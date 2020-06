Není to Rusko. Kdo je skutečný organizátor honby za skalpy Američanů. Názor

Další pokus o aktivizaci protiruské hysterie na prahu amerických voleb podnikl nejvlivnější americký list The New York Times. Právě přes tento list se konal další útok na Rusko, také za účelem diskreditace Donalda Trumpa a vyhlášení dalších protiruských sankcí.

Záminka byla tentokrát zvolena maximálně exotická. V článku se s odkazem na vlastní zdroje v americké rozvědce tvrdí, že „Rusko tajně vypsalo odměny afghánským bojovníkům za likvidaci amerických vojáků. Trumpova administrativa několik měsíců přemýšlela o tom, co má udělat s tímto šokujícím závěrem rozvědky“.

Z hlediska prostého Američana, který uvěřil The New York Times, je to hrozná a nanejvýš ponižující situace, protože to vypadá tak, jako by Rusko hrálo úlohu sběratele skalpů a mrtvol amerických vojáků v Afghánistánu a afghánští bojovníci vyměňovali zabité Američany za krvavé ruble, což prý probíhá za naprosté nečinnosti Trumpovy vlády.

Jen si představte, co cítí občané země, která je zvyklá se považovat za světového hegemona, když si čtou v nejuznávanějším americkém listu tyto pasáže:

„Úřední osoby sdělily, že data rozvědky byla předána prezidentu Trumpovi a že Rada národní bezpečnosti projednala toto téma na své poradě koncem března. Bylo připraveno několik eventuálních variant, počínaje diplomatickou demarší vůči Moskvě a konče řadou dalších sankcí a dalších možných odvetných aktivit.

Bílý dům ale zatím neschválil žádnou z těchto variant, sdělili úředníci. Operace s cílem povzbuzení vraždy amerických a dalších vojáků NATO by byla značnou a provokační eskalací toho, čemu americké a afghánské oficiální osoby říkají podpora Ruskem hnutí Talibán, a byl by to první případ, kdy vyšlo najevo, že ruská špionážní jednotka zorganizovala útoky na západní vojáky.“

Tato mediální „obžaloba“ Ruska ze strany The New York Times si podle slov nejmenovaných amerických vojáků zasluhuje několik poznámek.

První poznámka: Po zjevné mediální, logistické, diplomatické a informační podpoře, kterou USA, včetně amerických médií, poskytovaly teroristům, kteří zabili tisíce ruských občanů v devadesátých a dvoutisících letech, neměly by USA žádné morální právo si stěžovat, dokonce kdyby vůči americkým vojákům, kteří jsou fakticky okupanti cizího území, byly skutečně použity způsoby tajných služeb. Tím spíš, že se počet důkazů obvinění na adresu Ruska tradičně rovná nule.

Druhá poznámka: Americký establishment, zvlášť jeho část, se kterou neskrývaně sympatizují newyorští novináři kvůli „říšským ambicím“ a rusofobii, je stoprocentně sám tvůrcem dnešního Afghánistánu jako nepřekonaného teroristického problému. Fakt založení afghánských, a nejen afghánských, teroristických hnutí americkými odborníky, za americké peníze a s americkými zbraněmi je dávno zjištěn. Připomeneme, že do známých událostí roku 2001 byl například pan bin Ládin dlouhá léta miláčkem amerických médií a politiků.

Vypadá to tedy tak, že USA nejdřív vytvářejí podmínky pro občanské války, hromadné vraždy a teror v různých zemích, ale když nepředvídané následky těchto akcí způsobí smrt amerických vojáků a hanbu pro USA na světové aréně (připomeneme, že USA nedávno fakticky kapitulovaly v Afghánistánu podepsáním nanejvýš ponižujícího míru s Tálibánem), hned se z amerických médií a řad vojáků ozývá pokřik, že na vině je Rusko a že je potřeba proti němu rychle zavést sankce.

Jsou tady ale také dobré zprávy

Když byla důvěra veřejnosti vůči „informacím“ z amerických silových struktur pravidelně publikovaným v takových médiích jako NYT nebo The Washington Post tak velká, že samotný fakt publikace prakticky okamžitě nutil Trumpovu administrativu „platit a kát se“, a rovněž neodkladně zavádět další sankce proti Rusku, aby se aspoň trochu ospravedlnila v očích veřejnosti, pak dnes je situace zcela jiná.

Je to zřejmě následek let „Russiagate“ a absolutně falešných obvinění a padělaných protiruských případů, v důsledku čehož značná část americké společnosti nevěří vlastním médiím a vlastním vojenským strukturám, také politici si mohou dovolit nejen přímo obvinit nejuznávanější média a jejich informátory ze lží, ale také v souladu s tím jednat.

Prezident Donald Trump odpověděl na obvinění přes Twitter: „Falešné zprávy The New York Times musí prozradit svůj anonymní zdroj. Vsadím se, že to udělat nemůže, že tento člověk zřejmě vůbec neexistuje!“

The Fake News @ nytimes must reveal its “anonymous” source. Bet they can’t do it, this “person” probably does not even exist! https://t.co/pdg4AjybOG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Úřadující ředitel Národní rozvědky USA Richard Grenell o tom dokonce na internetu zahájil spor s kongresmanem za Demokratickou stranu a obvinil ho z použití výzvědných dat v politických účelech:

„Nikdy jsem o tom neslyšel. Je to ohavné, že pokračujete v politizaci rozvědky. Zjevně nechápete, jak se prověřují nezpracované výzvědné informace. Prozrazení anonymními zdroji části informací novinářům je nebezpečné, poněvadž takoví lidi jako vy s nimi manipulují kvůli politické výhodě.“

Oficiální vyvrácení aspoň části článku z The New York Times, která se týkala prezidenta, již bylo zveřejněno. Je jasné, že teoreticky to tak být musí, avšak i tato malá normalita je v dnešní Americe opravdový zázrak.

Mimochodem, když si američtí novináři přejí vědět, kdo ve skutečnosti povzbuzuje vraždy amerických vojáků, měli by se podívat do zrcadla. Odměna za mrtvoly není přece vždy hmotná, život svědčí o tom, že získání slávy nebo veřejné pochvaly je často účinnějším stimulem terorismu než velká peněžní částka.

The New York Times a další americká média, jež démonizují a dehumanizují americké policisty a také zastánce konzervativních hodnot a „trumpistů“, slibují fakticky jistou „morální odměnu“ těm, kdo používají emocionální, psychologické a také i fyzické násilí. Krev amerických policistů zabitých během nedávných masových nepokojů, které povzbuzovala div ne všechna americká média, mají na svých rukou také liberální a pokrokoví američtí novináři.

Jenže životy amerických policistů nemají pro tyto novináře moc velký význam, ti oplakávají mrtvé americké vojáky pouze v případě, že těmito slzami mohou prosadit protiruské sankce nebo zájmy Demokratické strany.

Není divu, že v USA a po celém světě je stále méně lidí, kteří všechno věří těmto médiím. Ve skutečnosti bylo hlavní spiknutí proti americkému vlivu a velkosti zorganizováno právě za účasti redakce The New York Times. Novináři tohoto listu by mohli dostat odměnu, ale udělali celou práci zdarma.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.