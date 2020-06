Foldyna pro Sputnik o rezoluci EP, která se týká střetu zájmů: Je to dost komické!

„Babiš kontroluje Agrofert, mají jasno v Bruselu. Fiala: Dělá nám ostudu v zahraničí,“ píše například Blesk. V rezoluci Evropského parlamentu se vyzývá Evropská komise, aby prokázala „nulovou toleranci“ ke střetu zájmů, a samotné Česko, aby povzbudilo vytvoření nadějného systému boje proti tomuto jevu. Co se tím ve skutečnosti myslí a jaké konkrétní kroky Bruselu vůči České republice mohou následovat? O svůj názor se podělil se Sputnikem Jaroslav Foldyna (SPD).

© Foto : Facebook account of Klára Dostálová „Toto nemá v historii obdoby.“ Dostálovou šokovala rezoluce EP. Babišovi připravuje odpověď Europoslanci se snaží zasahovat do vnitřních záležitostí České republiky. Na celé věci je dost komické, že náš zákon o střetu zájmů napsaly a prosadily strany, které dnes jásají nad tím, že europarlament tento zákon kritizuje. Jásají tedy nad vlastní prací. Co má znamenat výzva k „nulové toleranci“ nejspíš neví ani sami europoslanci. Jde spíše o takovou politickou grotesku. U nás se za socialismu říkalo: „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.“ Dobře se to hodí i na dnešní europarlament a vlastně na celou současnou EU. Plány a úmysly byly dobré, provedení je ale strašlivé.

Co dokáže udělat a jaký krok si dovolí udělat vůči České republice Brusel?

Vůbec nedokážu odhadnout, co v Bruselu vymyslí. Možná přijmou nějakou další bezzubou rezoluci, možná vyhlásí vůči ČR tvrdé sankce… Ať už ale udělají cokoli, tak to zcela jistě nebude něco rozumného.

Reakce Andreje Babiše je známa. Tvrdí, že vnitřní politický boj byl přesunut do Evropského parlamentu. Můžete s tímto prohlášením souhlasit?

Ano, je to tak, předseda vlády má určitě pravdu.

Podle šéfa ODS Petra Fialy dělá Babiš České republice v zahraničí ostudu. Poškozuje tak premiér svým chováním jméno země, nebo se jí to nijak nedotkne?

Chci zopakovat, o čem už jsem mluvil v médiích. Pokud někdo poškozuje naši zemi, tak jsou to právě ti práskači. Naštěstí se nás to ale nijak zvlášť nedotkne, protože co si myslí poslanci europarlamentu, už zajímá jen poslance europarlamentu. Jiná věc je ale již zmíněná vydíratelnost premiéra Babiše v jiných otázkách – například v migračních kvótách. Tady samozřejmě České republice nebezpečí hrozí. Zatím ale premiér dokázal všem unijním pokusům o vydírání odolat a já jen doufám, že to tak i zůstane. Ten tlak se ale samozřejmě bude neustále zvyšovat.

Jak podle vás skončí celý tento příběh kolem předsedy vlády, protože v samotné České republice, pokud je známo, probíhá proces? A proč i přes všechna tato zdánlivě usvědčující fakta zůstává Andrej Babiš jedním z nejpopulárnějších politiků v zemi?

Myslím, pokud by chtěl na Hrad, tak by se tam dostal… Andrej Babiš je jedním z nejpopulárnějších politiků v zemi, protože lidé mají ostatních politiků plné zuby. Ostatní politici totiž mnoho let občany jen poučovali a peskovali, což Andrej Babiš nedělá. Jako zkušený obchodník totiž dobře ví, že zákazníkovi své zboží neprodáte, když mu budete nadávat. Velká část voličů samozřejmě vnímá rizika, jež plynou ze střetu zájmů, ve kterém premiér je, avšak tato rizika pokládají za přijatelnější, než rizika spojená s vládou jiných stran. Lidé zkrátka volí menší zlo. Zda by se Andrej Babiš mohl stát prezidentem, nyní neumím odhadnout. Hodně by záleželo na protikandidátech.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.