom také hovořil. Ve zprávě na bankovním fóru v Šanghaji poznamenal, že Federální rezervní systém USA, „tedy de facto centrální banka světa“, se v poslední době příliš zabýval tiskem peněz.

„Někteří tvrdí: domácí dluh není dluh, skutečný dluh je pouze zahraniční. Ale pro Spojené státy v podstatě i zahraniční dluh není dluh. Fungovalo to tak po celá desetiletí, ale navždy to pokračovat nemůže,“ uvedl.

Podle jeho názoru se pumpování americké ekonomiky dolarem jen změnilo na rekordní růst na akciových trzích, které úplně ztratily kontakt s realitou. „Rozsah chyb je bezprecedentní,“ zdůraznil s tím, že bychom se devalvace měli obávat všichni. A Číňané v tom nejsou sami. Dokonce i v USA se uprostřed ohromné práce tiskařského lisu hovoří o konci éry dolaru jako hlavní světové rezervní měny.

„V roce 2021 by mohl dolar oslabit o 35 %,“ varuje bývalý šéf Morgan Stanley Asia Stephen Roach. Povede to k výraznému snížení domácích úspor a ke zvýšení státního dluhu na pozadí rekordních infuzí ničím nezajištěných peněz do ekonomiky.

Od roku 2008 Federální rezervní fond skutečně vytiskl asi osm bilionů dolarů a letos plánuje přidat dalších pět. Jen těžko se tak povede zabránit oslabení americké měny. Čínu, která investovala více než bilion do vládních dluhopisů USA, ohrožuje devalvace obrovskými ztrátami. Proto chce Peking riziko minimalizovat tím, že prosadí jüan jako alternativu.

„Pokud by naše zahraniční aktiva byla v jüanu, pak by takové obavy nevznikaly. Internacionalizace jüanu nám umožní kompenzovat vnější finanční tlak,“ vysvětlil Fang Sing-chaj.

Alternativa však existuje

Připomeňme, že američtí zákonodárci Rusku hrozí odpojením od SWIFTu od začátku sankční války v roce 2014. V reakci na to vyvinula centrální banka vlastní systém předávání finančních zpráv. K 1. lednu 2020 měl tento systém 391 uživatelů. V roce 2019 poslali účastníci systému asi 12,9 milionu zpráv.

Dříve se v Číně objevil China International Payments System (CIPS). A v loňském roce se na listopadovém summitu BRICS Rusko a Čína dohodly na sjednocení platebních systémů pro mezinárodní platby. Ruský systém předávání finančních zpráv poskytuje platby v rublech a CIPS zase v jüanu. Uživatelé tak nejsou závislí na Spojených státech a SWIFTu. Zároveň nejsou povinni platit v americké měně a oslabují tak její pozici rezervní měny.

