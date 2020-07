Před ambasádou RF málem rvačka, vlajky NATO… provokatéři odtáhli, zněl Otčenáš i potlesk

„Křesťanská civilizace je v ruinách. Proto potřebujeme Rusko, jako křesťanskou civilizaci.“ (Libor Serafim Halík, pro-life aktivista, rovněž přítomný na akci)

Zastupitel Robert Vašíček k sabotování nahlášeného mítinku před ruskou ambasádou aktivisty s vlajkami NATO: „Pravidla hry se tu nedodržují, zajímalo by mne, jestli policie zasáhne, zda nám [alespoň] sdělí, zda druhá demonstrace (pro NATO, pozn. aut.) byla nahlášená…“

Vašíček si zažertoval, když řekl, že „možná vlajkonoši NATO chtějí Rusko pozvat do Aliance…“ Zkritizoval protiruské sankce – „poškodily čs. ekonomiku“, vlajkonoše nazval údernými oddíly Řeporyjce Novotného, konkrétně jejich chování zastupitel označil za hodné Schutzstaffel čili za esesácké… Vyzdvihl poté, co nás spojuje s Ruskem. Mimo jiné je to „původní slovanská liturgie“, hlásal Vašíček.

Provokatérští vlajkonoši nečekaně odešli. Proč? Záhada? Asi to tušíme. Budete překvapeni…

Vidět provokatéry sbalit si v jednu chvíli svá fidlátka a odtáhnout bylo docela neobvyklé, jelikož se policie totiž neměla k tomu, aby mírnila xenofobní výkřiky těchto lidí, k čemuž policii vyzval jak Vašíček, tak i fotograf Vít Hassan. Vlajkonoši se v jednu chvíli sebrali a odešli s komentářem „balíme to“. Buď je všechny překřičel horlivý zastupitel Vašíček (Praha 11), který přišel podpořit Kejvalovu akci, nebo dostali provokatéři rozkaz se stáhnout. Spíše ale svou roli sehrála jiná věc. Vlajkonoši vypadali, že jsou „ochotni“ prokázat testem, že nepili. Nicméně raději mítink opustili…

VIDEO: 4. 7. 2020 Sputnik na místě natáčel živý přenos, jeho záznam lze zhlédnout na Facebooku Sputniku.

Ve vzduchu létala šovinisticko-rasistická hesla… Takto se vlajkonoši „prezentovali“. Přišli na oko „debatovat“. Přípravu měli chabou, a ještě byli sprostí…

Před ambasádou RF se tak nejen rozvinuly vlajky NATO, zněla slova nesnášenlivosti… Policie stála jako tvrdé y, nakonec vše okomentoval jeden aktivista, který za stahujícími se provokatéry zavolal – „běžte se dorazit do hospody a dejte nám svátek“.

Je možné, že vlajkonoši dostali pokyn ke stažení, jelikož je „nepěkné“, aby neohlášení lidé s vlajkami Aliance vykřikovali xenofobní provolání před cizí ambasádou? Omluvil by je snad jen Tourettův syndrom, ale ani ten oficiálně neprokázali…

Aktivisté s vlajkami Severoatlantické aliance podle všeho neměli svůj happening ohlášen. Dle Vašíčka z nich „táhla kořalka“. Jako reportér Sputniku mohu potvrdit, že jeden provokatér viditelně kouřil… a že policie i přes opětovné upozornění na rasistické a šovinistické poznámky jen stála a „koukala“…

© Sputnik / Vladimír Franta Vlajka NATO před ruskou ambasádou v Praze

Aleš Kejval, pořadatel, se celou dobu snažil o pozitivní vyznění akce

Vašíček upozornil do mikrofonu na to, že když byla v Praze Jean-Marine Le Penová (2019), policejní těžkooděnci zasahovali na Václaváku proti rušivé vzdoroakci politicky jinak naladěných. Mínil, že „nemohou probíhat dvě akce [proti sobě] v jednom prostoru, protože může dojít ke střetu“. Když provokatéři odešli, přítomný bývalý pravoslavný kněz Libor Serafim Halík spolu s přítomnými odříkal Otčenáš a dal shromáždění na podporu Ruska požehání.

Zastavme se u tezí, které přišel sdělit pořadatel akce Aleš Kejval, ten přeříkal několik důvodů, „proč si vážit Ruské federace“, vybíráme několik.

Aleš Kejval v proslovu před ruskou ambasádou v Praze kladně ohodnotil, že RF drží na uzdě oligarchy, že zkonsolidovalo armádu ku své obraně, ozdravilo ekonomiku, dosáhlo snížení faktoru kriminality.

Kejvalova slova lze do značné míry potvrdit citacemi světových portálů, což pro Vás děláme, a obecně zkonstatovat, že stav současné ruské společnosti je prokazatelně lepší, než v 90. letech 20. století.

Významné je, že Kejvalovu akci přišli sabotovat provokatéři s vlajkami NATO, kteří dle Vašíčka nutně „požili“ a jejichž vzdoroakce nebyla ohlášena. Policie byla nečinná, když vlajkonoši NATO narušovali ohlášenou Kejvalovu akci, a to v pořádku není. Chvíli to vypadalo, že se do sebe pustí aktivisté přímo před ambasádou, ale naštěstí se tak nestalo.

Poznámka: Minule, tedy 22. 5., jsem viděl, jak protiruští aktivisté vylili před ambasádou RF neznámou chemickou látku, prý falešnou krev, před bránu velvyslanectví… Policisté, viz příslušník, jehož jsem se ptal, zda bude konat, když slyší xenofobní projevy vlajkonošů, ani tehdy nezakročili. Také z tohoto dřívějšího incidentu máme pro vás záznam minulého přímého přenosu.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.