Primátor Bratislavy Matúš Vallo lobbuje za Rafała Trzaskowského, kterého oponenti obviňují z napomáhaní Kremlu

Agitační video se objevilo před prvním kolem voleb, tedy v době, kdy se prezident Duda obrátil kvůli podpoře na Spojené státy. Koho se primátor Bratislavy rozhodl podpořit? Populární varšavský starosta je známý mimo jiné tím, že si dovolil kritizovat polskou výstavbu kanálu přes Viselskou kosu, tj. přístup k Baltskému moři, který obchází Rusko, za níž lobbují jeho političtí oponenti. A na Trzaskowského se okamžitě snesla vlna obvinění, dokonce i z vlastizrady. Polský ministr mořského hospodářství Marek Gróbarczyk prohlásil, že se Moskva s pomocí Trzaskowského snaží daný projekt zastavit. Takové výčitky jsou ale ve skutečnosti přitažené za uši, jelikož proti výstavbě protestují i ekologové a Evropské komise. Faktem však zůstává, že právě takového kandidáta na post prezidenta Polska podporuje primátor Bratislavy, architekt a nezávislý politik. Proč to Matúš Vallo dělá, a to beze strachu, že na něj padne stín výčitek, které jsou v Polsku primátorovi předkládány? „Je to výraz měnící se atmosféry ve střední Evropě, a zároveň i nástup nových generací politiků,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik známý publicista z Bratislavy, Dušan Kerný.

Kerný: Zvrat v polských prezidentských volbách a výsledky prvního kola jsou na Slovensku nečekanou politickou senzací. Ještě v polovině května, uprostřed ostré zdravotní krize, se pro slovenská média zcela nečekaně vynořil primátor Varšavy Rafał Trzaskowský. Nejvýrazněji se v té době jméno tohoto kandidáta ve slovenských médiích objevilo zejména díky setkání primátorů hlavních měst Visegrádské čtyřky v Budapešti. Tam bylo poprvé vidět, jak pevně si primátor Varšavy svírá ruce s primátorem nejmenšího hlavního města V4, Bratislavy, Matúšem Vallo. Ten před časem nečekaně vyhrál volby. Starostové se v éře „velké“ politiky rozhodli pro vzájemnou podporu a spolupráci, dali jí úplně jiný rozměr, zvlášť v éře výhrad Evropské komise a Evropského parlamentu vůči Maďarsku a Polsku, stejně jako i vůči českému premiérovi. Zjednodušeně šlo a stále jde o liberálně orientované politiky. Je to jiná, i když komunální tvář jiné politiky, nových a také jiných tváří. Proto se navzájem podporují. Primátoři podepsali Pakt svobodných měst, který vznikl, aby bojoval proti populismu. Neformální spolupráce se rozvíjí na základě platformy V4, která pro to vytvořila podmínky. V4, která před desetiletími vznikla jako V3 (Polsko, Československo, Maďarsko), zejména jako protiváha novému ruskému vlivu, má dnes politiky, kteří mají úplně jiné problémy, staví se proti domácí korupci a konzervatismu, jsou pro transparentnost a řešení klimatické krize. Hostitelem byl primátor Budapešti Gergely Karácsony, který porazil vládního kandidáta, stoupence Viktora Orbána, a změnil politickou mapu Budapešti a je zejména nadějí maďarské opozice. Dodejme, že z Prahy přijel člen České pirátské strany Zdeněk Hřib, jenž se stal primátorem ve stejné době jako se jím v Bratislavě stal Matúš Vallo. Už z toho je zřejmé, že nejde jen o místní, ale středoevropský nástup nové generace reprezentující nejen spor liberalismu proti populismu, ale i nové generace postkomunistických států, které znepokojuje prudký nárůst sociálních nerovností, velmi znepokojených stavem zdravotnictví a masivním odchodem mladých lidí do zahraničí. Ale to, jak se prosadil primátor Varšavy vůči ještě nedávno nezpochybnitelnému nynějšímu prezidentovi Andrzeji Dudovi a s jak vyrovnanými preferencemi vstupuje do druhého kola, má kořeny v domácí politice a ukazuje velkou rozdělenost, ne-li přímo roztříštěnost polské veřejnosti.

Jak jsme již zmínili, před prvním kolem dominovalo přijetí prezidenta Dudy v Bílém domě. To bylo první takové přijetí v éře zdravotní krize, zatímco jeho protikandidátovi Trzaskowskému v té době podsouvali obvinění, že nahrává ruským zájmům, přitom jde o jeho kritiku projektu, proti čemuž jsou ekologové, a výhrady má EK. Jak vnímat podporu Matúše Vallo v těchto souvislostech?

Ostrý spor o plavební projekt, ostrá a za uši přitažená obvinění ministra námořní eknomiky Marka Grubarčuka, že se rukami Trzaskowského Moskva snaží zastavit projekt nového plavebního přístupu k Baltskému moři, který by obcházel Rusko, je součástí nevybíravého boje vládní konzervativní strany podporované masivně a nepokrytě státními médii. To vše je vnitropolitický zápas vyvolaný obrovským a rychlým nástupem kandidáta opoziční Občanské platformy. Tyto zahraničněpolitická témata nejsou určitě motivací pro primátora Bratislavy.

Vnímají to však slovenská média jako atmosféru, ve které když se někdo náhodou shodně vyjádří s ruským názorem, je pak hned považován za stoupence Kremlu? Není v této souvislosti některými vnímána podpora z Bratislavy pro kandidáta polské opozice?

To jsou dvě otázky. Pokud jde o názory na Rusko i na Slovensko, nevyplatí se mít jen náhodně shodný názor s ruskými tvrzeními. Pokud jde o podporu z Bratislavy, vůbec to nesouvisí s tím, co se v polské kampani říká o Rusku. Vallo veřejně či osobně, doma či v zahraničí podporuje kandidáta polské opozice především proto, že je to nezávislý politik, jehož poznal jako primátora Varšavy. Domnívám se, že se Vallo nemusí obávat, nevystavuje se nebezpečí ani ze strany politiky a ani médií. Je třeba si také uvědomit, že se slovenská média začala Polsku naplno věnovat až teď, kdy kampaň nabyla prudkého zvratu a oba kandidáti mají zatím vyrovnané šance. My totiž nemáme trvalé zpravodaje v Polsku, přímý přístup zabezpečuje pro veřejnoprávní televizi RTVS až teď z Varšavy bývalý zpravodaj českého rozhlasu v Moskvě. Nezávislý, kvalifikovaný a dlouhodobě Polsko sledující autor je sice bývalý šéfredaktor slovenské Pravdy, ale ten píše pro český deník Právo, který má svůj vliv i na Slovensku. Není divu, že takový spor, jako ostrá kritika Rafała Trzaskowského ohledně Ruska, v podstatě před prvním kolem naší pozornosti unikla.

Starosta Bratislavy Vallo podporuje polského politika, který se odvážil vyslovit tak pobuřující slova pro Polsko: „Polsko a Rusko se naučili žít vedle sebe, ale ne spolu a protože Poláci a Rusové jsou si blízcí, pak, když se stanu prezidentem, budu vždy otevřený k rozhovorům, jak zlepšit kontakty s Ruskem, protože oba národy mohou udělat mnohem víc, než být jen v nepřetržitém sporu.“

Domnívám se, že toto stanovisko vůbec nedává za pravdu kritikům kandidáta opozice, že je vůči ruské politice nekritický. To, že se ve slovenských médiích o celém tomto sporu v souvislostech nehovoří, je podle mě vyvolané šokem, že liberální, nezávislý politik, který dokonce ve Varšavě prosadil Chartu LGBT plus, nemá vůči Rusku rusofobní kampaň, ale naopak, věcný, otevřený postoj zaměřený na zlepšení složitých polsko-ruských vztahů.

