Volný podpořil prezidenta. Kalousek to neunes. V amoku začal ničit Volnému banner…Názor

Poznámka: Tento rozhovor se dotýká citlivé tematiky. S Mgr. Volným se snažíme oddělit to, že nebělošské etnikum bylo historicky zneužito – např. americkým otrokářským systémem – od skutečnosti, že jsou určité kruhy, které dnes provokují a jitří rasovou nesnášenlivost. Dělají to proto, aby se tím „řešily“ moderní politické problémy. A v tom Mgr. Volný spatřuje obrovskou hrozbu. Jakákoli nestabilita USA by mohla být fatální pro zbytek světa. Shodujeme se i v tom, že skuteční rasisté dnes kolikrát „nejsou vidět“ a za rasisty/nacisty se označují ti, kteří před rasismem/nacismem varují… Po tomto předběžném koncensu jsme s panem Volným započali rozhovor.

„Náš banner se stal terčem nevybíravého a primitivního útoku pana Kalouska, a to několikanásobně.“ (poslanec Mgr. Lubomír Volný, politická strana Jednotní)

„Životy jedněch se nemají nadřazovat životům druhých…“ (Lubomír Volný)

VIDEO: Rozhovor v článku je zkrácený, plnou verzi si lze vyslechnout na FB Sputniku:

Sputnik: Pan Kalousek zaútočil na Váš banner s nápisem Na všech životech záleží. To je tedy, na půdě Poslanecké sněmovny, dost nepěkné… Prosím, mohl byste nás uvést do děje, oč šlo?

Mgr. Lubomír Volný: Dnes jsme navrhli změnu jednání sněmovny, chtěli jsme podpořit prezidenta ČR, že heslo Black Lives Matter není úplně přiměřené, jelikož přece záleží na všech životech [nejen „černých“]. V tomto duchu jsme vypracovali návrh usnesení.

Přinesli jsme si s sebou vlastní banner – All Lives Matter , což znamená, že na všech životech záleží. Náš banner se stal terčem nevybíravého a primitivního útoku pana Kalouska, a to několikanásobně. Má asi pocit, že nikoli na všech životech záleží.

Kalousek byl tázán, „na kterých životech mu nezáleží“? Ptali jsme se, zda mu nezáleží na životech Vietnamců, Čechů, nebo snad Poláků? Nebyl na toto schopen odpovědět. Nejen, že naši ceduli odnášel, pokoušel se ji zničit. Třikrát s ní nečekaně mrštil o zem. Bylo to ze strany pana Kalouska tak agresivní, že jsem v podstatě čekal, že se snížíme na úroveň ukrajinského parlamentu a dojde k fyzickému kontaktu.

Záleží na všech životech, ať už máme barvu jakoukoli.

Pochopitelně. Smyslem našeho gesta bylo vyvolat diskuzi, a upozornit na to, že se světem šíří rychlá a nebezpečná vlna rasismu proti bílým. Lidé jsou diskriminováni, protože jsou „bílí“. Na sociálních sítích jsem četl i takový výrok, že „bílá barva kůže je genový defekt“, „bílí“ lidé byli hanlivě označováni. O těchto problémech se nediskutuje.

O čem se diskutuje, je to, jak „bílí“ utlačují historicky všechny kolem sebe. Různé formy šovinismu si ale lidé bohužel provádějí napříč kulturami. Nastal čas, aby se o tomto rozpoutala co nejširší diskuze. Jinak nás to, co se děje, najde a zásadním způsobem nám to zkomplikuje život.

Měli bychom ale rozlišit následující. Objektivně – černošská práce byla dříve v USA využívána v rámci otrokářství. Avšak rasismus dnes se spíše zneužívá pro řešení současných politických problémů. Jsou to dvě různé věci, které by se neměly míchat dohromady. Kdoví, jak kritici rasismu doopravdy soucítí s oběťmi rasové nesnášenlivosti…

Odpověď je poměrně jednoduchá. Kdo to myslí vážně – nepoužívá násilí.

Pokud je BLM hnutí myšleno vážně, potom by se nemělo projevovat násilně. Mělo by využívat například institutu voleb a prosazovat svůj vliv politicky. Za rok budou v USA volby. Je možné organizovat demonstrace. BLM může poklidnými a mírovými prostředky dávat najevo své názory. BLM se mělo také zříci očividných rasistů ve svých řadách. Napravovat historické křivdy krádežemi a pronásledováním bílých lidí, to není správná cesta.

Nikdo nepodá trestní oznámení na toho, kdo dnes řekne, že „černý“ život je to, na čem záleží. Nikdo nevyletí z práce jako rasista. Pokud ale dnes někdo napíše, že „bílý“ život má cenu, je okamžitě označen (viz agresivní útok Kalouska na banner Volného, pozn. autora). Když někdo navíc napíše, že „na všech životech záleží“, pan poslanec Kalousek dostane amok, snaží se hned ničit cizí majetek.

Měli bychom také zdůraznit, že nikoli všichni běloši využívali v minulosti otrocké práce černých. V komentářích někteří čtenáři Sputniku vyčítají našemu médiu, že si portál všímá, když jsou biti „bílí“, ale jakmile se to děje „nebělochům“, jako by těmto incidentům dáváme menší prostor. Tyto poznámky jsem zaregistroval. Jak byste na tyto komentáře reagoval Vy, Sputnik čtete…

Argumentoval bych statistikami FBI. V 90 % případů, když je zabit v USA Afroameričan, bývá zabit jiným Afroameričanem… Nezávidím vám, kdybyste hledal obrázek, jak skupinka bílých útočí na Afroameričana. Zkoušel jsem to hledat na FB.

Stále máme před očima brutální zásah v USA, kdy bílí policisté vraždí Georga Floyda…

Byl to hlavně zákrok na profesionálního kriminálníka, na pana Floyda. Bude jej řešit americký soudní systém. Ano, zákrok nebyl přiměřený. Americký systém však zapracoval, policisté byli zadrženi a obviněni. Co také nepopiratelným faktem je, že v USA policisté zasahují jinak než naši evropští strážci zákona. Na statistice FBI, již mám na mysli, je vidět, že policisté v USA jsou během zákroků také často ohroženi na životě, takže se chovají jinak než policisté v Evropě.

Opakuji, Floyd nebyl svatoušek, kladl odpor při zatýkání. Politici v USA měli vyzvat i média ke klidu a k vyčkání, jak dopadne vyšetřování a soud. Automaticky obviňovat policistu, že zabil Floyda z důvodů barvy jeho pleti, to je předčasné. V každé civilizované zemi platí do vyřčení verdiktu presumpce neviny. Mimochodem, afroamerickými policisty byli rovněž při zákroku zabiti bílí. To je to, co mi vadí. Nevyváženost…

Viděl jste film Hádej, kdo přijde na večeři? Hráli tam Katharine Hepburnová a Sidney Poitier?

Přiznám se, že neviděl…

Film je o tom, že si bílá dívka přivede v 60. letech do rodiny černého chlapce. Obě dvě rodiny s tím mají problém. Takováto bývala situace v USA. Poté se situace měnila v 70., 80., 90. letech. Náš velvyslanec v USA Hynek Kmoníček na setkání s diplomaty v Československém ústavu zahraničním, Sputnik byl při tom, řekl, že v USA odrůstá generace s převahou nebělochů. Nejsme tu spíše svědky jakéhosi přeformátování společnosti?

Etničtí Evropané se v USA opravdu stávají menšinou. Další vývoj budeme sledovat. Vlna násilí se žene přes celé USA. Ničí se sochy a útočí na lidi, kteří nesouhlasí. Máme tam reálně mrtvé… Lidé jsou ozbrojeni… myslím, že tudy cesta nevede. Příslušníky BLM jsme už také slyšeli říct, že „nedosáhnou-li svých cílů, spálí systém…“ Osobně si nepřeji, aby v USA vypukla občanská válka, pořád se jedná o jadernou velmoc.

Česko bylo v minulosti kritizováno za romskou otázku. Z našeho území Romové hromadně odcházeli koncem 90. let do zahraničí. Sám jsem viděl koncem 90. let na letišti v Ruzyni předsunuté britské úředníky, kteří v prostoru před pasovou kontrolou „vyslýchali“ české zájemkyně o Au Pair, aby některým odmítli cestu do Londýna…Zatímco Romové byli privilegováni…Také jsem slýchával, jak Romové na veřejných místech (v MHD) poměrně flamboyantně prohlašovali „u nás doma v Kanadě“… Nyní se Romové ze zahraničí vracejí. To je zvláštní, proč to tak je?

Romská otázka je mediální konstrukt. Všichni lidé mají mít stejná práva a povinnosti. V této zemi nikdo neřeší „vietnamskou“ otázku. Pořád se řeší „romská“ otázka. Proč nemá společnost odvahu uplatňovat stejné požadavky/práva na všechny občany včetně menšin? Na území ČR žije také početná polská, ukrajinská, ruská menšina… Všichni naši lidé mají mít možnost plně využít svých práv, všichni by ale také měli dodržet své povinnosti.

V USA chtějí zakázat film Jih proti Severu… Co my v Evropě? Stane se z operety Cikánský baron nová opereta – Romský baron?

Co se děje v USA je katastrofální. Jejich novodobá cenzura bere lidem možnost, aby si po zhlédnutí filmu udělali vlastní názor. Bude i Forest Gump vyhlášen (z různých důvodů) filmem rasistickým? Uvidí jej mladí? Lidé, kteří tyto filmy neviděli, je mohou apriori zavrhnout, přitom se jedná o krásné lidské příběhy… ČR čeká podobná diskuze. Už to začalo. Už došlo i na Kocoura Mikeše… Někteří si myslí, že tato knížka má „rasistické prvky“ . Zakazovat filmy, přepisovat knihy – to není cesta.

Jak může US civilizace stát na otroctví, tato výkladní skříň demokracie?

Že je v USA demokracie, to si myslíme jen my… US demokracii bych z fleku vyčetl spoustu věcí. Lidé se ale k sobě chovali nekorektně všude na světě. I dnes jsou místa na Zemi, kde se vedou brutální boje (Afrika, Blízký východ…).

Otrokářství najdeme v některých místech globu i dnes. To je současné určité tabu. Otrokářství je černá skvrna lidstva. Není to stigma jen pro Evropu. Není to jen otázka bílých. Nezapomeňme ani, že Evropa čelila nájezdům z Asie. Jak na nás útočili: Mongolové, Turci… Vedly se tu války o bytí a nebytí Evropy. Ubránili jsme se, zvítězili jsme a vedli jsme vlastní výbojné války. Tohle není žádná historicky vzato ostuda.

Podíváme-li se na problém očima Romů, Afroameričanů, oni nám přece můžou vyčíst – „vy nám nemůžete rozumět. Celou dobu jste nás zneužívali, utlačovali, zotročovali,“ viz hispánský teror proti Indiánům, US černí dělníci, otroci…Tito lidé, zjednodušeně řečeno, by nám teoreticky mohli vyčíst, že nedostali stejné historické šance. Jak mají nyní naskočit do rozjetého vlaku? Tak to na mě působí. Můžeme to vůbec dnes efektivně řešit?

Před 60, 70 lety byla společnost na určitém stupni vývoje. Dnes Afroameričané mají své univerzitní profesory, soudce, měli [v USA] i svého prezidenta. Vývoj tam je. Šel správným směrem. Co se děje, to není evoluce. To je nepřirozený, násilný pokus o změnu systému, který fungoval. Pokud tento systém bude násilným způsobem přepracován, přestane fungovat. V USA se nyní lidé dobrovolně segregují. Bílí nechtějí žít mezi černými a obráceně. Dnes jsou Afroameričané v USA tzv. pozitivně diskriminováni. Mají nárok na zaměstnáni, na které by jinak třeba ani nedosáhli. Sám mám s tímto zkušenost, když jsem byl na Novém Zélandu. Upřednostnili [přede mnou], dle kvót, maorskou ženu...

Někteří čtenáři si myslí, že když se svět nerozkolísal covidem, šáhlo se po rasové nesnášenlivosti…

Asi nikdo nenaplánoval nešťastný policejní zákrok, který vše začal. Někdo ale mohl naplánovat, že se na něco takového „počká“… Asi to vše slouží jako zbraň proti Trumpovi.

Je Trump přínos pro USA?

Mám k němu rozporuplné pocity. Plní, co slíbil. Jde si za tím tvrdě. Nebýt covidové krize… Nesouhlasím s některými mezinárodními akcemi USA, případně ozbrojenými. Trump je pro mě ale čitelnější než demokratický kandidát či [nějaký jiný] prezident. Být v USA, asi bych jej volil…

Poslední dotaz: vystoupil jste ve sněmovně. Něco jste vnesl do diskuse. V čem Vám Miroslav Kalousek bránil?

Vystoupili jsme [Jednotní] na podporu pana prezidenta. Na našich životech záleží. Varovali jsme před útoky na bílou populaci. Přinesli jsme informace o rasismu namířeném proti bílým lidem. Chtěli jsme vést diskuzi. Bylo potřeba, aby Poslanecká sněmovna schválila změnu programu. Pan Kalousek vyjádřil názor svůj tím, že několikrát narušil průběh mého vystoupení. Kradl mi můj banner. Pokoušel se jej zničit. Házel s ním o zem. Ve své podstatě vzal ceduli s nápisem Na všech životech záleží a několikrát ji hodil na podlahu. Prezentuje se jako křesťan. Zajímavý, ten jeho přístup. Od hluboce věřícího bych čekal jiné chování.

Domníval jsem se, že i Kalousek vysloví souhlas s tím, že na životech všech záleží. Poslanecká sněmovna nenašla odvahu zabývat se tímto problémem. Nikdo nechce udělat chybu. Kdekdo se bojí, že by byl označen za xenofoba a za rasistu. Takže, bohužel… PSČR odmítla prohlásit, že na životech všech záleží. Projednávání tohoto bodu sněmovna odmítla. Je to dle mě chyba a projev zbabělosti.

Děkujeme za rozhovor.

