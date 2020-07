Vnitro ukázalo prstem na extrémisty. Budete se divit, co vymyslelo

Možná jste o tom, drazí čtenáři, neměli ani tucha, ale v naší republice žije víc než 10 procent extremistů. A zcela určitě čtou tyto řádky. A vůbec neví, že jsou extrémisté. Ale jsou. Co to je za sluníčkářský blábol? Déšť nám vyplavil zbytek zdravého rozumu? Nám ne, to vymysleli jiní experti.