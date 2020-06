Nepiště na Facebooku, udělají z vás teroristu!

Stačí málo a už po vás jde policie. Od obvinění ze schvalování terorismu vás doslova dělí jeden komentář na sociální síti. To není náš výmysl, to je realita dnešních dní v Česku.

Večer si táta od rodiny, unavený životem a nakvašený šílenou situací ve světě, kde je vydáváno bílé za černé a černé za bílé, sedne k počítači. A všechno, co ho pálí, napíše na sociální síti. Třeba ho momentálně pálí, že Evropská unie na své členské státy tlačí, aby přijaly uprchlíky. Nebo proč musí čeští vojáci bránit americké zájmy v Afghánistánu a na bezpečnost Česka kašlat. Vylije si svůj vztek. Však to znáte. A den na to už po něm jdou. A na čele má cejch extrémisty.

Orwell se obrací v hrobě

Říká se to v mluvě státních orgánů předsudečná nenávist. A je to trestný čin, vážení čtenáři. Termín byl zaveden v minulém roce. A jako první se objevil ve Zprávě ministerstva vnitra o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018.

Podle ministerstva vnitra projevy předsudečné nenávisti označují jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. Zpravidla se jedná o skupiny definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací, politickým nebo jiným smýšlením, sociálním původem a podobně.

„Projevy předsudečné nenávisti se liší od extremistických zejména tím, že nemusí být spojeny s některou z totalitních ideologií. Osoby, které se jich dopouštějí, nemusejí být nutně členové či příznivci extremistických hnutí. Rovněž u nich absentuje jasné volání po svržení systému pluralitní demokracie a jeho nahrazení systémem totalitním,“ vysvětluje vnitro ve Zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018.

A jaké jsou ty projevy? Může se jednat o fyzické násilí, slovní útoky, či využívání urážlivé symboliky. Takže všechno, na co si vzpomeneme.

Jak se to týká našeho tématu? Absolutně přímo. Tak třeba v květnu vznikl v rámci pražské policie specializovaný odbor pro extremismus a terorismus, který má 31 lidí. Chytá v Česku teroristy Islámského státu*? Chyba lávky.

„Jednou z kapitol, které tento odbor řeší, je i problematika předsudečného násilí. Tedy násilí motivovaného předsudky útočníka. Nejčastěji se s ním setkáváme na sociálních sítích ve formě nenávistných příspěvků,“ upřesnila pro deník Právo pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Kriminalisté ze zmíněného odboru v poslední době řešili například nenávistné projevy schvalující teroristické útoky v Norsku, na Novém Zélandu a v Afghánistánu, ale také třeba pohrůžku zabitím slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové.

A teď ještě slova paní Kropáčové: „Policisté se v rámci vyhledávání této trestné činnosti samostatně z vlastní iniciativy zaměřují na všechny oblasti, kde mohou očekávat protiprávní jednání, tedy i na veškeré sociální sítě.“ Jinými slovy, možná to nevíte, drazí čtenáři, ale třeba vaše příspěvky ve svém volnu čte nějaký policista a něco hledá. Co na to říkáte?

Od roku 2016 do loňského června soudy řešily 47 případů týkajících se nenávistných projevů na internetu, přičemž odsouzením jich v skončilo 43. „Stíhání nenávistných projevů v online prostředí často navazuje na konkrétní medializované kauzy a nezdá se, že by bylo výsledkem průběžného a systematického monitorování protizákonného obsahu na internetu. Počet vydaných soudních rozhodnutí týkajících se nenávistných projevů na internetu meziročně zřetelně roste,“ napsala loni ombudsmanka Anna Šabatová v dokumentu Nenávistné projevy na internetu a rozhodování českých soudů.

A malé varování. Drtivá většina takzvaných nenávistných projevů se odehrála na Facebooku (83 procent). Nejčastějším trestem pak byla podmínka či peněžitý trest. Na Facebooku pište s rozumem, jinak za to zaplatíte!

Jiné řešení problému

O trestání svobodu projevu na sociálních sítích Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou. Paní Maříková měla opletačky s policií kvůli svému příspěvku na Facebooku o uprchlících.

„Pojem předsudečná nenávist schválila vláda ANO, ČSSD. Podle ministerstva vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) projevy předsudečné nenávisti označují jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. Tímto náhubkovým pojmem chce vláda regulovat chování a názory lidí a trestat je. Určitě nelze schvalovat podněcování k vraždění, zabití či fyzickému napadení, ale nelze popírat Ústavu, kde je zakotvena Listina základních práv a svobod, která nám zaručuje svobodu slova, a upírat lidem svobodně se vyjadřovat. Když vezmeme pojem předsudečná nenávist, tak co je to vlastně nenávist? Nenávist je dlouhodobá intenzivní emoce stejně jako třeba mít rád. Je emoce tedy trestným činem? A můžete vědomě a cíleně nenávidět? A kdo to bude vykládat? Je zcela evidentní, že tento pojem byl zaveden záměrně, aby bylo možné perzekuovat a stíhat nesouhlasné názory. Mazání a stíhání názorů se pak ještě musí podpořit, a to nejlépe zvláštním zákonem nebo exemplárním případem třeba jako ten můj, aby bylo možné soudit další případy,“ říká populární politička.

V Česku díky aktivnímu monitoringu sociálních sítí roste počet lidí stíhaných za podporu terorismu. Jde třeba o stíhání lidí za reakce na útok na Novém Zélandu. Je správné, že stát dělá z lidí virtuální teroristy?

„Podněcování k vraždění, zabití či fyzickému napadení určitě schvalovat nelze jak jsme se zmínila. Bohužel v mnohých případech jde spíše o výroky, při nichž uživatel vůbec nemá v úmyslu dojít ke skutku a neuvědomuje si následky svých slov, která jsou spíše voláním o pomoc, že směřujeme někam, kde si společnost nepřeje být. Lidé nemají možnost se vyjádřit jinak než na sociálních sítí a tohle je výsledek,“ domnívá se poslankyně.

Mazání a stíhání názorů a vytvoření strachu podle ní nic neřeší.

„Je nutné vést otevřenou diskuzi a v tomto mi dává za pravdu i Ústavní soud, který zdůraznil, že škodlivé následky sporných výroků lze minimalizovat mnohem efektivněji než cestou trestního stíhání a to otevřenou diskuzí. Otevřené diskuze se však někteří politici bojí, jelikož většinová společnost se s jejich názory a politikou, kterou dělají, neztotožňuje,“ říká paní Maříková.

Za vším hledej politiku

Znamená to, že samozvaní elfové zvítězili nad normálními lidmi, kteří zkrátka a dobře vyjadřují na internetu svůj nesouhlas?

„Nejsou samozvaní, to voliči opakovaně tyto politiky volí a diví se, že u vlády je ten či onen. Tohle je následek nezájmu o politické dění. Tito politici toho využívají a před volbami slibují, ale poté, když jsou zvoleni, je názory společnosti nezajímají. Hřeší na krátkou paměť voliče. Ve skutečnosti chtějí mít neomezenou moc a bojí se o ni přijít, proto přistupují k cenzuře, omezování diskuze, ale to je právě to, co v lidech podněcuje agresivitu. Čím více se však budou lidem nasazovat náhubky, tím více polarizující názory budou ve společnosti gradovat a budou ji rozdělovat,“ míní poslankyně.

„Nenávist tady šíří ti, co místo otevřené diskuze a oponování chtějí společnost perzekvovat a zavádět totalitní praktiky. Kdyby vláda a politici nejednali proti vůli lidu, tak by lidé neměli potřebu se emotivně vyjadřovat na sociálních sítích,“ dodává.

Dá se s nastolenou situací něco dělat?

„Vždy se dá se vším něco dělat. Je to pouze na lidech, kteří musejí chtít volit změnu, protože nemůžete očekávat změnu, když vládnout budou pořád stejné strany. Voliči by si měli uvědomit, že nevolí pouze člověka, který se jim líbí, ale volí také politický program dané politické strany, kterou ta osoba zastupuje a toho mnoho politických subjektů využívá. Dosadí vždy novou tvář, která má zaujmout voliče bez ohledu na politický program strany, která mnohokrát zklamala. Krásným příkladem je ČSSD nebo ODS, změnily lídra, image a voliči znovu uvěřili, ale jsou to pořád ty stejné strany, chtějí euro a Evropskou unii (mnozí členové ODS říkají, že jsou proti přijetí eura v současné chvíli, v budoucnosti by však tuto možnost nevyloučili, pozn. red.),“ uvádí politička.

„Volič se nesmí bát zvolit změnu, když mi přeci nebude chutnat konkrétní jídlo, tak si ho také nebudu znovu kupovat a o tom je ta změna, když nejsme s něčím spokojeni, tak do toho znovu nejdeme,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

*teroristická organizace v Rusku zakázaná

