Aktivisté jdou do boje proti Rosatomu. Ale je to výstřel slepými

Požadavek je jeden. Nepustit do tendru na dostavbu Dukovan ruský koncern Rosatom a také čínskou společnost General Nuclear Power. Podle médií existuje tajný vládní dokument, na základě kterého Rusy a Číňany, kteří mají ohrožovat národní bezpečnost ČR, nemusí do tendru pustit. Otázka je ale stále otevřená a autoři petice jsou velmi znepokojeni a přináší „tvrdé argumenty“ o možném proniknutí ruských nebo čínských agentů v průběhu tendru a stavbě bloků.

A jak se ukazuje, to zdaleka není to nejhorší. Rosatom, straší autoři petice, má divizi jaderných zbraní. A jestli se Putinovi zachce zaútočit na Česko? Aktivista Majzner všechno končí slovy, že „jen blázen“ by uzavíral smlouvu s Rosatomem.

Skutečně nad Českem visí tato noční můra? Sputnik se obrátil na uznávaného experta v oblasti energetiky Vladimíra Štěpána ze společnosti ENAS.

Štěpán: Politiku já neřeším, jsem ale proto, aby se vztahy řešily na přátelské bázi, jednáním, nikoliv konfrontacemi. Aby ekonomika a spolupráce ovlivňovala politiku, a ne naopak. Tak jsem byl zvyklý desítky let jednat, nebyly problémy ani s ruskými, ani třeba s americkými nebo západoevropskými firmami. V mém případě jsme třeba s Gazpromem projednávali kontrakty za stovky mld. korun a smlouvy podepsané třeba i po víceletých jednáních platily i deset let beze změny a plnily se. Všimněte si, že v případě ČR nebo SR, pro kterou jsem také dělal importní a tranzitní kontrakt, jste nečetli nic o rozporech, přerušování dodávek plynu atd. Základem byl kvalitní kontrakt a odborníci na obou stranách. Stejné to bylo i se západními firmami. Tahle kultura mi v současnosti stále více chybí, viz následující text. V současnosti problémy s dostavbami JE minimálně po celé Evropě narůstají, je proto prioritní, jaký návrh smlouvy podají zájemci ve dvou základních bodech. Na to bych se soustředil. I u kontraktu na plyn byly penalizace za nedodání objemu a kvality, problémy se řešily provozně nebo i penalizacemi za vzniklé škody. Odpovědnosti na obou stranách byly jasné. Dva základní body smlouvy na dostavbu JE jsou tedy cena a termín dokončení. Když mluvím o ceně, myslím závazně stanovenou výši ceny, kde mohou být specifikovány i podmínky změny projektu, ale ve výjimečných případech, nepředvídatelných. Tato klauzule se nazývá force majeure. Pokud jde o termín dokončení, je to totéž. V současnosti dokončované reaktory se zpožďují o řadu let a investiční náklady proti smlouvě rostou o desítky i více mld. korun. Je pěkné mít smlouvu s někým politicky prověřeným, to ale nepomůže, když smlouva nefunguje. Takže se nabízí i řešení formou konsorcií atd., aby se vyhovělo všem kritériím.

Mezi seriózními analytiky, nikoli občanskými aktivisty, se dnes diskutuje o dalším problému. Zda je v ČR vůbec potřeba dostavět JE Dukovany? Váš názor?

Ano, druhou otázkou do diskuse je, zda nejsou a nebudou levnější a méně riskantní řešení, zda vůbec poroste spotřeba elektřiny. Jestliže jsou v ČR investiční náklady uváděny ve výši 160 mld. korun a odborníci očekávají, že to bude 260 mld. korun, nebo i přes 300 mld. korun, tak ve mně takový projekt nevzbuzuje důvěru a hledal bych jiné řešení. Je už předem jasné, že nikdo neví, za jakou cenu, nebo zda se vůbec projekt dokončí. Jiným řešením by mohla být stimulace úspor energie, vyšší využívání zemního plynu, udržení v provozu stávajících JE jejich modernizací, vše ze střednědobého hlediska, z dlouhodobého i využívání OZE, ale bez dotací. Budou i nové, vysoce účinné technologie. Pokud jde o ČEZ jako investora, vedení odpovídá za to, že projekt bude ekonomicky návratný a životaschopný. Vedení musí jednat s péčí řádného hospodáře, odpovídají akcionářům i osobně. Firma má proto tendenci hledat ekonomicky nejlepší řešení, ale i bezpečné. Ostatní je politika, stát může mít tendenci tlačit ČEZ do nějakého řešení, které preferují politici.

Aktivisté věří, že vláda v žádném případě nechce vylučovat Rusko a Čínu z tendru, mluví o možné korupci… A jak byste ohodnotil pozici vlády vy, mohla by vláda Andreje Babiše dovolit ruskou účast v tendru na dostavbu Dukovan, pokud by o této otázce rozhodovala opět ona?

Ti, kteří nyní rozhodují, ve funkcích už za několik let nebudou, a to je zásadní problém. Takže vidím dostavbu Dukovan v ČR jako otevřenou. Zejména v situaci, kdy EU jádro nepreferuje, nemusí projekt schválit, a to z více důvodů. Podle mého názoru projekt, který bude EU předložen ke schválení, může být považován za neekonomický, který nezaručuje konkurenceschopnost na trhu s energií, a zastaralý. Pravděpodobně ho EU odmítne schválit, neodpovídá energetické politice EU, to je můj názor. Jestli projekt zvýší nebo sníží popularitu jednotlivých stran, je velkou otázkou. V ČR jako státě nejvíce postiženém koronavirovými dopady na ekonomiku dojde od poloviny roku 2020 do konce roku 2021 ke stále většímu zhoršování životní úrovně, a to dramaticky. Takže projekty, které dále zvýší cenu elektřiny, jejíž ceny rostou v ČR nejvíce v EU, mohou těsně před volbami velmi negativně ovlivnit preference vládních politických stran.

Takže problém není vůbec v tom, kdo se zúčastní tendru, ale v tom, zda je vůbec nutná dostavba JE Dukovany? Jak se říká, autoři petice bojují ne za to, za co by měli bojovat.

Je to tak, přesný postřeh.

