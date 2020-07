Čím jsme si to zasloužili? Čech velí expedičnímu sboru EU v Africe

To je dilema. Máme být hrdí, nebo se studem červenat, jak to s námi Evropská unie zase skoulela? Od června český brigádní generál velí misi v africkém Mali, kde má zájmy Francie. A Česko snad rovněž?

Evropská unie uprchlickou krizi není s to zvládnout. Ale ráda si hraje na vojáčky v dalekém a neznámém Mali. A teď tomu tam bude velet český brigádní generál. O co tu jde? Chtělo by se říct o velkou slávu. Ale to je ta poslední záležitost, která se dá s unijní misí v africké republice jižně od Sahary spojit.

Watch this short video from Change of Command 🇵🇹🇨🇿 ceremony of the EUTM Mali Mission 🇪🇺🇲🇱 Force Commander



Regardez cette courte vidéo de la cérémonie de passation de commandement 🇵🇹🇨🇿 de l’EUTM Mali 🇪🇺🇲🇱@eu_eeas @FAMa_DIRPA @ArmadaTweetuje @EMGFA_RP pic.twitter.com/4IH5KguDBA — eutmmali (@eutmmali1) June 13, 2020

O čem mainstream mlčí

Česká armáda od poloviny června poprvé ve své historii vede mezinárodní vojenskou misi. V čele výcvikové mise Evropské unie v Mali stanul brigádní generál František Ridzák. Ten bude šest měsíců velet více než 700 vojáků z dvou desítek zemí.

Co tam Evropská unie dělá? Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům. Česká republika do ní v současné době přispívá 120 vojáky. Mali byl do dekolonizace součástí Francouzské Západní Afriky, takže je vám asi, drazí čtenáři, jasné, odkud vítr fouká.

„V první řadě je to pro mě a Armádu ČR obrovská pocta být v čele této evropské ambiciózní mise. Současně si uvědomuji velkou odpovědnost, kterou Češi tímto aktem převzali. Mým hlavním cílem je navázat na práci předchůdce, portugalského generála Joao Boga Ribeiry...Všichni Češi, spolu s ostatními mezinárodními vojáky, jsou odpovědni za řádný výkon svých povinností. Všichni sloužíme pod jednou vlajkou Evropské unie. Nyní se připravujeme na to, abychom postupně vrátili výcvikové aktivity mise do normálu,“ popsal pro Český rozhlas Ridzák.

Unijní vojáci zatím sedí na základně a pucují kasárna. Ale až to bude možné, tak zase vyrazí pomáhat místní armádě. To bude záslužná činnost. S islamistickými teroristy se bojovat musí. Nabízí se prostá otázka: proč se to musí dělat v nějakém Mali a v Evropské unii to příliš nejde?

Je také potřeba si uvědomit jedno. A to nikdy nenapíší média hlavního proudu. Mali je evropský Afghánistán. Francie tam podnikla vojenský zásah v roce 2013. Chtěla porazit islamisty. Ti se drží už sedm let. A v okolních afrických státech jejich vliv stoupá. Tak se to má s tím slavným českým velením. Zapadli jsme po krk v bahně v Afghánistánu číslo jedna i v Afghánistánu číslo dva - v Mali. Teď to jsou i naše problémy. Nemáme k čemu gratulovat.

O českém velení mise EU v Mali Sputnik hovořil s poslancem za SPD, místopředsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a bývalým diplomatem Jiřím Kobzou.

Chytrý francouzský tah

„Myslím si, že ohlasy v České republice, které zpochybňují českou vojenskou účast v Mali jako zbytečnou, nákladnou nebezpečnou, vyvolaly na francouzské straně obavy, aby se Češi z oblasti úplně nestáhli. Proto je zřejmě pověřili velením. A také platí, že všechny případné problémy, konflikty a mrtví půjdou na vrub a zodpovědnost českého velení,“ říká k celé záležitosti populární politik.

Je to pro českou armádu čest? Nebo je to jen vějička, abychom i nadále v Africe byli pro francouzskou věc?

„Osobně si myslím, že je to příprava na politické prosazení připravovaného dalšího rozšíření mise v Mali (a také už v Nigeru a Čadu), kdy už podle všeho má jít o bojovou misi (operace Takaba), proti které je značný odpor napříč Evropou. Spíše než čest bych za tím viděl politickou fintu. Anebo určitý způsob lobbování za prodej dalších francouzských děl Caesar do výzbroje Armády České republiky," míní bývalý diplomat.

Kde domov můj?

Jak se staví k samotné misi EU v Mali? Bráníme tam bezpečnost evropského kontinentu?

„To si rozhodně nemyslím, Evropa má přece jenom hranice jinde. Chápal bych ochranu mořských hranic Evropy a vracení všech nelegálních emigrantů zpět na africký kontinent. Navíc naše armáda má přece bránit v první řadě bezpečnost České republiky a jejích občanů,“ říká poslanec.

Jak hodnotí samotnou účast českých vojáků v unijní misi v Mali. Dá nám to něco? Posílíme tím české hranice?

„Jsem přesvědčen, že posílení českých hranic je nutné, a proto by se naše armáda měla soustředit na úkoly zejména zde doma. Potřebujeme opět vybudovat armádu, která bude schopná zasáhnout v případě asymetrického konfliktu na našem území, která bude schopná účinně omezit infiltrování teroristů přes zelenou hranici. Armádu, která bude schopna uzavřít hranice státu či okresů v případě epidemie nebo napadení. Spoluúčast v bojích za francouzské zájmy v Africe toto nezajistí,“ říká poslanec za SPD Jiří Kobza.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.