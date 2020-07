Jak se k nám v době koronavirové dostávají cizí zaměstnanci? Ptáme se v pohraničí

S otevřením hranic s Polskem se do ČR znovu dostanou tzv. pendleři či zahraniční zaměstnanci našich firem. V moravskoslezském regionu však došlo k výraznějšímu komunitnímu šíření onemocnění covid-19. Ministr zdravotnictví neplánuje drakonická omezení pro Moravskoslezský kraj, přesto hygiena kraje (KHS) zveřejnila nařízení č. 10 a 11.

Prošli jsme si tiskovou zprávu o epidemiologické situaci na území Moravskoslezského kraje ke dni 2. 7. 2020, seznámili jsme se pro vás také s dalšími mimořádnými opatřeními krajské hygieny při epidemii, spojili se telefonicky s tiskovou mluvčí OKD Naďou Chattovou a zavolali do epidemiologického oddělení Frýdku-Místku. Zjištěné údaje níže předkládáme.

Z tiskové zprávy o epidemiologické situaci na území Moravskoslezského kraje (ke dni 2.7 15:30) vyplývá, že: „Moravskoslezský kraj k dnešnímu dni hlásí celkem 2583 pozitivních osob, od včerejška přibylo dalších 73 nových případů. Nejvíce zůstává zasažen okres Karviná […] Bylo provedeno vyhodnocení plošných odběrů na dolech ČSM Sever a ČSM Jih... odebráno celkem 3403 vzorků, pozitivních .... celkem 704, z toho 523 u zaměstnanců české národnosti a 181 u cizinců různých národností. Podíl pozitivně testovaných zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců činí cca 18 %, ...Pozitivně testované osoby jsou do značné míry zcela bezpříznakové, dále je mnoho těch, kteří mají minimální příznaky“.

Reportér Sputniku se spojil s tiskovou mluvčí OKD Naďou Chattovou i s frýdecko-místeckou epidemiologií. Ptali jsme se na to, jak je to se zahraničními pracovníky našich firem. Sputniku bylo řečeno, že vzhledem k situaci, všichni tito musí mít negativní výsledky PCR testu (výsledková zpráva i certifikát). Samotný test nesmí být starší řádově několika dnů; v odběrovém centru v Ostravě nám potvrdili, že test nesmí být starší než 72 hodin (3 dny); zdůraznili ale také, že informace se na toto konto může změnit… (v nařízení č. 11 KHS se hovoří o 4 dnech, viz níže).

Na hygieně jsme obdrželi následující informaci, na jejíž znění nás odkázala také tisková mluvčí OKD Chattová: „29. 6. 2020 – Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařídila v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací (covid-19) v Moravskoslezském kraji mimořádná opatření č. 10 a 11. Nařízení mají okamžitou účinnost a platí až do jejich odvolání.“

I když např. OKD zastavuje na dobu omezenou těžbu, celkově se o pohybu zaměstnanců z Polska k nám dá obecně konstatovat, že do svých podniků jsou vpuštěni, mají-li negativní PCR test. OKD nevpustí za brány nikoho (Chattová), kdo by byl pozitivní. Ředitel provozu OKD David Hájek v médiích sumoval toto: „Při přechodu na přerušení provozu a následně před opětovným zahájením provozu bude kvůli důkladné přípravě počet fárajících zaměstnanců vyšší.“ Naďa Chattová témuž zdroji potvrdila: „Zaměstnanci, na které se bude vztahovat přerušení provozu, a tudíž budou mít překážku na straně zaměstnavatele, budou pobírat plnou průměrnou mzdu."

Podle dosavadních informací ministerstvo zdravotnictví zatím nehodlá na Karvinsku výrazněji zpřísňovat bezpečnostní opatření.

Podívejme se nicméně blíže, co přesně říká text nařízení z hygieny (KHS) č. 10 a 11. Lidé v regionu musejí prozatím počítat s tím, že již při vstupu v nemocnici se podrobí proceduře, která by měla případný covid vyjevit. U běžných pacientů v nemocnicích nejsou povoleny návštěvy. Noví lůžkoví pacienti projdou PCR testem (pokud již nemají čerstvý negativní výsledek, který není starší 4 dnů). V domovech pro seniory jsou rovněž zakázány návštěvy. Výrazné je omezení pro konání vnitřních i vnějších akcí. Počet shromážděných nesmí přesáhnout 100 lidí. Provozovny stravovacích zařízení mají v noci omezenou činnost, přítomnost veřejnosti je vyloučena. Zpřísněné je i sociální distancování včetně používání hygienických opatření typů roušek atd.

Bod 1 nařízení 11 například přesně určuje: „povinnost tzv. pendlerů je předkládat zaměstnavateli každých 10 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, kdy potvrzení nesmí být starší 4 dny.“ V nařízení se v dalších bodech oznamuje: „zákaz pohybu a pobytu osob bez ochrany nosu a úst ve vnitřních prostorách staveb, kde se konají hromadné akce s účastí nad 100 osob; zákaz pohybu a pobytu osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví (vyjma stravovacích služeb) bez ochrany nosu a úst při kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru.“ (Úplná znění mimořádného opatření č. 10 a 11 jsou zveřejněna na webu Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.)

Závěrem: Z prozkoumání dostupných zpráv se zatím zdá, že navzdory komunitnímu šíření covidу je jeho průběh minimálně u pozitivně testovaných pracovníků OKD mírný. Podle světové statistiky jsme se dostali do fáze, kdy nadějně vypadá údaj u právě infikovaných pacientů s probíhajícím covidem. Ve vážném či kritickém stavu je 1 % nakažených (s probíhající nemocí).

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.